México y Colombia: el fútbol de Norteamérica también juega su partido

México y Colombia se encuentran en Baltimore después del Mundial, pero detrás del amistoso aparece una conexión cada vez más visible: futbolistas de ambas selecciones desarrollan sus carreras en la MLS y la Liga MX.

Mexico y Colombia se encuentran en Baltimore | Claro Sports

México y Colombia se enfrentarán este sábado en Baltimore. Para Rafael Márquez será su primer partido como entrenador de la Selección Mexicana; para Néstor Lorenzo, el comienzo de una nueva serie de amistosos después del Mundial 2026.

Pero el partido también puede leerse desde otro lugar. Las dos selecciones llegan a Estados Unidos con jugadores que forman parte del fútbol profesional de Norteamérica. Algunos trabajan en la MLS. Otros lo hacen en la Liga MX. Y varios de ellos estarán este sábado en el mismo estadio en el que sus selecciones comenzarán a construir el siguiente ciclo.

El M&T Bank Stadium será, por una noche, el punto de encuentro de ese mapa.

El futbolista como puente

México llega con dos futbolistas que desarrollan actualmente su carrera en la MLS. Hirving Lozano fue convocado por Márquez después de incorporarse al LA Galaxy, mientras que Germán Berterame forma parte del Inter Miami. Los dos aparecen en la primera convocatoria del nuevo técnico mexicano para esta Fecha FIFA.

Colombia presenta un vínculo todavía más repartido. Édier Ocampo, defensor del Vancouver Whitecaps, forma parte de la convocatoria de Néstor Lorenzo. A su lado aparecen cuatro futbolistas que juegan en la Liga MX: Kevin Mier, del Cruz Azul; Álvaro Angulo, de Pumas; Daniel Arcila, de León; y Óscar Perea, del América. Los cuatro están incluidos en la lista oficial de 26 jugadores publicada por la Federación Colombiana de Fútbol.

Son siete futbolistas de las dos selecciones cuya actividad de clubes está directamente relacionada con las dos principales ligas profesionales de Norteamérica.

No significa que México y Colombia tengan el mismo vínculo con la región. Significa algo más concreto: sus selecciones ya están conectadas, a través de sus jugadores, con un mismo espacio futbolístico. Y cuando llega una Fecha FIFA, esos caminos vuelven a cruzarse.

Baltimore, el primer cruce después del Mundial

El partido llega apenas unas semanas después del Mundial 2026 y marca el comienzo de dos recorridos distintos.

México inicia la etapa de Márquez. El técnico presentó su primera convocatoria para una gira por Estados Unidos que forma parte del comienzo de su proyecto rumbo a 2030. La lista contempla 29 futbolistas; cinco jugadores de Liga MX se incorporaron después de sus compromisos de club.

Colombia, en cambio, mantiene a Lorenzo en el banquillo y comenzó su concentración en Estados Unidos el 20 de septiembre. La Federación Colombiana confirmó que el equipo trabajaría en Delaware antes de enfrentar a México y después continuará su gira ante Paraguay, en Nueva Jersey, y Perú, en Miami.

La geografía resulta significativa. México disputará esta serie de partidos en territorio estadounidense, con Baltimore como primera parada. Colombia también desarrollará sus tres amistosos de esta ventana en Estados Unidos. Este factor geográfico e histórico convierte la velada en un escenario inédito: el partido se disputará en el M&T Bank Stadium, hogar de los Ravens de la NFL.

Esta es la primera vez en la historia que la Selección Mexicana juega en la ciudad de Baltimore, abriendo un mercado completamente nuevo para el Tricolor en la Costa Este de los Estados Unidos.

A pesar de la novedad, se ha vivido un marcado contraste en el ambiente. Aunque el recibimiento del equipo en el hotel de concentración fue sumamente frío —con apenas cinco aficionados presentes—, el éxito comercial está asegurado en las tribunas. Se registra la venta anticipada de más de 50,000 a 60,000 boletos debido a las masivas comunidades latinas de la región, garantizando una gran entrada para este compromiso de preparación.

¿Cuándo y dónde juegan México y Colombia?

México y Colombia se enfrentarán el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. El partido comenzará a las 9:00 p.m. ET, 8:00 p.m. en Colombia y 7:00 p.m. del centro de México. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el horario y las plataformas de transmisión para su público.

De la Liga MX a la MLS

La conexión entre México, Colombia y Estados Unidos tampoco comenzó con este partido. Lo que cambia es la cantidad de caminos que ahora confluyen en una misma selección y en una misma ventana internacional.

Lozano y Berterame llegan con México desde dos clubes de la MLS. Ocampo representa a Colombia después de una temporada con Vancouver. Mier, Angulo, Arcila y Perea lo hacen desde cuatro clubes de la Liga MX.

Son siete casos concretos que muestran cómo las carreras de los futbolistas latinoamericanos pueden desarrollarse dentro del mismo mercado norteamericano, incluso cuando sus selecciones pertenecen a federaciones diferentes. La selección vuelve a reunirlos.

Durante la temporada de clubes, sus caminos están separados por ciudades, camisetas y competencias. Durante la Fecha FIFA, esos mismos jugadores se encuentran bajo una bandera nacional. Baltimore será el punto de cruce.

Un partido pensado también desde Estados Unidos

Esa conexión le da una lectura particular al encuentro para el público que sigue el fútbol desde Estados Unidos.

México tiene una presencia habitual en el país a través de sus partidos de selección. Colombia también ha utilizado territorio estadounidense como sede de sus encuentros internacionales. Ahora existe otra capa: algunos de los futbolistas que representan a esas selecciones también juegan durante el año en Norteamérica.

El aficionado puede verlos con la camiseta de su club y, pocos días después, con la de su selección.

El caso de Lozano es especialmente visible. El delantero llegó al LA Galaxy en agosto y recibió nuevamente el llamado de México. Berterame, por su parte, fue convocado como jugador del Inter Miami.

Del lado colombiano, Ocampo llega desde Vancouver, mientras que Mier, Angulo, Arcila y Perea completan la representación de la Liga MX dentro de la convocatoria de Lorenzo.

Baltimore reúne así diferentes caminos que durante el resto del año se desarrollan en distintos clubes, ciudades y competencias.

La nueva etapa empieza en Baltimore

Márquez estrena cargo y comienza a definir qué jugadores formarán parte de su proyecto rumbo a 2030. La propia Selección Mexicana presentó esta Fecha FIFA como el inicio de una nueva etapa después del Mundial.

Lorenzo, en cambio, continúa al frente de Colombia y comienza una nueva etapa con una convocatoria que incorpora varias caras nuevas después del Mundial. La Federación Colombiana concentra al equipo en Estados Unidos para una serie de tres amistosos.

Pero el escenario es compartido. Ambos equipos comienzan este nuevo capítulo en Estados Unidos. Y lo hacen con jugadores que conocen el fútbol de Norteamérica desde dentro, no solamente desde las concentraciones internacionales. Ese es el detalle que permite mirar el partido desde una perspectiva diferente.

Durante mucho tiempo, Estados Unidos fue principalmente el lugar al que las selecciones latinoamericanas viajaban para jugar frente a sus aficionados. Ahora también es uno de los lugares donde algunos de sus futbolistas construyen su carrera.

México y Colombia se enfrentarán este sábado en Baltimore. El resultado quedará en la historia de un amistoso que además marcará el debut de Márquez como seleccionador mexicano. Pero alrededor del partido habrá otra historia. La de dos selecciones cuyos caminos nacionales empiezan a cruzarse con un fútbol norteamericano cada vez más presente en sus propias convocatorias.

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