De la central de abastos a SummerSlam 2026: La increíble historia de Penta Zero Miedo, el Campeón de WWE que inspira a los latinos en EE. UU.

El majestuoso U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, se alista para vibrar con la edición 39 de WWE SummerSlam 2026.

Penta Zero Miedo | Roy Rochlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Entre pirotecnia, superestrellas globales y miles de fanáticos, el combate que acapara las miradas de la comunidad hispana en la Unión Americana es la defensa titular de Penta, El Zero Miedo, que formará parte de la función pactada para el sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026.

El actual Campeón Intercontinental de WWE pondrá en juego su corona ante el peligroso Chad Gable. Pero para el gladiador mexicano, esta lucha en el evento más caliente del verano no es solo por un cinturón; es la culminación de un viaje migratorio y profesional que roza lo milagroso, consolidándose como el máximo referente de la fanaticada latina en los Estados Unidos.

Del barrio de Ecatepec al estrellato en la WWE

Para entender la dimensión del fenómeno de Penta, es indispensable repasar las cifras y los sacrificios que arrastra desde el Estado de México:

El origen humilde: Nacido en Ecatepec de Morelos —uno de los municipios más densamente poblados y complejos del país—, el hombre detrás de la máscara experimentó de cerca las carencias antes de pisar un cuadrilátero profesional.

Nacido en Ecatepec de Morelos —uno de los municipios más densamente poblados y complejos del país—, el hombre detrás de la máscara experimentó de cerca las carencias antes de pisar un cuadrilátero profesional. El trabajo pesado: Antes de conocer la fama internacional, Penta combinó sus entrenamientos cargando y descargando camiones en la emblemática Central de Abastos para poder costear su equipo y traslados.

Antes de conocer la fama internacional, Penta combinó sus entrenamientos cargando y descargando camiones en la emblemática Central de Abastos para poder costear su equipo y traslados. El verdadero “Sueño Americano”: Al igual que millones de latinos que hoy radican en la Unión Americana, en su juventud intentó buscar oportunidades migratorias cruzando la frontera norte sin éxito. Años más tarde, el destino dio un giro radical para hacerlo reingresar por la puerta grande de la industria global del entretenimiento deportivo.

Al igual que millones de latinos que hoy radican en la Unión Americana, en su juventud intentó buscar oportunidades migratorias cruzando la frontera norte sin éxito. Años más tarde, el destino dio un giro radical para hacerlo reingresar por la puerta grande de la industria global del entretenimiento deportivo. El reinado dorado: Tras su alto impacto en los encordados de WWE, el mexicano conquistó el Campeonato Intercontinental, firmando defensas memorables ante leyendas como Rey Mysterio y jóvenes promesas, consolidando una de corrida más sólidas del elenco principal.

El misticismo de la máscara y el grito de guerra “¡Cero Miedo!”

En la rica tradición de la lucha libre mexicana, la máscara es un recinto sagrado. A lo largo de más de dos décadas de trayectoria internacional, Penta jamás ha perdido su incógnita en una lucha de apuestas. Mantener este misterio comercial y cultural en la era hiperconectada de las redes sociales representa un desafío titánico de seguridad de marca e identidad.

Su icónica frase, “¡Cero Miedo!”, acompañada del gesto manual apuntando hacia abajo, nació como una filosofía de supervivencia surgida de sus días más adversos en Ecatepec. Incluso, cuando la selección mexicana de fútbol se preparaba en los EE. UU. para la Copa del Mundo, el luchador impulsó al equipo en Chicago y les pidió mentalidad a tope.

Hoy, ese grito se ha transformado en un himno de resiliencia y motivación para los trabajadores latinos en Estados Unidos que desafían las dificultades cotidianas.

Camino a SummerSlam 2026: Orgullo cultural en el ring

La tensión rumbo a la gran cita estival está al límite. Chad Gable, líder de la facción American Made, ha manifestado abiertamente su desprecio hacia el estilo aéreo y la escuela de la lucha libre tradicional mexicana, elevando el duelo a un choque frontal de orgullo cultural.

En marzo pasado, Penta logró una importante victoria en WWE Raw al derrotar a El Grande Americano que le permitió defender su título internacional y mostrar su poder de convocatoria. Para la comunidad hispana en ciudades como Minneapolis, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, ver a Penta ostentar oro en un recinto de la NFL es la prueba fehaciente de que el talento de barrio puede conquistar los escenarios más exigentes del planeta.

¿Cómo y dónde ver el SummerSlam 2026 en EE. UU.?

El magno evento de dos noches consecutivas se podrá seguir bajo los siguientes canales oficiales:

Fechas oficiales: Sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026.

Sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026. Horario estelar: 6:00 p.m. Hora del Este / 5:00 p.m. hora del centro / 3:00 p.m. Hora del Pacífico.

6:00 p.m. Hora del Este / 5:00 p.m. hora del centro / 3:00 p.m. Hora del Pacífico. Dónde ver en Estados Unidos: En transmisión exclusiva a través de la aplicación de ESPN con un plan de ESPN Unlimited, o mediante el bundle de streaming compatible.

En transmisión exclusiva a través de la aplicación de con un plan de ESPN Unlimited, o mediante el bundle de streaming compatible. Transmisión para México y Latinoamérica: Disponible completamente en vivo a través de la plataforma de streaming Netflix.

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