Chicago Fire vs Orlando City: dónde ver a Griezmann, el jugador que replica el ‘efecto Messi’

El francés suma 20 participaciones de gol en sus primeros 15 partidos de MLS y empieza a cambiar el rumbo de Orlando City

Antoine Griezmann un referente en Orlando City | D. Markland | Getty Images vía AFP

Antoine Griezmann se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la MLS. El delantero francés alcanzó 20 participaciones de gol en apenas 15 partidos de temporada regular con Orlando City, una marca que lo coloca a la altura del arranque de Lionel Messi con Inter Miami que también tiene marcas inéditas escritas en Estados Unidos.

Ahora, el desafío del campeón del mundo es llevar ese impacto individual al siguiente nivel, mientras Orlando visita a Chicago Fire en un partido clave para sus aspiraciones en el fútbol estadounidense.

El paralelismo con Messi resulta inevitable. El argentino necesitó 14 encuentros para llegar a esa cifra, mientras que Griezmann, uno de los referentes en el vestidor de Orlando City, lo consiguió en 15. Más allá de la comparación estadística, ambos representan una oportunidad para transformar la identidad de sus clubes, aunque el camino del francés apenas comienza.

De estrella mundial a referente de Florida: la adaptación relámpago de Griezmann

Griezmann no ha necesitado demasiado tiempo para convertirse en una pieza central del proyecto de Orlando City. Su movilidad, visión de juego y facilidad para asociarse con sus compañeros le permiten participar en distintas fases del ataque. No es únicamente un delantero que espera el balón dentro del área: también retrocede, conecta líneas y genera espacios para quienes llegan desde atrás.

Su actuación más reciente ante New York City FC volvió a mostrar esa influencia. El francés anotó al minuto 32, con asistencia de Martín Ojeda, en un encuentro que terminó 2-2. Ojeda también encontró la portería en la segunda mitad, pero Jonathan Shore empató para NYCFC en el minuto 90+10.

El resultado dejó un sabor amargo para Orlando, que estuvo cerca de quedarse con los tres puntos. Sin embargo, el gol de Griezmann confirmó que su capacidad para decidir partidos sigue siendo uno de los principales argumentos ofensivos del equipo.

Su adaptación también parece apoyarse en una relación cercana con el vestuario. El francés ha destacado por su sencillez en el día a día y por compartir con sus compañeros la pasión por el fútbol, sin convertir su condición de estrella mundial en una barrera.

Números de impacto: goles y asistencias que recuerdan al fenómeno Messi

Las cifras explican buena parte del entusiasmo. Griezmann llegó a 13 goles y siete asistencias en sus primeros 15 encuentros de temporada regular, una producción que habla tanto de su capacidad para definir como de su participación en la construcción ofensiva.

La comparación con Messi, no obstante, va más allá de sumar goles. Desde su llegada a Inter Miami en 2023, el argentino contribuyó a elevar la proyección internacional del club y fue protagonista en la conquista de títulos como la Leagues Cup de 2023, el Supporters’ Shield de 2024 y la MLS Cup de 2025.

Orlando busca construir su propia historia. La conexión entre Griezmann y Ojeda ofrece una base prometedora: ambos pueden intercambiar posiciones, combinar en espacios reducidos y obligar a las defensas a vigilar más de una amenaza. Esa sociedad podría ser determinante ante Chicago Fire, especialmente si el equipo logra acompañar sus destellos individuales con mayor eficacia colectiva.

La diferencia está en el momento de cada proyecto. Messi ya dejó una huella profunda en Miami; Griezmann todavía necesita convertir su arranque en una transformación duradera.

Chicago Fire vs Orlando City: dónde ver el partido del reto de convertir goles en victorias

El próximo compromiso representa una nueva prueba para los Leones y los aficionados en Estados Unidos, la transmisión oficial en vivo estará disponible de manera exclusiva a través de la plataforma de Apple TV, a partir de las 8:30 PM ET.

Para Griezmann, el reto será mantener su influencia sin cargar con toda la responsabilidad ofensiva. Si Ojeda y el resto de sus compañeros aprovechan los espacios que genera el francés, Orlando tendrá más recursos para superar a Chicago Fire y consolidar sus aspiraciones de avanzar en la temporada.

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