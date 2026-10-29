Messi evita la suspensión en la MLS: así funciona la regla que lo habilita tras su quinta amarilla

El argentino podrá jugar con Inter Miami ante New England Revolution gracias un beneficio disciplinario que reduce las amonestaciones

Messi fue amonestado por protestar / Megan Briggs / Getty Images via AFP

Lionel Messi recibió su quinta tarjeta amarilla de la temporada regular de la MLS en el empate a dos goles entre Inter Miami y FC Cincinnati, disputado este miércoles. Sin embargo, la amonestación no provocará su suspensión para el próximo partido ante New England Revolution. La explicación está en una disposición del reglamento que permite reducir el número de tarjetas computables cuando un futbolista mantiene una conducta disciplinaria durante varios encuentros consecutivos.

La norma, conocida como Good Behavior Incentive o incentivo por buena conducta, establece que la MLS puede descontar una amonestación del cómputo disciplinario cuando un jugador disputa cinco partidos consecutivos sin recibir tarjetas amarillas, rojas ni otras sanciones disciplinarias. El beneficio puede aplicarse hasta tres veces durante la temporada regular.

La clave está en distinguir las tarjetas recibidas de las que cuentan para una suspensión. Las amonestaciones de Messi permanecen en su historial, pero las reducciones previstas por el reglamento evitan que todas tengan el mismo peso al calcular una posible sanción por acumulación. De esta manera, el argentino puede sumar cinco amarillas durante el campeonato sin alcanzar necesariamente el límite disciplinario que lo dejaría fuera de un encuentro.

¿Por qué Messi no será suspendido tras su quinta amarilla?

El capitán de Inter Miami acumuló períodos de cinco partidos consecutivos sin recibir amonestaciones, lo que le permitió beneficiarse de las reducciones contempladas en la normativa. Por eso, su quinta tarjeta de la temporada no activa automáticamente una suspensión y el futbolista queda habilitado para enfrentar a New England Revolution.

La disposición no es un trato especial para el capitán argentino. Se trata de una regla general de la MLS, aplicable a los jugadores que cumplen las condiciones establecidas. Su importancia aumenta en la recta final de la temporada, cuando cada partido puede resultar decisivo para las aspiraciones de los equipos y la disponibilidad de sus principales figuras.

La protesta que le costó la quinta amarilla a Messi

La amonestación llegó sobre el cierre del primer tiempo ante Cincinnati. Messi disputó una pelota cerca del área rival con Samuel Gidi, quien terminó en el suelo. Después de la acción, el argentino se acercó al árbitro Armando Villarreal para reclamar mientras el futbolista del conjunto visitante permanecía tendido. El silbante decidió mostrarle la tarjeta amarilla y Messi reaccionó con sorpresa antes de alejarse.

Messi ha recibido otras cuatro amonestaciones durante la temporada regular, en los partidos ante Colorado Rapids, Orlando City, Nashville SC, y Atlanta United.

Con la aplicación del incentivo por buena conducta, Messi podrá estar disponible para Inter Miami en su próximo compromiso ante New England Revolution, en un momento crucial de la temporada que está por concluir y definir qué equipos avanzan a playoffs.

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