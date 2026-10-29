Cruz Azul vs León: Andrés Montaño, el revulsivo que impulsa a La Máquina

Con cuatro goles en el Apertura 2026, Andrés Montaño atraviesa su mejor momento y busca ser decisivo ante el León

Andrés Montaño toma un gran nivel en Cruz Azul | Claro Sports

El duelo de Cruz Azul vs León de la jornada 15 en la Liga MX tendrá un ingrediente especial este domingo 1 de noviembre: Andrés Montaño llega en plena racha goleadora y con la oportunidad de confirmar su importancia en el equipo de Joel Huiqui.

El mediocampista suma cuatro goles y cuatro asistencias en el Apertura 2026, números que lo han convertido en una alternativa capaz de cambiar partidos, ya sea como titular o desde el banquillo.

El encuentro de la antepenúltima jornada del calendario regular del torneo se disputará en el Estadio Banorte, donde La Máquina buscará prolongar su buen momento y mantenerse en la pelea por el liderato general con América y Chivas.

El presente del número 10 contrasta con el largo camino que tuvo que recorrer para volver a competir después de una grave lesión de rodilla. Ahora, su movilidad, capacidad para llegar al área y precisión en el último pase ofrecen a Huiqui recursos importantes para resolver partidos cerrados.

Del banquillo a la red: el impacto goleador de Montaño con Huiqui

Montaño ha encontrado la manera de influir en el marcador con una regularidad que llama la atención. Registra participación directa en goles durante cinco partidos consecutivos y suma ocho contribuciones ofensivas en el torneo, una producción que respalda su creciente protagonismo.

Su racha incluye actuaciones determinantes ante distintos rivales. Frente a FC Juárez marcó en la victoria celeste por 5-0; contra los Tuzos del Pachuca convirtió el penal que aseguró el triunfo por 2-1, y ante los Gallos de Querétaro volvió a destacar con un gol y una asistencia en el 3-1. También colaboró en la reacción de Cruz Azul frente a Pumas, en un partido que terminó 3-3.

Lo interesante es que su influencia no depende exclusivamente de la titularidad. Montaño puede entrar con el encuentro avanzado y aprovechar el desgaste de los rivales, pero también ha demostrado que puede asumir responsabilidades desde el inicio. Su efectividad lo coloca en la conversación sobre las opciones ofensivas de Huiqui, especialmente en una etapa del campeonato en la que cada punto cuenta.

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La llave táctica: visión de campo y llegada desde segunda línea

La principal virtud de Montaño está en su capacidad para interpretar los espacios. Puede recibir entre los mediocampistas y los defensores rivales, girar hacia adelante y acelerar la jugada antes de que el adversario reorganice su estructura.

También destaca por sus incorporaciones desde segunda línea. Mientras delanteros como Nicolás Ibáñez o Gabriel Fernández atraen la atención de los centrales, el mediocampista puede aparecer en una zona libre para rematar o habilitar a un compañero. Esa movilidad obliga a las defensas a tomar decisiones y abre caminos que no siempre surgen con ataques más previsibles.

Su precisión en el pase completa el perfil. Ante Querétaro, por ejemplo, registró 23 pases acertados de 26 intentos, según las estadísticas del partido incluidas en el material de referencia. Su asistencia a Christian Ebere mostró su capacidad para detectar un desmarque y encontrar al compañero con un envío filtrado.

Ante León, Cruz Azul necesitará combinar esas cualidades con paciencia para mover el bloque defensivo. Montaño puede ser el jugador que rompa el equilibrio, pero su influencia dependerá también de que el equipo genere espacios y acompañe sus movimientos.

Cruz Azul vs León: horario y dónde verlo en Estados Unidos

Cruz Azul y León se enfrentarán este domingo 1 de noviembre y para los aficionados que sigan el encuentro desde los Estados Unidos, el partido comenzará a las 8:00 PM hora del Este, 7:00 PM hora del Centro y 5:00 PM hora del Pacífico.

La transmisión en vivo para territorio estadounidense estará disponible a través de la señal de televisión de TUDN y por la plataforma de streaming ViX Premium.

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