Patrick Mahomes y una rareza: solo cinco veces ha perdido por 17 puntos o más

Seattle dejó a Kansas City sin touchdowns y se unió a otros cuatro rivales que vencieron al quarterback por más de 16 puntos

Seahawks logró frenar la ofensiva de Mahomes | STEPH CHAMBERS /GETTY IMAGES VIA AFP

Los Seattle Seahawks vencieron a Patrick Mahomes y sus Chiefs por marcador 20-3 en el Sunday Night Football. La diferencia de 17 puntos puso el resultado en una lista poco común para el quarterback. Fue apenas su quinta derrota por más de 16 puntos en toda su carrera como titular en la NFL, incluidos los playoffs.

Antes de ese encuentro, solo Tampa Bay Buccaneers, Buffalo Bills, Tennessee Titans y Philadelphia Eagles habían derrotado a los Chiefs de Mahomes por una diferencia de al menos 17 puntos. Dos de esos resultados llegaron en el Super Bowl.

La estadística también dimensiona lo que consiguió Seattle. Kansas City llegó con cinco victorias y encontró una defensa que le cerró el camino a la zona de anotación. El equipo de Andy Reid apenas rescató un gol de campo en una noche que terminó con su primera derrota de la temporada.

Las cinco derrotas de Mahomes por más de 16 puntos

Los cinco rivales que alcanzaron ese margen frente a Kansas City fueron Buccaneers, Bills, Titans, Eagles y Seahawks.

Tampa Bay Buccaneers 31-9 Kansas City Chiefs . Super Bowl LV, el 7 de febrero de 2021. Tampa Bay ganó por 22 puntos y dejó a la ofensiva de Mahomes sin touchdowns. Fue su primera derrota por doble dígito en la NFL.

. Super Bowl LV, el 7 de febrero de 2021. Tampa Bay ganó por 22 puntos y dejó a la ofensiva de Mahomes sin touchdowns. Fue su primera derrota por doble dígito en la NFL. Buffalo Bills 38-20 Kansas City Chiefs . Semana 5 de la temporada 2021. Buffalo ganó por 18 puntos en el Sunday Night Football y se convirtió en el primer equipo que superó ese margen ante Mahomes en temporada regular.

. Semana 5 de la temporada 2021. Buffalo ganó por 18 puntos en el Sunday Night Football y se convirtió en el primer equipo que superó ese margen ante Mahomes en temporada regular. Tennessee Titans 27-3 Kansas City Chiefs . El 24 de octubre de 2021. Los Titans se impusieron por 24 puntos, la mayor diferencia entre estos cinco resultados. Kansas City solo anotó un gol de campo.

. El 24 de octubre de 2021. Los Titans se impusieron por 24 puntos, la mayor diferencia entre estos cinco resultados. Kansas City solo anotó un gol de campo. Philadelphia Eagles 40-22 Kansas City Chiefs . Super Bowl LIX, el 9 de febrero de 2025. Philadelphia ganó por 18 puntos y provocó la cuarta derrota de Mahomes por al menos 17. También fue la segunda con ese margen en un partido por el campeonato.

. Super Bowl LIX, el 9 de febrero de 2025. Philadelphia ganó por 18 puntos y provocó la cuarta derrota de Mahomes por al menos 17. También fue la segunda con ese margen en un partido por el campeonato. Seattle Seahawks 20-3 Kansas City Chiefs. El 25 de octubre de 2026. Seattle venció por 17 puntos, mantuvo a los Chiefs sin touchdowns y dejó su récord de temporada en cinco victorias y una derrota.

¿Cómo frenó Seattle a la ofensiva de los Chiefs?

Seattle limitó a Mahomes a 165 yardas por aire, sin touchdowns y con una intercepción. El quarterback completó 19 de 33 intentos y no encontró la producción necesaria para acercar a Kansas City en el marcador.

El problema abarcó a toda la ofensiva. Los Chiefs terminaron con 213 yardas totales, consiguieron 11 primeros downs y convirtieron tres de sus 11 oportunidades en tercer down. Además, nunca entraron en la zona roja, el sector dentro de las últimas 20 yardas del campo rival.

Ese último dato marcó otro límite poco habitual para Mahomes. Ningún partido previo de su carrera como titular había terminado sin una visita de Kansas City a la zona roja. Seattle impidió incluso esas oportunidades de amenaza cercana.

Los tres puntos también igualaron la producción más baja de los Chiefs con Mahomes desde el inicio. Tennessee ya los había limitado a esa cifra en el triunfo de 27-3 de octubre de 2021.

Chiefs mantienen el liderato de la AFC Oeste y ahora enfrentarán a Denver

Kansas City conserva el primer lugar de la AFC Oeste con cinco victorias y una derrota, pese al tropiezo ante Seattle. Los Chiefs llegaron al Sunday Night Football con marca de 5-0 y ya habían vencido a sus tres rivales divisionales, una ventaja que sostiene su buen arranque de temporada.

El próximo compromiso pondrá a prueba ese liderato. Patrick Mahomes y los Chiefs visitarán a los Broncos el domingo 1 de noviembre, en el Empower Field at Mile High, durante la Semana 8. Denver llega con récord de 5-2 y ocupa el segundo puesto de la división, justo detrás de Kansas City.

Una victoria permitiría a los Chiefs ampliar la distancia frente a un rival directo. El duelo ofrece una oportunidad inmediata para recuperar el paso después de su primera derrota y reforzar la posición que construyeron con sus cinco triunfos iniciales.

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