Raúl Rosas Jr.: cuando ser el más joven ya no es suficiente

A los 21 años, el mexicano-estadounidense ya dejó atrás varios récords de precocidad en UFC. Este sábado tendrá su primera pelea estelar frente a Raoni Barcelos, un veterano de 39 años que llega con cinco victorias consecutivas.

Raúl Rosas Jr. ‘El Niño Problema’ | @raulrosasjr

Raúl Rosas Jr. tiene una costumbre que empieza a dejar de ser noticia. Ser el más joven. Cuando debutó en UFC tenía 18 años. Desde entonces, su edad ha acompañado prácticamente cada capítulo de su carrera: fue el peleador más joven en ganar una pelea dentro de la organización y ahora, con 21 años, tendrá otra marca delante de él.

Este sábado encabezará por primera vez una cartelera de UFC. ‘El Niño Problema’ enfrentará a Raoni Barcelos en el Meta APEX de Las Vegas, en una pelea de peso gallo pactada a cinco rounds. Cuando camine hacia el octágono será el peleador más joven que haya encabezado una función de UFC.

La diferencia esta vez es que la edad ya no será solamente parte de la historia. Será parte del examen.

De la curiosidad al estelar

Rosas Jr. llegó a UFC muy pronto. Después de obtener un contrato en Dana White’s Contender Series en 2022, comenzó su carrera dentro de la organización siendo todavía adolescente. Su primera victoria llegó por sumisión y se convirtió en el peleador más joven en ganar una pelea de UFC.

Después perdió por decisión frente a Christian Rodriguez en abril de 2023. Fue la primera derrota profesional de su carrera y, hasta ahora, la única.

Lo que siguió fue una transformación menos espectacular en los récords de edad, pero más importante para su trayectoria: cinco victorias consecutivas que lo llevaron hasta el puesto 12 del ranking de peso gallo. UFC registra actualmente un récord profesional de 13-1-0 para Rosas Jr., con seis victorias por sumisión y dos por nocaut.

Su triunfo más reciente llegó en marzo ante Rob Font. Y aquella pelea mostró precisamente el punto en el que se encuentra la carrera del también conocido como ‘Chiwiwis’.

El joven que aprendió a controlar las peleas

Rosas Jr. derrotó a Font por decisión unánime después de completar 16 de 18 intentos de derribo y mantener el control durante largos periodos. UFC señala que consiguió al menos cinco minutos de tiempo de control en cada una de sus últimas cuatro victorias. No es un detalle menor.

Su evolución reciente no se ha basado exclusivamente en terminar las peleas antes de la decisión. Ha desarrollado una capacidad cada vez mayor para llevar los combates al terreno en el que puede controlar el ritmo, derribar y mantener posiciones. Eso también explica la importancia de Barcelos.

El brasileño no llega a Las Vegas simplemente como un rival con más experiencia. Tiene 39 años, ocupa el puesto 13 del ranking y también acumula cinco victorias consecutivas. La pelea enfrenta, de manera casi perfecta, dos momentos de una carrera profesional.

Uno apenas está construyendo su lugar en la división. El otro lleva más de una década enfrentándose a diferentes generaciones de peleadores.

¿Cuándo y dónde pelea Raúl Rosas Jr.?

Raúl Rosas Jr. enfrentará a Raoni Barcelos este sábado 26 de septiembre en el Meta APEX de Las Vegas, Nevada, en el combate estelar de UFC Fight Night. Las preliminares comenzarán a las 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT y la cartelera principal a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT. En Estados Unidos, todo el evento estará disponible en Paramount+.

Barcelos ya conoce este tipo de historias

Raoni Barcelos tiene una experiencia que puede resultar particularmente relevante para Rosas Jr. En enero de 2025 derrotó por decisión unánime a Payton Talbott, otro de los jóvenes prospectos que habían generado atención dentro de la división de peso gallo.

Después consiguió una victoria por decisión dividida sobre Montel Jackson en abril de 2026 y llegó a cinco triunfos consecutivos.

Barcelos, además, no necesita convertir la pelea en una carrera contra el reloj. Su trayectoria le permite competir desde otro lugar.

Rosas Jr. tendrá que encontrar una manera de imponer su lucha ante un rival que conoce el grappling, mientras Barcelos tendrá que resolver cómo contener a un peleador 18 años menor que él.

La diferencia generacional es evidente, pero no explica por sí sola la pelea. Los dos llegan en el mejor momento reciente de sus carreras dentro de UFC.

Cinco rounds cambian la historia

Hay otra novedad para Rosas Jr. Esta será su primera pelea estelar y, por lo tanto, su primer combate de cinco rounds dentro de UFC. La propia organización presenta el enfrentamiento como una oportunidad para que el mexicano-estadounidense pruebe su evolución en un formato más cercano al de las peleas por campeonato.

Hasta ahora, sus principales herramientas han quedado demostradas en peleas de tres rounds. Cinco rounds plantean otra clase de administración.

No solamente se trata de tener más tiempo para buscar una sumisión. También significa administrar energía, tomar decisiones cuando el cansancio cambia la velocidad de los movimientos y mantener el plan de pelea durante 25 minutos si es necesario.

Para un peleador de 21 años, será una experiencia nueva. Para Barcelos, representa una situación diferente: intentar llevar a un joven que ha construido buena parte de su identidad alrededor de la precocidad hacia las zonas de una pelea en las que la experiencia puede adquirir mayor peso.

El apellido Rosas ya no es una promesa

La historia de Rosas Jr. comenzó con una etiqueta muy sencilla: el adolescente que había llegado demasiado pronto a UFC. Esa etiqueta le sirvió para entrar en la conversación. Pero ya no explica completamente dónde está.

Tiene una derrota en 14 peleas profesionales. Está dentro del Top 15 de su división. Lleva cinco victorias consecutivas. Ha ganado seis peleas por sumisión y este sábado encabezará una cartelera de UFC con 21 años. Su siguiente etapa ya no puede medirse solamente en récords de edad. ‘El Niño Problema’ ha dejado atrás la infancia en los octágonos.

La pregunta deportiva es qué sucede cuando un peleador que llegó a la organización como una anomalía empieza a enfrentarse a rivales que también tienen una trayectoria consolidada. Barcelos representa precisamente ese cambio.

México, Estados Unidos y una carrera construida en dos lugares

Para la audiencia latina de Estados Unidos, la historia de Rosas Jr. tiene además otra dimensión. El peleador nació en Estados Unidos y representa una generación de atletas cuya identidad deportiva se desarrolla simultáneamente dentro del mercado estadounidense y de sus raíces mexicanas.

En UFC, esa conexión aparece también en la forma en que Rosas Jr. se ha convertido en uno de los nombres mexicanos más jóvenes dentro del roster. Pero su historia no necesita convertir su origen en el argumento principal. Lo relevante es dónde se encuentra ahora.

Su carrera se ha desarrollado dentro de UFC, en escenarios estadounidenses, mientras construye una identidad que conecta con el público mexicano y latino del país. Este sábado, esa historia llegará al centro de una cartelera.

El sábado ya no será por la edad

Rosas Jr. cumplirá 22 años el 8 de octubre. Antes de llegar a esa fecha tendrá la pelea más larga y probablemente una de las experiencias más distintas de su carrera.

Frente a él estará un rival de 39 años que llega con cinco victorias consecutivas. Detrás de Rosas estarán los récords que ya rompió. Delante estará una pelea de cinco rounds. Y eso cambia la pregunta. Durante los primeros años de su carrera, la edad de Raúl Rosas Jr. era la noticia. Este sábado, en Las Vegas, será apenas el contexto.

El combate tendrá que responder algo más concreto: qué puede hacer el peleador que llegó a UFC siendo un adolescente cuando el escenario deja de ser una oportunidad para un joven prospecto y se convierte en una pelea estelar.

Por primera vez, Raúl Rosas Jr. no estará ahí solamente porque es el más joven. Estará ahí porque ya construyó una carrera que lo llevó hasta el evento principal.

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