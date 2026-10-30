Prácticas libres GP de México 2026: horario y dónde verlas en vivo en español

Comienza la actividad en pista del GP de México 2026 con las primeras sesiones de prácticas libres

Las prácticas libres del GP de México inician este viernes | DUSTIN SAFRANEK / AFP

La Fórmula 1 regresa este viernes al Autódromo Hermanos Rodríguez para dar inicio a la actividad oficial del Gran Premio de México 2026. La jornada estará marcada por las dos primeras prácticas libres, sesiones clave para que los equipos evalúen el comportamiento de sus monoplazas, prueben distintas configuraciones y comiencen a definir su estrategia de cara a la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

We’re only just getting started 😎 pic.twitter.com/6OVxUV8YNU — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 30, 2026

El Autódromo Hermanos Rodríguez es uno de los escenarios más exigentes del calendario por su altura y sus cambios de ritmo. La larga recta principal premia la velocidad punta, mientras que el tramo del estadio y las curvas técnicas castigan cualquier error de puesta a punto. Esa combinación obliga a los equipos a buscar el equilibrio ideal entre carga aerodinámica, enfriamiento y rendimiento de los neumáticos.

Además del trabajo puramente deportivo, las prácticas libres suelen dejar pistas sobre la jerarquía real de cada escudería. Los tiempos por vuelta, las tandas largas y las simulaciones de carrera permiten anticipar quién puede pelear por la pole y quién tendrá que remar desde atrás. También es el momento en el que surgen los primeros problemas mecánicos o ajustes inesperados que condicionan el resto del fin de semana.

MÁS INFORMACIÓN: Kimi Antonelli y la falla de conductor novato que hizo reír a Russell

Horarios de las prácticas libres del GP de México 2026

La actividad en pista comenzará este viernes 30 de octubre con la Práctica Libre 1, programada de 2:30 a 3:30 p. m. ET. Esta primera tanda servirá para que los equipos recopilen datos iniciales sobre el comportamiento de los neumáticos, la temperatura del asfalto y la respuesta del coche con diferentes cargas de combustible. También será el primer indicio real de la competitividad de cada escudería en el trazado mexicano.

Más tarde, la Práctica Libre 2 se disputará de 6:00 a 7:00 p. m. ET. Esta sesión suele ofrecer una referencia más cercana a las condiciones de clasificación y carrera, ya que la pista evoluciona y la temperatura baja ligeramente. Los equipos aprovechan para hacer tandas largas, simular relevos de carrera y ajustar la configuración aerodinámica de cara al resto del fin de semana.

El sábado 31 de octubre, antes de la clasificación, se correrá la Práctica Libre 3 de 12:30 a 1:30 p. m. ET. Será la última oportunidad para afinar detalles, probar cambios de setup y confirmar la estrategia de neumáticos antes de la tanda que definirá la parrilla de salida. Los resultados de esta sesión suelen ser un buen termómetro para anticipar quién puede pelear por las primeras posiciones el domingo.

Horarios de las prácticas libres por día

Práctica Libre 1: Viernes 30 de octubre, 2:30 – 3:30 p. m. ET

Viernes 30 de octubre, 2:30 – 3:30 p. m. ET Práctica Libre 2: Viernes 30 de octubre, 6:00 – 7:00 p. m. ET

Viernes 30 de octubre, 6:00 – 7:00 p. m. ET Práctica Libre 3: Sábado 31 de octubre, 12:30 – 1:30 p. m. ET

Dónde ver en vivo el GP de México 2026 en español desde Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir en vivo toda la actividad del Gran Premio de México 2026 a través de Apple TV, la plataforma que concentra esta temporada la transmisión de la Fórmula 1 en el país. El servicio llevará las tres prácticas libres, la clasificación del sábado y la carrera del domingo, con señal disponible en español para la audiencia latina.

Apple TV permite ver las sesiones en vivo o bajo demanda, desde el televisor, la computadora o dispositivos móviles. Además, la cobertura incluye previas, análisis y repeticiones completas de cada tanda, por lo que los seguidores que no puedan ver las prácticas en horario laboral tendrán la opción de ponerse al día antes de la clasificación.

Para acceder a la transmisión solo se necesita una suscripción activa a Apple TV, disponible en la app de la plataforma y en dispositivos compatibles como iPhone, iPad, Apple TV 4K, smart TVs y consolas. La señal en español puede seleccionarse desde la configuración de audio dentro de la propia transmisión.

Te puede interesar: