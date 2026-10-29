Puebla vs Pumas: el ajuste defensivo que Solari necesita para seguir con vida en el Apertura

Pumas visita al Puebla en la jornada 15 del Apertura 2026 y los goles recibidos obligan a Esteban Solari a buscar soluciones

Silva y Duarte deben poner atención en la zaga de Pumas | Claro Sports

El duelo de Puebla vs Pumas correspondiente al Apertura 2026 representa una prueba sumamente importante para el cuadro de la Universidad Nacional en su intento por alcanzar la liguilla del certamen.

Este viernes 30 de octubre, el conjunto dirigido por Esteban Solari visitará el Estadio Cuauhtémoc con 17 puntos y la necesidad de sumar para acercarse a los puestos de clasificación. Su principal preocupación está en la defensa: ha recibido 23 goles en 14 partidos, una cifra que evidencia los problemas de coordinación que han complicado su campaña.

Pumas llega a la jornada 15 después de empatar 1-1 ante Tigres, resultado que dejó escapar una oportunidad de sumar tres puntos y meterse a la pelea por un lugar de la tabla donde América, Cruz Azul y Chivas son líderes.

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Puebla también necesita reaccionar después de caer 4-3 frente al Atlas. Con ambos equipos fuera de los puestos de clasificación directa según la tabla previa a esta jornada, el margen para corregir errores comienza a reducirse.

Las fallas defensivas que encienden las alarmas en CU

El problema de Pumas no se limita al rendimiento individual de sus defensores. Una de las dificultades está en la distancia entre el mediocampo y la zaga. Cuando los volantes se adelantan para participar en la construcción ofensiva y el rival supera la primera presión, los centrales quedan expuestos ante atacantes con espacio para encarar.

El empate frente a Tigres dejó una muestra de esa vulnerabilidad. Robert Morales adelantó a los universitarios al minuto 56, pero Juan Brunetta igualó al 76, después de encontrar una oportunidad para superar la cobertura defensiva. El resultado volvió a poner sobre la mesa la necesidad de mantener la concentración durante todo el encuentro.

Las infracciones dentro del área también representan un riesgo. Los penales concedidos y las entradas a destiempo pueden convertir una jugada controlada en una ocasión clara para el rival. A eso se suman los problemas para defender los tiros de esquina y las segundas jugadas, situaciones en las que la comunicación entre los centrales y el portero resulta fundamental.

Ante Puebla, Solari necesita una línea defensiva que conserve sus referencias y evite salir a destiempo. La prioridad no es replegarse durante los 90 minutos, sino mantener el equilibrio cuando el equipo ataque.

La clave para la Liguilla: sumar de a tres y proteger el arco

Pumas cuenta con futbolistas capaces de generar peligro, entre ellos Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Uriel Antuna. Sin embargo, el aporte ofensivo debe acompañarse de una estructura que permita recuperar el balón sin dejar espacios a la espalda de los mediocampistas.

Una solución consiste en alternar las proyecciones de Vite y Carrasquilla. Cuando uno avance para apoyar el ataque, el otro puede permanecer cerca de los centrales y cerrar las líneas de pase. Los laterales también tendrán que elegir mejor el momento para incorporarse, especialmente si Puebla busca atacar mediante transiciones rápidas.

Con tres partidos por disputar a partir de esta fecha, el equipo universitario necesita aprovechar sus oportunidades y mejorar una diferencia de goles que puede perjudicarlo en caso de empate en puntos.

Mantener la portería en cero sería un paso importante, aunque el objetivo inmediato debe ser recuperar la solidez colectiva. Un equipo que concede menos ocasiones puede administrar mejor sus ventajas y evitar que los encuentros se decidan en los últimos minutos.

Puebla vs. Pumas: horario y dónde ver en Estados Unidos

El partido se jugará este viernes 30 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc. Para los aficionados en Estados Unidos, los horarios correspondientes son:

Hora del Este: 11:00 p. m.

11:00 p. m. Hora del Centro: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Hora del Pacífico: 8:00 p. m.

La transmisión en Estados Unidos está anunciada por TUDN y ViX. La disponibilidad de la señal y del encuentro en streaming puede depender del servicio contratado.

Para Pumas, la visita a Puebla es una oportunidad para corregir errores en un momento decisivo del torneo. Solari necesita que su equipo mantenga la agresividad ofensiva sin desproteger la última línea. Si Universidad Nacional mejora las coberturas y reduce las desatenciones, tendrá mejores argumentos para pelear por los puntos que necesita en la recta final del Apertura 2026.

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