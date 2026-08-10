¿Seattle será su nuevo hogar? el esquinero Terrion Arnold visita a los Seahawks tras su salida de los Lions

El cornerback cortado por los Lions visitó a los Seahawks y ya suma cuatro equipos interesados en ficharlo antes de septiembre.

Arnold busca equipo para esta temporada de NFL | Alex Slitz/Getty Images via AFP

Terrion Arnold no para de moverse para regresar a la NFL. El esquinero que hace apenas dos años era una joya de primera ronda ahora recorre instalaciones de la NFL como quien busca casa nueva, y este domingo le tocó el turno a los Seattle Seahawks, campeones vigentes, quienes lo metieron a Lumen Field para platicar de frente sobre un posible contrato.

El dato lo soltó Jordan Schultz, uno de los reporteros que mejor maneja las fuentes cuando se trata de movimientos de última hora en la liga. Según contó, la visita se dio en plena pretemporada del equipo de Washington, justo cuando Seattle anda corto de piezas en la secundaria por la lesión de Julian Neal. Que Arnold haya entrado a las oficinas de los Seahawks no garantiza nada todavía, pero deja claro que sigue en la mira de un equipo top de la liga.

Sources: The #Seahawks had former Lions CB Terrion Arnold in for a visit today.



This is the second visit for Arnold, who previously met with the Texans and has interest from other teams as well. pic.twitter.com/FDcJUDvrni — Jordan Schultz (@Schultz_Report) August 10, 2026

Cuáles son las franquicias que tiene la vista puesta en Terrion Arnold

Lo curioso es que Seattle no está solo en esta historia. Antes de esta visita, Arnold ya se había parado en las oficinas de los Houston Texans, quienes incluso lo probaron con un workout completo a inicios de julio.

Su agente, Nicole Lynn, contó en corte que el interés llegó casi de forma inmediata, en menos de 24 horas tras salir de Detroit ya tenía cuatro equipos tocando la puerta. A la lista se suman los Indianapolis Colts y los New York Jets, ambos en contacto directo con su representante desde ese mismo momento. Cuatro franquicias moviéndose por el mismo nombre habla fuerte del talento que todavía se le respeta, más allá de todo el ruido alrededor.

Toda esta historia arrancó a finales de junio, cuando los Detroit Lions decidieron liberarlo apenas horas después de que un juez le fijara una fianza de $1 millón de dólares. Arnold, elegido en la primera ronda del draft 2024, enfrenta ocho cargos, cuatro por secuestro y cuatro por robo a mano armada, ligados a un incidente en Tampa donde presuntamente ordenó golpear y retener a tres personas que sospechaba le habían robado dinero y artículos de lujo. La franquicia no esperó ni un día para cortarlo, y así se convirtió en el primer novato de primera ronda de esa generación en quedar libre por decisión de su propio equipo.

La fecha que puede definir el futuro del esquinero

El próximo capítulo llega pronto. Arnold tiene programada su audiencia en Tampa para el 13 de agosto, apenas dos días antes de que los Seahawks arranquen su pretemporada ante los Cowboys. Mientras el tema legal sigue su curso, el mercado no le da tregua, y su propia agente ya adelantó que hay muy buenas probabilidades de que firme antes de que empiece la temporada regular en septiembre. Con estas declaraciones la pregunta deja de ser si algún equipo se va a animar a firmarlo y pasa a ser cuál será el primero en dar el paso definitivo.

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