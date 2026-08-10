Yan Diomandé: el fichaje estrella del Real Madrid que nació de una tragedia familiar y de su formación en EE.UU.

De la escasez en Abiyán a una promesa a su hermana, el joven futbolista marfileño convirtió el dolor y la perseverancia en el salto de su vida

Diomandé se formó, futbolísticamente, en Florida / Stefan Koops / NurPhoto via AFP

Hubo un tiempo en que Yan Diomandé tenía que buscar un lugar entre decenas de personas para dormir y bajar casi por completo el volumen del televisor para poder ver futbol. En Abiyán, Costa de Marfil, aquel niño de 15 años soñaba con parecerse a Cristiano Ronaldo sin saber todavía hasta dónde podía llevarlo su talento. Hoy, a los 19, el Real Madrid pagó 125 millones de euros al RB Leipzig para convertirlo en una de las grandes apuestas de su nuevo proyecto con José Mourinho.

Diomandé nació el 14 de noviembre de 2006 en Abiyán, en una familia que llegó a compartir techo con hasta 25 personas, según relató el propio futbolista. El fútbol era su vía de escape. Mientras otros podían ver lejanos sus sueños, él encontraba en cada partido una razón para insistir. Y en ese camino tuvo una aliada especial: su hermana menor, Roxane, quien creyó en él, incluso cuando las burlas de otros intentaban convencerlo de lo contrario.

En 2025, la vida le asestó el golpe más duro. Roxane murió a los 15 años después de que, según escribió Diomandé en una carta publicada por The Players’ Tribune, alguien pusiera una sustancia en su bebida durante una fiesta. El futbolista convirtió entonces el dolor en palabras. “Voy a demostrar que tenías razón, o moriré intentándolo”, le prometió. Desde entonces, cada gol, cada salto y cada nueva oportunidad tienen también una destinataria que lo ve desde una grada especial.

Florida fue su primera gran oportunidad

Con apenas 15 años, Diomandé dejó Costa de Marfil y llegó a Florida. Pasó por Yulee High School y DME Academy, en Daytona, donde empezó a destacar por una combinación que pronto se convertiría en su sello: velocidad, desborde y gol. En 2023 ayudó a DME a enlazar dos temporadas invictas y fue elegido Jugador Más Valioso de la Tampa Bay Super Cup. EE.UU., sin saberlo todavía, estaba preparando al futuro fichaje del Real Madrid.

Pero el camino no fue una línea ascendente. Diomandé llegó sin dominar el inglés y tuvo que adaptarse a una nueva cultura mientras intentaba convencer a los cazatalentos. Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiacos y Crystal Palace lo probaron; también fue ofrecido a clubes de la MLS y Europa. Recibió elogios de futbolistas como Eberechi Eze y Michael Olise, pero los contratos nunca llegaron. En 2024, cuando expiró su visa, tuvo que regresar a Costa de Marfil. El sueño europeo parecía haberse apagado.

Entonces apareció el Leganés. En noviembre de ese mismo año comenzó su aventura en España y el destino quiso que su debut tuviera un detalle difícil de olvidar: el 29 de marzo de 2025 enfrentó al Real Madrid. Jugó 10 partidos y marcó dos goles antes de que el RB Leipzig decidiera apostar por aquel extremo que todavía tenía mucho por demostrar. Los alemanes pagaron alrededor de 20 millones de euros y le dieron el escenario que necesitaba para dejar de ser una promesa.

La temporada 2025/26 fue el punto de quiebre. Diomandé marcó 12 goles y dio ocho asistencias en 33 partidos de Bundesliga, fue Jugador del Mes en abril y terminó como Novato del Año. Con Costa de Marfil también empezó a asumir protagonismo y ayudó a los Elefantes a regresar a un Mundial después de 12 años. En la Copa del Mundo de 2026 añadió otro registro a su historia: se convirtió en el marfileño más joven en dar una asistencia en el torneo.

Y el Mundial tuvo un significado especial. Diomandé volvió a EE.UU., el mismo país al que había llegado siendo adolescente para intentar abrirse camino en el fútbol. Esta vez no era un desconocido buscando una oportunidad. Era una de las jóvenes figuras del torneo. Su velocidad y desparpajo ante rivales de primer nivel terminaron de convencer al Real Madrid, que decidió desembolsar 125 millones de euros para llevárselo a España y convertirlo en uno de los fichajes más caros en su historia.

Ahora, el niño que soñaba con Cristiano Ronaldo tendrá que compartir vestuario con futbolistas acostumbrados a jugar bajo una presión descomunal. El precio será inevitablemente parte de la conversación, pero su historia explica por qué esos 125 millones representan apenas una cifra dentro de un viaje mucho más largo. Abiyán, Florida, el regreso a Costa de Marfil, el Leganés, Leipzig y la pérdida de Roxane forman las estaciones de un recorrido que lo llevó hasta Madrid. Y mientras comienza el capítulo más importante de su carrera, Diomandé tendrá presente aquella promesa que le hizo a su hermana: demostrar que ella tenía razón.

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