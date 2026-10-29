Brewers salen de la lista negra de la MLB: los cuatro equipos que nunca han ganado la Serie Mundial

El campeonato de Milwaukee cambia la historia de las Grandes Ligas y deja a cuatro franquicias sin títulos de Serie Mundial, con cuentas pendientes y caminos distintos

Los Brewers rompieron con la sequía / Carmen Mandato / Getty Images via AFP

Los Milwaukee Brewers cambiaron su lugar en la historia de las Grandes Ligas y dejaron atrás la lista de franquicias sin títulos de la Serie Mundial. Tras conquistar el campeonato de 2026 frente a los Tampa Bay Rays en cinco partidos, el equipo de Milwaukee puso fin a una espera que había marcado su trayectoria y redujo a cuatro el grupo de organizaciones que todavía persiguen su primera corona.

San Diego Padres, Seattle Mariners, Colorado Rockies y Tampa Bay Rays son las cuatro franquicias de la MLB que continúan sin ganar el llamado Clásico de Otoño. Aunque comparten esa deuda histórica, sus antecedentes son diferentes. Unos ya disputaron una final en más de una ocasión; otros ni siquiera han conseguido llegar al escenario más importante del béisbol profesional estadounidense.

Padres, Mariners, Rockies y Rays: cuatro historias sin corona

Los San Diego Padres, fundados en 1969, son ahora la franquicia más antigua de este grupo que sigue sin levantar el trofeo. El equipo californiano ha disputado dos Series Mundiales y perdió ambas; cayó ante los Detroit Tigers por 4-1 en 1984 y frente a los New York Yankees por barrida de 4-0 en 1998. Desde entonces, la búsqueda de su primer campeonato sigue abierta.

El caso de los Seattle Mariners es aún más particular. La organización, fundada en 1977, nunca ha disputado una Serie Mundial, siendo así el único equipo de las Grandes Ligas que no ha alcanzado el Clásico de Otoño. Su reto no consiste únicamente en ganar cuatro juegos en una final, sino en abrirse paso hasta ella por primera vez.

Los Colorado Rockies, por su parte, tuvieron su oportunidad en 2007. Después de una destacada campaña, llegaron a la Serie Mundial, pero los Boston Red Sox los derrotaron en cuatro encuentros consecutivos. Aquella barrida dejó a la franquicia, fundada en 1993, sin el campeonato que buscaba y convirtió esa aparición en su única experiencia en la final hasta ahora.

Los Tampa Bay Rays son el equipo con más participaciones en la Serie Mundial entre las cuatro franquicias que permanecen sin título. Llegaron en 2008, 2020 y 2026, pero perdieron ante los Philadelphia Phillies por 4-1, los Los Angeles Dodgers por 4-2 y los Brewers por 4-1, respectivamente. Su tercera oportunidad terminó con Milwaukee como campeón, una derrota que prolonga una historia de finales sin recompensa.

Milwaukee cambia el mapa de los campeones de la MLB

El título de 2026 también representa un giro importante para los Brewers. Antes de esta temporada, su única participación en la Serie Mundial había sido en 1982, cuando perdieron en siete juegos frente a los St. Louis Cardinals. La conquista actual les permitió saldar una cuenta histórica y pasar de aspirantes sin corona a campeones de las Grandes Ligas.

Con la victoria de Milwaukee, 26 de las 30 franquicias actuales de la MLB ya cuentan con al menos un campeonato de Serie Mundial. El dato refleja la dimensión del grupo que todavía busca romper esa barrera: cuatro organizaciones con trayectorias, épocas y oportunidades diferentes, pero un mismo objetivo.

Para los Padres, Mariners, Rockies y Rays, la próxima oportunidad tendrá un significado especial. Cada temporada ofrece la posibilidad de cambiar su historia, aunque llegar a la Serie Mundial no garantiza levantar el trofeo. Milwaukee lo consiguió en su segunda aparición; ahora, las cuatro franquicias restantes intentarán escribir el capítulo que todavía les falta en el palmarés del beisbol estadounidense.

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