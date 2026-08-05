Jefferson Rojas es traspasado de los Cubs a los Mets: los detalles del cambio

Con solo 21 años, Rojas se convirtió en el nuevo prospecto número uno de los Mets tras un canje cargado de sorpresas.

Rojas llega con la etiqueta de prospecto | CHRIS CODUTO / GETTY IMAGES VIA AFP

El shortstop dominicano Jefferson Rojas vivió el lunes 3 de agosto una de esas jornadas que marcan una carrera. En pleno cierre del trade deadline de la MLB, los Chicago Cubs decidieron desprenderse de su joven joya del infield para reforzar su rotación pensando en la carrera por playoffs, y el destino de Rojas terminó siendo Nueva York.

La operación no fue sencilla ni improvisada. Todo comenzó cuando un trato previo entre los Mets y Arizona por el as Clay Holmes se cayó por un problema médico, según reportó The Arizona Republic. Esto aceleró que el gerente general David Stearns buscara una nueva salida y encontrara en Chicago al socio perfecto. Así nació el paquete que terminó definiendo el mercado veraniego de ambas franquicias.

We have made the following trade. pic.twitter.com/Hlno2QoVdw — New York Mets (@Mets) August 3, 2026

Los detalles del traspaso

El acuerdo quedó armado de la siguiente manera, según confirmó MLB.com:

Los Chicago Cubs recibieron al abridor derecho Clay Holmes y al jardinero Tyrone Taylor.

al abridor derecho Clay Holmes y al jardinero Tyrone Taylor. Los New York Mets recibieron al campocorto Jefferson Rojas, considerado su nuevo prospecto número uno de la organización.

Lo interesante del canje es que Holmes está prácticamente descartado de ejercer su opción de $12 millones para 2027, y Taylor llega como agente libre a fin de temporada, así que Chicago apostó fuerte por el corto plazo mientras que los Mets jugó a construir futuro. Este fue apenas uno de los movimientos que hizo la directiva neoyorquina, que llegó a mover hasta siete jugadores veteranos antes del cierre del mercado buscando acumular talento joven.

Quién es Rojas y qué puede aportar

Rojas tiene apenas 21 años y llegó al profesionalismo como agente libre internacional dominicano, firmado por los Cubs en enero de 2022 por un millón de dólares desde Puerto Plata. Su versatilidad en el cuadro es una de sus mayores virtudes.

Campocorto (shortstop), su posición natural.

Antesalista (tercera base), donde también ha sumado innings.

Ranqueado como uno de los mejores prospectos de tercera base en todo el béisbol organizado.

Antes del traspaso ya era considerado el prospecto número 63 del mundo por MLB Pipeline y el número 1 o 2 en el sistema de los Cubs, dependiendo del ranking que se consulte.

Cómo ha sido la temporada de Rojas

La campaña 2026 de Rojas viene siendo su mejor año como profesional, y eso explica por qué tantos equipos lo tenían en la mira. Con los Knoxville Smokies (Doble-A) dejó línea de .270/.339/.461, con 15 cuadrangulares, 57 carreras impulsadas, 58 anotadas, 19 dobles y 17 bases robadas en 91 juegos. Esos números lo colocaron entre los líderes de la Liga del Sur en hits, impulsadas y extrabases.

Tras el cambio, Rojas fue asignado de inmediato a Binghamton (Doble-A) junto a otros cuatro prospectos que llegaron a los Mets en la misma ventana de traspasos, entre ellos el infielder Émilien Pitre y los lanzadores Gary Gill Hill y Gabe Davis, lo que demuestra que Nueva York apostó a fondo por refrescar su granja de talento en esta fecha límite.

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