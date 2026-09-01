Penta vence a Rey Fénix y va por Roman Reigns en LA Ciudad de México

Los Lucha Brothers dan una gran exhibición de agilidad, pero el ‘Cero Miedo’ se hace del triunfo tras aplicar un ‘Mexican Destroyer’. Enfrentará al ‘Jefe Tribal’ el 14 de septiembre

El ‘Cero Miedo’, con oportunidad de oro en nuestro país | @netflix

Penta consiguió el boleto para enfrentar a Roman Reigns por el Campeonato Mundial Pesado de WWE en Ciudad de México. El luchador mexicano derrotó a su hermano Rey Fénix en la final del torneo para definir al retador y ahora tendrá una cita titular el próximo 14 de septiembre, cuando WWE regrese a tierras mexicanas.

La definición entre los Lucha Brothers llevó su rivalidad al cuadrilátero de Monday Night Raw. Penta y Rey Fénix protagonizaron un combate con vuelos, golpes, mesas rotas y movimientos desde las esquinas, mientras ambos buscaban el conteo de tres que les permitiera convertirse en el retador de Reigns.

Durante la lucha, Penta intentó limitar las ejecuciones de su hermano sobre las cuerdas. Fénix respondió con castigos en la esquina y aprovechó el conocimiento que tiene sobre su rival. Las patadas al rostro también aparecieron como parte de los intercambios entre ambos, en una lucha donde ninguno consiguió mantener el control durante un periodo prolongado.

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Rey Fénix tuvo una oportunidad para definir el combate cuando intentó aplicar su ‘Fénix Driver’, pero Penta consiguió escapar. Del otro lado, el enmascarado buscó ejecutar un ‘Mexican Destroyer’ desde lo alto de la esquina. También aplicó el Penta Driver en dos ocasiones, una de ellas sobre la mesa de comentaristas, aunque Fénix logró continuar con el combate.

¡Penta es el ganador del torneo y retador de Roman Reigns! 🇲🇽😎👌 #WWERaw pic.twitter.com/0JYataptdq — WWE Español (@wweespanol) September 1, 2026

El desenlace llegó cuando Penta consiguió conectar un nuevo ‘Mexican Destroyer’ sobre Rey Fénix. El movimiento dejó a su hermano sobre la lona y permitió que el árbitro realizara el conteo de tres. Penta levantó los brazos y consiguió así la victoria que necesitaba para quedarse con el lugar como retador al campeonato mundial.

La celebración tuvo un nuevo capítulo cuando Roman Reigns apareció en el cuadrilátero. El campeón se colocó frente a Penta y ambos intercambiaron sus respectivas señas antes de su próximo enfrentamiento.

Roman Reigns llegó para estar cara a cara con su próximo retador Penta 😱 #WWERaw pic.twitter.com/3Xt7wMuDCS — WWE Español (@wweespanol) September 1, 2026

Ahora Penta tiene por delante el compromiso más importante de esta etapa en WWE. El próximo 14 de septiembre en la Arena Ciudad de México, buscará arrebatarle a Roman Reigns el Campeonato Mundial Pesado. El duelo tendrá como escenario el regreso de WWE a México después de 15 años y pondrá al mexicano frente al campeón por uno de los títulos principales de la empresa.

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