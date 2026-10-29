Contreras, Chourio y Senzatela entran a la historia como los primeros latinos con doble corona de Clásico y Serie Mundial

El trío venezolano completó el doblete con Milwaukee y se unió a Alex Bregman y Luke Gregerson, quienes lo lograron en 2017

Contreras, Chourio y Senzatela hicieron historia | ELSA / GETTY IMAGES VIA AFP

William Contreras, Jackson Chourio y Antonio Senzatela se convirtieron este miércoles 28 de octubre en los primeros latinoamericanos que ganan el Clásico Mundial de Béisbol y la Serie Mundial en un mismo año. Los venezolanos completaron la hazaña con los Cerveceros de Milwaukee, que conquistaron su primer campeonato de las Grandes Ligas ante los Rays de Tampa Bay.

Milwaukee venció 4-1 a Tampa Bay Rays en el quinto juego de la Serie Mundial y cerró la final cuatro triunfos por uno. Siete meses después del título de Venezuela en Miami, los tres peloteros volvieron a celebrar en territorio floridano, esta vez con el uniforme de su club.

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Antonio Senzatela, Jackson Chourio y William Contreras son los primeros latinos en jugar y ganar el World Baseball Classic y la World Series en el mismo año. pic.twitter.com/ubRw2FwJfh — MLB Español (@mlbespanol) October 29, 2026

Hasta esta coronación, solo Alex Bregman y Luke Gregerson habían conseguido ambos trofeos dentro del mismo año calendario. El trío venezolano amplió esa lista con aportes desde la receptoría, los jardines y el bullpen, posiciones desde las que ayudó a resolver la postemporada de Milwaukee.

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¿Cómo aportaron Contreras, Chourio y Senzatela al campeonato de Milwaukee?

William Contreras respondió en el centro de la ofensiva y detrás del plato. El receptor terminó la Serie Mundial con promedio de bateo de .381 y cuatro carreras impulsadas. También retiró a cuatro corredores en intentos de robo durante los primeros cuatro encuentros, un aporte defensivo que limitó las opciones de Tampa Bay en las bases.

Jackson Chourio cerró la final con promedio de .458 y 11 hits. El jardinero conectó al menos dos imparables en cada uno de los primeros cuatro partidos, una secuencia que lo colocó junto a figuras como Babe Ruth y Lou Gehrig.

Sus 11 hits igualaron la segunda mayor cantidad durante los primeros cinco juegos de una Serie Mundial. Solo Pepper Martin acumuló más en ese tramo, con 12 en 1931. .

Antonio Senzatela contribuyó con cuatro apariciones sin permitir carreras limpias durante la postemporada. Además, alcanzó las 100.6 millas por hora, la mayor velocidad de su carrera, y ofreció otra alternativa para cubrir entradas desde el relevo.

William Contreras ganó el MVP de la Serie Mundial

William Contreras recibió el premio al Jugador Más Valioso, conocido como MVP, tras su actuación ofensiva y defensiva frente a los Rays. El reconocimiento lo convirtió en el octavo receptor que obtiene esa distinción en la historia de la Serie Mundial.

El venezolano también fue el primer cátcher en recibir el galardón desde Salvador Pérez, quien lo ganó con los Reales de Kansas City en 2015. Ambos representan los dos casos más recientes de receptores con ese premio.

El contraste con su Clásico Mundial resulta significativo. Contreras terminó aquel torneo sin hits en 13 turnos y sin carreras impulsadas. En octubre, su producción con Milwaukee lo llevó al reconocimiento individual más importante de la final.

Ese recorrido muestra que sus dos campeonatos tuvieron papeles diferentes. Integró el plantel ganador de Venezuela y después asumió un protagonismo decisivo en el título de los Cerveceros.

El bullpen de Milwaukee sostuvo más de la mitad de las entradas

Los relevistas de Milwaukee cubrieron 65 de las 118 entradas del equipo durante la postemporada y registraron efectividad de 1.38. El dato explica el peso del bullpen en la conquista del campeonato y el contexto del trabajo de Senzatela.

El derecho llegó desde los Rockies de Colorado cerca de la fecha límite de cambios. A diferencia de Chourio, a quien Milwaukee firmó cuando tenía 16 años, Senzatela se incorporó durante la campaña para reforzar el cuerpo de lanzadores.

Sus cuatro actuaciones sin carreras limpias formaron parte de una labor colectiva que permitió a los Cerveceros repartir la carga de pitcheo. El relevo asumió más de la mitad de los episodios, por lo que el campeonato también dependió de la profundidad de sus opciones fuera de la rotación.

Bregman y Gregerson, el antecedente del doblete en 2017

Alex Bregman y Luke Gregerson inauguraron esta lista en 2017. Primero conquistaron el Clásico Mundial con Estados Unidos y después la Serie Mundial con los Astros de Houston. Su caso permaneció como el único antecedente hasta la coronación de Milwaukee.

La marca exige ganar los dos torneos en un mismo año. Por eso no incluye a todos los peloteros que han levantado ambos trofeos durante sus carreras. Según el recuento de MLB, 30 jugadores han obtenido las dos coronas, pero solo cinco completaron el doblete dentro de un mismo calendario.

Contreras, Chourio y Senzatela establecieron así un precedente latinoamericano y un referente para la pelota caribeña. Su lugar en ese grupo conecta la primera corona mundial de Venezuela con el primer título de Serie Mundial de Milwaukee, dos campeonatos en los que compartieron vestuario durante 2026.

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