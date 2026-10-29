Cómo ver el GP de México en Estados Unidos: horarios y opciones

Consulta los horarios y opciones para ver el GP de México 2026 en vivo desde Estados Unidos. Las actividades comienzan este viernes y finalizan con la carrera del domingo

Checo Pérez correrá su carrera 300 en el GP de México / Alfredo Estrella / AFP

El GP de México 2026 promete un fin de semana de velocidad, estrategia y emoción en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Para los aficionados latinos que viven en Estados Unidos, seguir la carrera también implica conocer los horarios, elegir una plataforma de streaming y encontrar una transmisión en español.

La actividad se desarrollará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, con tres prácticas libres, la clasificación y la carrera principal. Sin formato sprint, cada sesión tendrá un papel importante para que las escuderías ajusten sus monoplazas y definan su estrategia para el domingo.

Más allá del espectáculo en la Ciudad de México, el resultado puede tener consecuencias en la lucha por el campeonato de pilotos y constructores. Cada punto cuenta en la recta final de la temporada, por lo que la clasificación y la gestión de los neumáticos podrían ser determinantes en un circuito que exige precisión, potencia y una buena lectura de las condiciones de carrera.

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Horarios del GP de México 2026 en Estados Unidos

Los aficionados podrán seguir todas las sesiones desde distintas zonas horarias del país. Estos son los horarios programados para cada jornada:

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 2:30 p.m. ET / 1:30 p.m. CT / 11:30 a.m. PT.

2:30 p.m. ET / 1:30 p.m. CT / 11:30 a.m. PT. Práctica libre 2: 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CT / 3:00 p.m. PT.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 1:30 p.m. ET / 12:30 p.m. CT / 10:30 a.m. PT.

1:30 p.m. ET / 12:30 p.m. CT / 10:30 a.m. PT. Clasificación: 5:00 p.m. ET / 4:00 p.m. CT / 2:00 p.m. PT.

Domingo 1 de noviembre

Carrera: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT.

Los horarios corresponden al programa anunciado para el fin de semana y pueden cambiar por ajustes oficiales o condiciones meteorológicas.

Dónde ver el GP de México en vivo desde Estados Unidos

Apple TV es la plataforma de transmisión de la Fórmula 1 en Estados Unidos durante 2026, con cobertura en inglés y español. La suscripción permite seguir las sesiones en directo y consultar contenido bajo demanda, sin necesidad de adquirir un pase adicional de F1 para acceder a la cobertura incluida.

Los suscriptores de Apple TV en Estados Unidos también pueden acceder a F1 TV Premium sin costo adicional, de acuerdo con las condiciones anunciadas para el mercado estadounidense. Esta opción resulta especialmente atractiva para quienes quieren ir más allá de la transmisión convencional.

Entre sus funciones destacan las cámaras a bordo, los datos en tiempo real y la posibilidad de consultar varias señales en dispositivos compatibles. El acceso está vinculado a la suscripción de Apple TV, por lo que conviene revisar los requisitos de inicio de sesión y disponibilidad antes de la primera práctica.

El GP de México es una de las citas más esperadas por la afición latinoamericana, tanto por el ambiente como por su importancia deportiva. Con los horarios y las opciones de streaming a mano, los seguidores en Estados Unidos podrán planificar el fin de semana completo y no perderse los momentos que pueden definir el resultado.

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