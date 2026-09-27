Penta, Rey Fénix y Dragon Lee: México ya no es una excepción en WWE

En el evento Worlds Collide 2026, los Lucha Brothers retomaron su alianza, Dragon Lee obtuvo una victoria individual y Mini Vikingo se posicionó como retador al Campeonato Crucero de AAA.

Penta, Rey Fénix y Dragon Lee | Claro Sports

En Chicago, los Lucha Brothers volvieron a compartir esquina. Penta y Rey Fénix fueron declarados vencedores ante Daga y Berto, Dragon Lee derrotó a Jack Cartwheel y Mini Vikingo se convirtió en el retador número uno al Campeonato Crucero de AAA, actualmente en manos de Fénix.

Los resultados de Worlds Collide 2026 dejaron algo más que una colección de combates entre WWE y AAA. Penta y Fénix recuperaron una pareja que parecía haber quedado en pausa desde su llegada a WWE, mientras Dragon Lee continúa construyendo su propio camino y Mini Vikingo comienza a abrirse espacio dentro de este nuevo escenario.

La diferencia está precisamente ahí. La presencia mexicana ya no depende de un solo luchador ni de una aparición especial. Hay mexicanos en diferentes historias, con distintos objetivos y dentro de una relación entre WWE y AAA que empieza a modificar la manera en que ambos mundos conviven.

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Penta y Rey Fénix volvieron a ser los Lucha Brothers

La imagen más significativa para la lucha libre mexicana fue el regreso de Penta y Rey Fénix como pareja. Los hermanos enfrentaron a Daga y Berto, de Los Perros del Mal, y fueron declarados vencedores por descalificación después de la intervención de Angel y Karmen Petrovic. No fue una victoria limpia, pero sí permitió que los Lucha Brothers volvieran a compartir el ring dentro de este nuevo escenario entre WWE y AAA.

La reunión tiene contexto. Penta y Fénix habían seguido caminos separados dentro de WWE. Incluso se enfrentaron en agosto, cuando Penta derrotó a su hermano en la final del torneo que le dio una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo frente a Roman Reigns en la Ciudad de México.

Ahora volvieron a aparecer juntos bajo el nombre que construyeron mucho antes de llegar a WWE.

Los Lucha Brothers no son una pareja creada para esta cartelera. Penta y Fénix llevan años formando uno de los equipos mexicanos más reconocibles de la lucha libre contemporánea. Su regreso como dupla recupera dentro de WWE una parte importante de la historia que construyeron fuera de la empresa.

Dragon Lee también ganó en Chicago

Mientras los hermanos volvían a hacer equipo, Dragon Lee tuvo su propia noche. El mexicano derrotó a Jack Cartwheel en un combate individual que fue uno de los encuentros de mayor ritmo de la función. Dragon Lee terminó la lucha con su Operation Dragon para conseguir la cuenta de tres.

Su camino ha sido diferente al de Penta y Fénix. Dragon Lee ha construido su presencia en WWE principalmente a través de combates individuales, torneos y oportunidades por campeonatos. En los últimos meses también había quedado involucrado en la ruta que terminó llevando a Penta a una oportunidad por el título mundial.

En Worlds Collide volvió a ganar, esta vez frente a un luchador que también representa el cruce entre diferentes estilos y generaciones de la lucha libre.

Mini Vikingo va por el campeonato de Fénix

La noche dejó además otra conexión mexicana. Mini Vikingo derrotó a Axiom, Je’Von Evans y E.K. Prosper en un combate de cuatro esquinas y se convirtió en el retador número uno al Campeonato Crucero de AAA.

El detalle importante es quién posee actualmente ese campeonato: Rey Fénix. Eso significa que mientras Fénix volvía a hacer equipo con Penta, otro luchador mexicano conseguía el derecho de buscar el mismo título que está en manos de Fénix.

La cartelera no solamente cruzó a luchadores de WWE y AAA. También comenzó a generar nuevas historias entre ellos.

WWE y AAA ya comparten algo más que una cartelera

El contexto explica por qué Worlds Collide tiene un significado distinto en 2026. WWE anunció en abril de 2025 la adquisición de AAA en asociación con Fillip. Desde entonces, la relación entre las dos compañías ha abierto nuevas posibilidades para el intercambio de luchadores, campeonatos e historias.

Worlds Collide es una de las expresiones más visibles de ese proceso. La edición de este año reunió a talentos de Raw, SmackDown y NXT con figuras de AAA. Penta y Rey Fénix volvieron a ser los Lucha Brothers; Dragon Lee ganó en individual; Mini Vikingo avanzó hacia una oportunidad titular.

No todos ocupan el mismo lugar dentro de WWE. Tampoco tienen el mismo recorrido. Lo que cambió es que la presencia mexicana ya no depende de un solo luchador.

México tiene más de un camino dentro de WWE

Durante años, hablar de lucha libre mexicana en WWE significaba hablar principalmente de nombres puntuales. Rey Mysterio fue el gran referente y después llegaron distintas generaciones que encontraron su propio espacio.

Ahora existe una estructura diferente. La relación con AAA permite que WWE tenga una conexión permanente con una de las tradiciones más importantes de la lucha libre mexicana. Eso hace posible que los luchadores mexicanos no aparezcan solamente como invitados o en combates especiales, sino que formen parte de diferentes historias.

Penta puede ir por un campeonato mundial. Fénix puede defender un título de AAA y volver a formar pareja con su hermano. Dragon Lee puede construir su camino individual. Mini Vikingo puede convertirse en el próximo retador de un campeonato.

Son rutas diferentes que ahora pueden convivir dentro del mismo universo.

El público de Estados Unidos todavía tiene que verlo

Hay una particularidad importante para quienes siguieron los resultados desde Estados Unidos. Worlds Collide no fue transmitido en vivo. WWE y AAA realizaron la función el sábado 26 de septiembre en el Allstate Arena de Rosemont, Illinois, pero el programa llegará posteriormente al público a través de YouTube. WWE confirmó que la transmisión será el miércoles 30 de septiembre a las 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT.

Por eso, para una parte del público, los resultados ya circulan; para otra, la función todavía está por descubrirse. Y cuando finalmente llegue a YouTube, habrá una imagen difícil de pasar por alto: Penta y Rey Fénix nuevamente como los Lucha Brothers, Dragon Lee con otra victoria y Mini Vikingo avanzando hacia un campeonato.

México ya no aparece en WWE como una excepción. Tiene varios nombres, varias historias y varios caminos abiertos al mismo tiempo.

WWE x AAA Worlds Collide 2026

Evento: WWE x AAA Worlds Collide

Sede: Allstate Arena, Rosemont, Illinois

Grabación: sábado 26 de septiembre de 2026

Transmisión: miércoles 30 de septiembre

Hora: 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT

Dónde verlo en Estados Unidos: YouTube, en los canales oficiales de WWE y AAA.

Entre los combates de la función están Penta y Rey Fénix vs. Daga y Berto; Dragon Lee vs. Jack Cartwheel; Mini Vikingo vs. Axiom, Je’Von Evans y E.K. Prosper; La Catalina vs. Roxanne Perez, además del combate estelar con CM Punk y Rey Mysterio.

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