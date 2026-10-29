Derek Jiménez sorprende con América: De la sub 21 a brillar ante Xolos

El mediocampista de 19 años fue titular ante Xolos en el Estadio Banorte y respondió a la ofensiva con intensidad

Derek Jiménez es parte del proyecto de jóvenes de Almada | Claro Sports

En el empate de América 1-1 ante Tijuana del duelo pendiente de la jornada 7, las Águilas encontraron una noticia alentadora: Derek Jiménez, mediocampista de 19 años, aprovechó su primera titularidad en la Liga MX para mostrar que puede competir con el primer equipo.

En el duelo de media semana que completó el calendario del Torneo Apertura 2026, disputado el miércoles 28 de octubre en el Estadio Banorte, el canterano azulcrema jugó 62 minutos y dejó señales de que las fuerzas básicas pueden ofrecer soluciones en una etapa exigente del campeonato.

La apuesta de Guillermo Almada llegó en un momento complicado. América afrontaba una agenda apretada, acumulaba ausencias y buscaba recuperarse de la derrota ante de 1-2 Pachuca en la jornada 14.

En lugar de limitar la rotación a futbolistas experimentados, el entrenador dio espacio a un joven que hasta hace poco competía en la categoría sub 21. El marcador terminó igualado, pero para Jiménez la noche representó una oportunidad importante para acercarse a la dinámica habitual del primer equipo.

Del anonimato al primer equipo: el salto de Derek Jiménez

Derek Ramsés Jiménez García nació el 29 de mayo de 2007 en Arandas, Jalisco. Llegó a Coapa a los 14 años y avanzó por las categorías formativas del América hasta convertirse en una de las opciones del equipo sub 21. Antes de recibir la oportunidad en Primera División, acumuló 22 apariciones y dos goles en esa categoría, ambos en un triunfo ante Cruz Azul.

Su recorrido también incluye convocatorias con las selecciones juveniles de México sub 16 y sub 18, una experiencia que le permitió medirse con futbolistas de su generación en otro entorno competitivo.

El primer contacto de Jiménez con la máxima categoría se produjo el 27 de septiembre, cuando ingresó al minuto 82 durante la victoria americanista por 4-2 ante Necaxa. Fueron apenas unos minutos, pero suficientes para que el cuerpo técnico comenzara a considerarlo una alternativa en medio de las ausencias.

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Un mes después, el escenario cambió: ya no entró para disputar el cierre de un encuentro, sino que apareció desde el inicio frente a Tijuana. El salto fue considerable, tanto por la responsabilidad como por el nivel del adversario.

Prueba superada en el Banorte: intensidad para competir ante Xolos

La titularidad llegó con una exigencia particular. Xolos venía de golear 4-1 a Santos Laguna y América necesitaba recuperar sensaciones tras perder ante Pachuca. Con Alejandro Zendejas fuera por molestias musculares, Almada reorganizó el mediocampo e incluyó a Jiménez junto a Alan Cervantes, Edwin Cerrillo y Alexis Gutiérrez.

El juvenil respondió desde el trabajo sin balón. Cometió tres faltas, recibió una tarjeta amarilla al minuto 59 y presionó a jugadores como Iván Tona y José Rivero para dificultar la salida tijuanense.

Su actuación no estuvo libre de riesgos: la amonestación reflejó la intensidad con la que disputó los balones divididos. Sin embargo, también mostró disposición para asumir tareas defensivas en un partido cerrado. Fue sustituido alrededor del minuto 62, cuando el cuerpo técnico buscó refrescar al equipo para el tramo final.

El encuentro había comenzado con goles tempraneros: Elias Manoel adelantó a Xolos al minuto 12 y Miguel Borja empató para América al 19. Después, ninguno logró romper la igualdad.

Una alternativa para la recta final del Apertura 2026

La aparición de Jiménez ofrece a Almada una opción adicional para gestionar el desgaste y las ausencias en un calendario exigente. No significa que el mediocampista tenga asegurado un puesto, pero sí que logró responder cuando recibió una oportunidad de mayor responsabilidad.

Para el América, que llegó a 28 puntos después de 14 partidos, la profundidad de plantilla puede resultar determinante rumbo a la liguilla. La competencia interna también permite evaluar qué jóvenes están preparados para asumir minutos cuando el equipo los necesita.

Jiménez tendrá que sostener ese nivel y seguir creciendo en aspectos como la toma de decisiones y el manejo de la intensidad. Su actuación ante Xolos no resolvió el partido, pero sí dejó una señal positiva: el camino desde las fuerzas básicas hasta el primer equipo puede acelerarse cuando aparece la oportunidad y el futbolista responde en la cancha.

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