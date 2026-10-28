Kimi Antonelli y la falla de conductor novato que hizo reír a Russell

El piloto de Mercedes protagonizó un momento inesperado en Austin que desató las risas de su coequipero

Antonelli cometió un error como cualquiera / Foto por ANGELA WEISS / AFP

Kimi Antonelli está acostumbrado a dominar las curvas a velocidades que superan los 300 kilómetros por hora, pero una maniobra fuera de la pista le recordó que, incluso, los mejores pilotos pueden cometer errores inesperados.

El italiano protagonizó un momento tan incómodo como divertido durante una actividad promocional de Mercedes en Austin, Texas, que terminó con George Russell riéndose a su lado.

El incidente ocurrió cuando Antonelli conducía un Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe durante una grabación previa al Gran Premio de Estados Unidos. El joven piloto no se percató de que el vehículo seguía en reversa y terminó chocando contra una cerca de madera. La escena quedó registrada en video y rápidamente llamó la atención de los aficionados al automovilismo.

Kimi Antonelli kaza yapıyor 🥶 pic.twitter.com/sYsQcJedU9 — Mercedes-AMG | F1 News 🏁 (@MercedesAMGTR) October 25, 2026

Lejos de tratarse de una complicada maniobra de carrera, el problema fue que Antonelli no había seleccionado la marcha adecuada. Cuando el automóvil se desvió en la dirección equivocada, el piloto de Mercedes terminó protagonizando una situación que difícilmente habría imaginado mientras se preparaba para competir al más alto nivel de la Fórmula 1.

La reacción de George Russell convirtió el error en un momento viral

Después del golpe, Antonelli consiguió poner el vehículo en la marcha adecuada y continuó la maniobra. Sin embargo, antes de seguir adelante, buscó la aprobación de su compañero de equipo, que viajaba en el asiento del pasajero.

“¿Está bien?”, preguntó el italiano, todavía pendiente de las consecuencias del pequeño accidente. Russell, que presenció todo desde una posición privilegiada, no pudo contener la risa. Su respuesta fue tan espontánea como directa: “¡Tienes que ponerlo en drive! ¡Hacia adelante!”.

La reacción del británico añadió una dosis de humor a la escena. Mercedes también aprovechó el episodio para bromear con su piloto en redes sociales, donde acompañó el video con una frase que resumía la ironía del momento: “Líder del campeonato, por cierto”.

¿Quién es Kimi Antonelli y por qué pasaría a la historia de la Fórmula 1 si gana el GP de México?

La anécdota adquiere otra dimensión al recordar quién es Antonelli. Nacido el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia, Andrea Kimi Antonelli llegó a Mercedes después de destacar en las categorías inferiores del automovilismo. La escudería alemana lo eligió para ocupar el asiento que dejó Lewis Hamilton cuando el siete veces campeón del mundo se marchó a Ferrari.

Su debut en la Fórmula 1 llegó en 2025, cuando tenía 18 años. Desde entonces, el italiano ha tenido que convivir con la presión de representar a una de las escuderías más reconocidas del campeonato, además de las expectativas que acompañan a un piloto señalado como una de las grandes promesas de su generación.

La velocidad nunca pareció ser su principal problema. Desde el karting, Antonelli destacó por su capacidad para aprender y competir contra rivales de mayor experiencia. Antes de llegar a la categoría reina, conquistó campeonatos de Fórmula 4 y Fórmula Regional, y dio el salto a Fórmula 2 en 2024 sin pasar por Fórmula 3. Mercedes lo incorporó a su programa de jóvenes pilotos cuando apenas tenía 11 años.

El respaldo de sus padres también ha sido fundamental en su ascenso. Marco Antonelli, piloto de autos deportivos y fundador de Antonelli Motorsport, le transmitió desde pequeño su pasión por las carreras, aunque inicialmente dudó en impulsar su carrera por las dificultades económicas que conocía del automovilismo. Su madre, Veronica Pomaro, también participó en el acompañamiento de su formación y su desarrollo en el karting.

Ahora, Kimi está ante la posibilidad de hacer historia en el Gran Premio de México. Si se corona campeón, se convertiría en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1 y pondría fin a una espera de 73 años para Italia, cuyo último título de pilotos lo conquistó Alberto Ascari en 1953.

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