La MLS revela el calendario de la Sprint Season 2027: solo 14 partidos y cada punto vale oro

La Sprint Season comenzará el 19 de febrero y terminará el 8 de mayo. La MLS estrenará un formato corto de transición

La MLS entrará en transición de su calendario con la Sprint Season | Claro Sports

La MLS anunció el calendario de la Sprint Season 2027, un torneo especial que se disputará del 19 de febrero al 8 de mayo y marcará el inicio de la transición de la liga hacia un calendario de verano a primavera como ocurre en las principales ligas del mundo.

Con apenas 14 partidos de temporada regular por equipo, la competencia ofrecerá un margen de error reducido: cada victoria, empate y gol podría resultar decisivo para alcanzar los playoffs y conseguir un lugar en los torneos internacionales. Los récords de Lionel Messi con el Inter Miami y la trascendencia de jugadores como Antoine Griezmann con el Orlando City se volverán indispensables.

El nuevo formato responde a la intención de alinear el fútbol estadounidense con los calendarios de las ligas más importantes del planeta. La transformación continuará en julio de 2027, cuando arranque el nuevo ciclo de competencia.

Antes de ese cambio, los clubes afrontarán una campaña corta en la que tendrán siete encuentros como locales y siete como visitantes frente a rivales de su conferencia.

La MLS busca que esta edición de transición mantenga la intensidad competitiva y permita definir a un campeón antes del fin de semana de Memorial Day, en mayo.

Una temporada corta que cambia la estrategia de los clubes

La Sprint Season obligará a los equipos a gestionar cada jornada con una precisión especial. En un torneo de solo 14 partidos, perder puntos en casa o dejar escapar una ventaja puede tener consecuencias importantes en la clasificación.

Los ocho mejores clubes de cada conferencia avanzarán a los MLS Cup Playoffs 2027. La postemporada tendrá un formato de eliminación directa para definir a los campeones de las conferencias Este y Oeste, que después disputarán la MLS Cup durante el fin de semana de Memorial Day.

El calendario también tendrá repercusiones fuera de la liga. Los resultados de esta temporada determinarán plazas para la Concacaf Champions Cup 2028 y la Leagues Cup 2028, por lo que la pelea no se limitará a conseguir el título nacional.

Para los entrenadores, el desafío será encontrar el equilibrio entre mantener a sus figuras disponibles y evitar que el desgaste físico afecte el rendimiento. Con tan pocos encuentros, las rotaciones y la profundidad de las plantillas podrían adquirir un valor especial.

Inter Miami abre el calendario y las rivalidades toman protagonismo

La actividad comenzará el viernes 19 de febrero con un partido atractivo: Inter Miami recibirá a FC Cincinnati en el Nu Stadium, a las 8 p. m., tiempo del Este. Será el único encuentro del viernes, antes de una jornada con otros 13 partidos repartidos entre el sábado 20 y el domingo 21.

El fin de semana inaugural también incluirá a Philadelphia Union frente a Chicago Fire y a Nashville SC contra New York City FC. El domingo, San Diego FC visitará a LAFC en un duelo entre rivales del sur de California.

Las rivalidades tradicionales volverán a ser protagonistas durante el torneo. El 10 de abril, LA Galaxy recibirá a LAFC en una nueva edición de El Tráfico. Una semana después, Inter Miami visitará a Orlando City en el Florida Derby, mientras que Columbus Crew enfrentará a FC Cincinnati el 24 de abril en el conocido duelo Hell is Real.

La temporada regular concluirá el sábado 8 de mayo con el Decision Day. Ese día, los partidos de la Conferencia Este comenzarán a las 5 p. m. ET y los de la Conferencia Oeste a las 8 p. m. ET.

Dónde ver la Sprint Season 2027 y qué está en juego

Todos los partidos de la Sprint Season estarán disponibles mediante Apple TV en más de 100 países y regiones. La plataforma ofrecerá también programación de estudio y contenido bajo demanda para acompañar la cobertura de la MLS.

El nuevo formato representa una prueba importante para la liga y sus clubes. La reducción del calendario hará que cada resultado tenga un peso mayor en la carrera por los playoffs, mientras que las plazas internacionales añadirán otro incentivo competitivo.

La Sprint Season no será una temporada convencional, sino un puente hacia una nueva etapa del fútbol estadounidense. Entre febrero y mayo, los equipos tendrán poco tiempo para corregir errores y construir una campaña sólida. En una carrera tan breve, la regularidad puede marcar la diferencia entre pelear por el campeonato o quedarse fuera.

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