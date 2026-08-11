Todo lo que debes saber sobre la Little League World Series 2026 en Williamsport

El Little League World Series 2026 reúne en Williamsport a jóvenes talentos que sueñan con convertirse en estrellas de Grandes Ligas.

El torneo iniciará el próximo 19 de agosto | PATRICK SMITH / GETTY IMAGES VIA AFP

El Little League World Series 2026 ya tiene fecha marcada en el calendario y promete ser una fiesta total del béisbol juvenil. Si eres fanático de este deporte y quieres vivir la emoción desde territorio estadounidense, aquí te dejamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un detalle.

El certamen arrancará el miércoles 19 de agosto y se extenderá hasta el domingo 30 de agosto, día en que se coronará al campeón absoluto. La sede de siempre no cambia este año, así que todo sucederá en el complejo de Little League International, en South Williamsport, Pensilvania, el hogar histórico de este torneo desde hace décadas. En total se disputarán más de 38 juegos repartidos en casi dos semanas de acción sin pausa.

One championship has been crowned. Another journey is about to begin.



🔟days until the world comes together in Williamsport for the Little League Baseball World Series. pic.twitter.com/S7lbJuBbNr — Little League (@LittleLeague) August 10, 2026

Los equipos que ya tienen su boleto

La estructura del torneo mantiene su fórmula clásica, con 20 equipos divididos en una llave estadounidense y otra internacional . Del lado de Estados Unidos, las diez regiones clasificatorias cierran su fase entre el 11 y el 14 de agosto, así que en los próximos días se conocerán a los nueve representantes que faltan. Hasta el momento, este es el panorama confirmado.

Representantes de Estados Unidos:

Southwest — Boerne Little League (Boerne, Texas)

(Boerne, Texas) Great Lakes, Metro, Mid-Atlantic, Midwest, Mountain, New England, Northwest, Southeast y West — equipos por definirse antes del 15 de agosto

Equipos internacionales confirmados:

Asia-Pacífico y Medio Oriente — West Seoul (B) Little League , Corea del Sur

, Corea del Sur Australia — Ryde Little League , Sídney

, Sídney Caribe — Los Nacionales Little League , República Dominicana

, República Dominicana Curazao — Pariba Little League , Willemstad

, Willemstad Europa y África — South Czech Republic Little League , Brno

, Brno Japón — Joto Little League , Tokio

, Tokio Latinoamérica — Ministerio Sobre Las Alas Del Águila Little League , León, Nicaragua

, León, Nicaragua México — Municipal de Tijuana Little League , Baja California

, Baja California Panamá — David Doleguita Little League, Chiriquí

Cómo ver el torneo sin perder ningún juego

La buena noticia es que en Estados Unidos el acceso será sencillísimo, con más de 340 juegos disponibles en las plataformas de ESPN durante todo el verano. Estas son las opciones para no perderte nada.

Canales de TV:

ESPN — cobertura de la fase regular y algunos duelos de eliminación

— cobertura de la fase regular y algunos duelos de eliminación ESPN2 — juegos adicionales durante toda la competencia

— juegos adicionales durante toda la competencia ABC — señal abierta reservada para el juego de campeonato del 30 de agosto

Opciones de streaming:

ESPN+ — para seguir cada partido desde el celular o la computadora

— para seguir cada partido desde el celular o la computadora Fubo — alternativa sin cable tradicional para quienes prefieren evitar contratos

La historia demuestra que varios peloteros que hoy brillan en Grandes Ligas alguna vez pisaron ese mismo diamante en Williamsport cuando apenas eran niños, mucho antes de convertirse en figuras reconocidas del deporte. Por eso, más allá del resultado final, seguir el Little League World Series es también una forma de presenciar en tiempo real el nacimiento de futuras carreras que, con los años, podrían terminar llenando estadios de MLB.

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