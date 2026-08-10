Los contratos más grandes de la MLB en 2026, ranking completo

Del contrato de Soto al de Harper, así se ve el top 10 de acuerdos más grandes en la MLB para 2026.

Soto tiene el mejor contrato de MLB | STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES VIA AFP

El béisbol dejó de ser solo un juego de bates y guantes para convertirse en una verdadera guerra de chequeras. Los Dodgers, los Mets y hasta los Blue Jays han demostrado que no hay techo cuando se trata de asegurar a una superestrella, y el 2026 llega con una lista de contratos que parece sacada de una película de ciencia ficción financiera.

Los tres contratos que rompieron todos los récords

Juan Soto (Mets de Nueva York) posee el contrato más grande en la historia del béisbol, con 15 años y $765 millones de dólares , firmado en diciembre de 2024 y vigente hasta 2039. Lo curioso es que este acuerdo no incluye pagos diferidos, algo poco común entre los megacontratos actuales, y en 2026 el jardinero se lleva $61.9 millones solo por esta temporada.

posee el contrato más grande en la historia del béisbol, con , firmado en diciembre de 2024 y vigente hasta 2039. Lo curioso es que este acuerdo no incluye pagos diferidos, algo poco común entre los megacontratos actuales, y en 2026 el jardinero se lleva $61.9 millones solo por esta temporada. Shohei Ohtani (Dodgers de Los Angeles) aseguró $700 millones de dólares en 10 años , un pacto que corre desde 2024 hasta 2033. Lo que hace único a este contrato es la estructura de pagos diferidos, ya que Ohtani solo recibe alrededor de dos millones por año durante la vigencia activa, mientras que el resto se paga entre 2034 y 2043.

aseguró , un pacto que corre desde 2024 hasta 2033. Lo que hace único a este contrato es la estructura de pagos diferidos, ya que Ohtani solo recibe alrededor de dos millones por año durante la vigencia activa, mientras que el resto se paga entre 2034 y 2043. Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays de Toronto) selló la extensión más grande jamás firmada, 14 años y $500 millones de dólares, acordada en 2025 y activa desde esta temporada 2026 hasta 2039. Su bono de firma de $350 millones también quedó como marca histórica para el deporte.

Del cuarto al séptimo lugar, puro poder ofensivo

Mike Trout (Angelinos de Los Angeles) mantiene su lugar entre los grandes con $426.5 millones de dólares repartidos en 12 años , un contrato que sigue siendo uno de los pilares financieros de la franquicia angelina.

mantiene su lugar entre los grandes con , un contrato que sigue siendo uno de los pilares financieros de la franquicia angelina. Mookie Betts (Dodgers de Los Angeles) firmó $365 millones de dólares en 12 temporadas , un acuerdo que en su momento marcó el récord de extensión más grande antes de que llegara Guerrero Jr. a superarlo.

firmó , un acuerdo que en su momento marcó el récord de extensión más grande antes de que llegara Guerrero Jr. a superarlo. Aaron Judge (Yankees de Nueva York) cerró un acuerdo por $360 millones de dólares en 9 años , consolidando su posición como el rostro franquicia de los Bombarderos del Bronx por la próxima década.

cerró un acuerdo por , consolidando su posición como el rostro franquicia de los Bombarderos del Bronx por la próxima década. Manny Machado (Padres de San Diego) garantizó su futuro con $350 millones de dólares en 11 años, un pacto que lo mantendrá vistiendo el uniforme de San Diego prácticamente hasta el final de su carrera.

Cerrando el top diez con leyendas del cuadro

Francisco Lindor (Mets de Nueva York) alcanza $341 millones dólares en una década , un contrato que en su momento fue el más grande otorgado a un campocorto en toda la historia del deporte.

alcanza , un contrato que en su momento fue el más grande otorgado a un campocorto en toda la historia del deporte. Fernando Tatís Jr. (Padres de San Diego) suma $340 millones dólares distribuidos en 14 años, uno de los contratos más largos de todo este ránking.

suma distribuidos en 14 años, uno de los contratos más largos de todo este ránking. Bryce Harper (Phillies de Filadelfia) cierra el top diez con $330 millones en un contrato de 13 temporadas, un acuerdo que refleja el compromiso de Filadelfia con su estrella desde que llegó a la agencia libre.

Al final del día, estas cifras astronómicas nos dejan una sola certeza, y es que el béisbol se ha convertido en un negocio donde el talento se paga como nunca antes. Ver a jugadores como Juan Soto o Shohei Ohtani cobrar cifras que superan los $700 millones de dólares en un solo contrato demuestra que las franquicias están dispuestas a apostarlo todo con tal de asegurar a sus estrellas por décadas.

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