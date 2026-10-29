Calendario completo de la Semana 8 de la NFL: partidos, fechas y horarios

El invicto de Minnesota y la posible vuelta de Lamar Jackson marcan la Semana 8 de la NFL

Baltimore es uno de los equipos a seguir | PATRICK SMITH / GETTY IMAGES VIA AFP

La Semana 8 de la NFL comienza este jueves 29 de octubre con Carolina Panthers ante Green Bay Packers y termina el lunes 2 de noviembre con Chicago Bears frente a Seattle Seahawks. La jornada incluye 14 partidos, con 12 encuentros el domingo y varios enfrentamientos entre rivales de división.

Minnesota Vikings llega como el único equipo invicto del campeonato, con seis victorias, y visita a Detroit Lions con una de las mejores defensivas de la liga. Baltimore Ravens también acapara la atención por el posible regreso de Lamar Jackson, quien volvió a los entrenamientos tras tres partidos de ausencia por una lesión de tobillo.

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Para el público hispanohablante en Estados Unidos, Prime Video, Universo y ESPN Deportes ofrecen opciones de narración en español en los encuentros nocturnos.

Calendario completo de la Semana 8 de la NFL

La actividad abre en Lambeau Field el jueves por la noche. El domingo, la primera ventana comienza a la 1:00 p. m. ET, mientras el Monday Night Football cierra el programa en Seattle.

Jueves 29 de octubre

Carolina Panthers en Green Bay Packers | 8:15 p. m. ET, por Prime Video.

Domingo 1 de noviembre

Baltimore Ravens en Buffalo Bills | 1:00 p. m. ET, por CBS.

Tennessee Titans en Cincinnati Bengals | 1:00 p. m. ET, por CBS.

Arizona Cardinals en Dallas Cowboys | 1:00 p. m. ET, por FOX.

Minnesota Vikings en Detroit Lions | 1:00 p. m. ET, por FOX.

Indianapolis Colts en Jacksonville Jaguars | 1:00 p. m. ET, por CBS.

Las Vegas Raiders en New York Jets | 1:00 p. m. ET, por FOX.

Cleveland Browns en Pittsburgh Steelers | 1:00 p. m. ET, por CBS.

Atlanta Falcons en Tampa Bay Buccaneers | 1:00 p. m. ET, por FOX.

Los Angeles Chargers en Los Angeles Rams | 4:05 p. m. ET, por FOX.

Kansas City Chiefs en Denver Broncos | 4:25 p. m. ET, por CBS.

New England Patriots en Miami Dolphins | 4:25 p. m. ET, por CBS.

Philadelphia Eagles en Washington Commanders | 8:20 p. m. ET, por NBC y Peacock, con narración en español por Universo.

Lunes 2 de noviembre

Chicago Bears en Seattle Seahawks | 8:15 p. m. ET, por ESPN y ABC, con transmisión en español por ESPN Deportes.

¿Cómo llega Minnesota Vikings ante Detroit y qué lugar ocupa su defensiva?

Minnesota visita Detroit con récord de 6-0 y una defensa que explica buena parte de su paso perfecto. Los Vikings ocupan el primer lugar de la NFL en puntos permitidos por partido, con un promedio de 12.3. Sus rivales apenas sumaron 74 puntos en los primeros seis encuentros.

El equipo también sobresale por su capacidad para limitar el avance contrario. Minnesota concede 252.8 yardas por encuentro, la segunda mejor cifra del campeonato, detrás de Seattle, que permite 233.9. Los Vikings complementan esos números con 21 capturas de quarterback y siete intercepciones, recursos que dificultan las series ofensivas de sus adversarios.

Detroit presenta una prueba exigente para esa defensa. Los Lions llegan con marca de 4-2 y el segundo mejor promedio de puntos anotados de la liga, solo detrás de Buffalo. El encuentro reúne a la defensa que menos puntos permite y uno de los ataques más productivos, con el peso adicional de una disputa entre rivales de la NFC Norte.

Partidos clave de la Semana 8 de la NFL

Baltimore contra Buffalo tiene una pregunta pendiente antes del inicio. Lamar Jackson regresó a los entrenamientos el miércoles después de tres partidos fuera por una lesión de tobillo. Su participación apunta a ser una de las principales noticias del encuentro, aunque el retorno a las prácticas no confirma por sí solo su presencia el domingo.

La posible vuelta del quarterback añade interés a un cruce reciente de márgenes estrechos. Los últimos dos enfrentamientos entre Ravens y Bills terminaron con diferencias de dos puntos o menos. Buffalo vuelve después de su descanso de la Semana 7, mientras Baltimore busca recuperar el triunfo.

Kansas City contra Denver destaca por sus consecuencias dentro de la AFC Oeste. Los Chiefs llegan después de su primera derrota de la temporada y los Broncos acumulan tres victorias consecutivas. El primer puesto de la división estará en juego, un incentivo suficiente para colocar este partido entre los más relevantes del domingo por la tarde.

La rivalidad entre Philadelphia y Washington ocupa el horario estelar del domingo. Los Eagles visitan Northwest Stadium con la necesidad de cortar una racha de cinco derrotas. El enfrentamiento entre adversarios de la NFC Este ofrece, además, una de las opciones confirmadas de televisión en español para esta semana.

¿Dónde ver la Semana 8 de la NFL en español en Estados Unidos?

Prime Video ofrece Thursday Night Football en inglés y español. Para Panthers contra Packers, los usuarios pueden seleccionar la opción de idioma correspondiente dentro de la plataforma. El encuentro comienza el jueves a las 8:15 p. m. ET.

Universo transmite en español Eagles contra Commanders el domingo a las 8:20 p. m. ET. La programación oficial de Philadelphia identifica esa señal junto a NBC para el partido nocturno.

ESPN Deportes presenta Bears contra Seahawks el lunes a las 8:15 p. m. ET. Esa es la opción de narración en español para el encuentro que cierra la Semana 8.

En los partidos dominicales de CBS y FOX, conviene consultar la guía local y las opciones de audio del proveedor de televisión. La cadena principal y el horario no garantizan una transmisión en español, y la cobertura regional determina qué encuentro aparece en cada mercado.

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