¿Por qué Jefry Yan celebra así sus ponches? La historia detrás del festejo del relevista de los Mets

El dominicano convirtió sus jugadas en una fiesta tras superar lesiones, trabajos informales y 12 años de espera para llegar a MLB

Jefry Yan, la nueva estrella de los Mets / Nick Cammett / Getty Images via AFP

Jefry Yan no celebra un ponche como la mayoría de los pitchers. El zurdo dominicano de los New York Mets suele responder con saltos explosivos, brazos abiertos, puños al aire y hasta pasos de baile. Detrás de esos festejos hay algo más profundo que una simple muestra de euforia: una historia de 12 años de sacrificios para cumplir su sueño de jugar en MLB.

Yan, quien está a punto de cumplir 30 años, sabe que cada out tiene un significado especial. Durante años tuvo que combinar el béisbol con trabajos informales para sobrevivir, incluyendo labores de construcción, especializadas en techos, y entregas a domicilio. Se levantaba alrededor de las 5 a.m., trabajaba durante la mañana y, después de una rápida comida, dedicaba sus tardes y noches a entrenar con la esperanza de recuperar su carrera.

Jefry Yan celebra sus ponches porque disfruta el juego

La explicación del festejo es tan sencilla como genuina: Yan se divierte. El dominicano se define como un jugador alegre y electrizante, alguien que disfruta competir, levantar el ánimo de sus compañeros, entre ellos a Francisco Lindor, y conectar con los aficionados después de cada out.

“Siempre he sido así. Siempre he sido un tipo muy eléctrico, muy alegre, a quien le gusta divertirse en el juego y disfrutar su momento”, explicó Yan en entrevista para el sitio web de la MLB al hablar de sus celebraciones.

Sus festejos también tienen una lógica dentro de su manera de entender el béisbol. Si los bateadores pueden celebrar con intensidad un cuadrangular o un batazo decisivo, Yan considera que los pitchers también tienen derecho a expresar lo que sienten después de conseguir un ponche importante. Para él, no se trata de provocar al rival, sino de disfrutar el momento.

JEFRY YAN ESCAPES THE BASES LOADED JAM.



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La personalidad de Yan incluso ha sido respaldada por quienes lo han acompañado en su recorrido. Andy Green, manager interino de los Mets, reconoció que sus celebraciones son poco habituales, pero destacó que el lanzador transmite la imagen de alguien que simplemente está disfrutando volver a jugar.

De una lesión y trabajos informales a los Mets

El camino hasta las Grandes Ligas fue mucho más complicado que sus festejos. Yan firmó originalmente con los Angelinos en 2013 y sufrió una lesión de codo que terminó en una cirugía Tommy John en 2015. Pasó cuatro años alejado del béisbol profesional y, cuando regresó, tuvo que buscar oportunidades en ligas no afiliadas antes de volver a llamar la atención.

Su carrera lo llevó por las organizaciones de los Marlins, Rockies y una temporada en Japón con los Leones de Seibu. Mientras tanto, también trabajó para mantenerse económicamente. El esfuerzo no fue en vano: su recta comenzó a recuperar velocidad y llegó a alcanzar 101.6 millas por hora en Triple-A.

La recompensa llegó después de una espera de 12 años. Los Mets lo llamaron para su debut en MLB y Yan pudo finalmente pisar un montículo de Grandes Ligas, siendo uno de los besibolistas latinos que están brillando en los últimos días. “Nunca me rendí”, aseguró el dominicano. Su historia explica por qué, cuando consigue un ponche, no parece querer contener la emoción.

Ahora, cada salto de Jefry Yan después de un strikeout representa mucho más que una celebración viral. Es el desahogo de un jugador que estuvo cerca de perder su carrera, trabajó fuera del béisbol para sobrevivir y cruzó distintos países en busca de una oportunidad, aspirando a convertirse en uno de los mejores pagados de la MLB. Por eso celebra así: porque durante años soñó con tener precisamente esos momentos que hoy disfruta sin reservas.

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