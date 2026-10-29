De Ortiz a Contreras: los últimos 5 latinos MVP en octubre

Estos cinco latinos ganaron el MVP de la Serie Mundial gracias a sus hits, jonrones y defensa en momentos clave

William Contreras ganó el MVP 2026 de la Serie Mundial | ELSA /GETTY IMAGES VIA AFP

William Contreras se convirtió en el latino más reciente que conquista el MVP de la Serie Mundial, tras el primer campeonato de los Brewers de Milwaukee, que vencieron a los Rays de Tampa Bay en cinco juegos el 28 de octubre de 2026. El venezolano combinó ocho hits con una defensa que limitó el juego de velocidad de sus rivales.

Con ese resultado, los últimos cinco ganadores latinos del premio MVP son William Contreras, Jeremy Peña, Jorge Soler, Salvador Pérez y David Ortiz con reconocimientos en 2026, 2022, 2021, 2015 y 2013 respectivamente. Sus actuaciones incluyen récords de jonrones, un logro inédito para un novato de posición y aportes decisivos desde la receptoría.

Venezuela, República Dominicana y Cuba tienen representantes en este grupo de ganadores del MVP. Cada ganador dejó una contribución concreta al campeonato de su equipo, desde el control de los corredores rivales hasta una producción ofensiva que complicó los planes de los lanzadores.

¿Quiénes son los últimos cinco latinos que ganaron el MVP de la Serie Mundial?

1. William Contreras (2026)

Contreras bateó para .381, con ocho imparables en 21 turnos y cuatro carreras impulsadas ante Tampa Bay. En el quinto encuentro conectó un doble en la sexta entrada que llevó a Christian Yelich al plato y amplió la ventaja de Milwaukee, que cerró el campeonato con una victoria de 4-1.

Su trabajo detrás del plato también explicó el reconocimiento, pues retiró a cuatro de los nueve corredores que intentaron robarle una base. El dato cobra más peso por el rival, ya que los Rays llegaron a la Serie Mundial con 11 robos en 11 intentos durante aquella postemporada.

El receptor también acertó en 10 de sus 13 desafíos de bolas y strikes mediante el sistema automatizado ABS, que MLB estrenó en 2026. Además, dirigió a un cuerpo de lanzadores que terminó la final con efectividad de 1.91 y permitió un promedio de bateo de apenas .182.

2. Jeremy Peña (2022)

Jeremy Peña se convirtió en el primer novato de posición que ganó el MVP de la Serie Mundial, después del título de Houston frente a Filadelfia en 2022. El dominicano terminó con promedio de .400, producto de 10 hits en 25 turnos, además de un jonrón y tres carreras impulsadas.

Peña conectó al menos un imparable en los seis encuentros de la serie, una regularidad que acompañó con defensa de alto nivel en el campocorto. Su actuación más importante llegó en el quinto juego, cuando sumó tres hits, remolcó dos carreras y ayudó a Houston a ganar 3-2.

En ese partido pegó un sencillo productor en la primera entrada y un jonrón ante Noah Syndergaard en la cuarta que rompió el empate. También aportó en el sexto encuentro con un sencillo previo al cuadrangular de tres carreras de Yordan Álvarez, el batazo que cambió el marcador del duelo definitivo.

3. Jorge Soler (2021)

Los tres jonrones de Jorge Soler pusieron a Atlanta por delante en el marcador durante la Serie Mundial de 2021 contra Houston. El cubano terminó con promedio de .300, seis hits en 20 turnos, seis carreras impulsadas y un OPS de 1.191, una estadística que suma su porcentaje de embasado y su slugging.

Soler abrió el primer juego con un cuadrangular y se convirtió en el primer bateador que conectó un jonrón en la aparición inicial de una Serie Mundial. En el cuarto encuentro salió como emergente y rompió el empate con otro vuelacercas en la séptima entrada, suficiente para darle a Atlanta la victoria por 3-2.

Su batazo más recordado llegó en el sexto juego, con un jonrón de tres carreras ante Luis García que recorrió 446 pies y salió del Minute Maid Park. Atlanta ganó 7-0, aseguró el campeonato y Soler recibió el MVP por unanimidad, como el segundo pelotero nacido en Cuba que obtuvo el premio después de Liván Hernández en 1997.

4. Salvador Pérez (2015)

Salvador Pérez ganó el MVP de 2015 por unanimidad, después de batear para .364, con ocho hits, dos dobles, dos carreras impulsadas y tres anotadas en cinco encuentros contra los Mets. El venezolano también guio a los lanzadores de Kansas City, que limitaron a Nueva York a un promedio de bateo de .193 durante la serie.

Pérez participó en dos jugadas decisivas del quinto juego, primero con el rodado que permitió a Eric Hosmer anotar el empate en la novena entrada y después con el sencillo que abrió el ataque del episodio 12. Jarrod Dyson lo reemplazó como corredor y anotó la carrera de la ventaja definitiva, antes de que los Royals cerraran el partido 7-2 y conquistaran su primer campeonato desde 1985.

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5. David Ortiz (2013)

El dominicano David Ortiz conquistó el MVP de la Serie Mundial de 2013 con una actuación que explica por qué los lanzadores de San Luis prefirieron evitarlo en varios turnos. Big Papi conectó 11 hits en 16 oportunidades, para un promedio de .688, además de dos dobles, dos jonrones y seis carreras impulsadas. Boston derrotó a los Cardinals en seis partidos y Ortiz consiguió su tercer anillo con los Red Sox.

Su producción comenzó desde el arranque de la serie. Ortiz pegó un cuadrangular tanto en el primer encuentro como en el segundo y se convirtió en el primer jugador de Boston que logró esa combinación en una Serie Mundial. También alcanzó base en nueve apariciones consecutivas entre el tercer y el quinto partido, una racha que igualó el récord para una misma edición del campeonato.

Ortiz terminó con un porcentaje de embasado de .760, tras recibir ocho bases por bolas, cuatro de ellas intencionales. Esa cifra refleja la frecuencia con la que llegó a las almohadillas y el cuidado que los Cardinals tuvieron con él. Sus 19 ocasiones en base quedaron como la segunda mayor cantidad en una Serie Mundial, detrás de las 21 de Barry Bonds en 2002.

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