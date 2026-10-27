Luis Díaz, el socio perfecto de Harry Kane en su camino hacia el Balón de Oro

Las seis asistencias del colombiano y su conexión con el goleador inglés explican el peso de Luis Díaz en el ataque del Bayern Múnich, campeón de Alemania

Díaz y Kane, una gran mancuerna /Harry Langer / DPA Picture -Alliance via AFP

Harry Kane encontró en Luis Díaz mucho más que un compañero de ataque. El delantero inglés contó con el desequilibrio, las asistencias y la inteligencia táctica del colombiano durante una temporada en la que el Bayern Múnich conquistó títulos y construyó una de las sociedades ofensivas más productivas de Europa. La conexión entre ambos también dejó su huella en el camino que llevó al británico a conquistar el Balón de Oro 2026.

Kane se impuso en la votación a Kylian Mbappé y a Lamine Yamal, mientras Díaz terminó en el puesto 24. Las posiciones pueden reflejar trayectorias individuales diferentes, pero no cuentan toda la historia de un Bayern que ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa. Detrás de la contundencia del goleador, hubo compañeros que facilitaron su tarea, y el colombiano ocupó un lugar destacado entre ellos.

Luis Díaz, una pieza clave en los goles de Harry Kane

Los números de la Bundesliga 2025-2026 respaldan la importancia de esa sociedad. Díaz registró seis asistencias para Kane, la misma cantidad que Joshua Kimmich, y ambos compartieron el primer puesto entre los futbolistas del Bayern que más goles le prepararon al delantero inglés. El colombiano también provocó tres penales que su compañero transformó en gol, una contribución que amplió su influencia más allá de las estadísticas tradicionales de pases decisivos.

Sin embargo, reducir el aporte de Díaz a las asistencias sería quedarse con una parte de la historia. Su capacidad para superar a los rivales por la banda izquierda, acelerar las jugadas y atacar los espacios obligó a las defensas rivales a repartir su atención. Mientras el colombiano avanzaba hacia el área o trazaba diagonales, Kane podía encontrar nuevas posiciones para recibir el balón y aprovechar su capacidad de definición.

La conexión funcionó también gracias a la movilidad del inglés. Cuando Kane abandonaba momentáneamente su posición de centrodelantero para participar en la elaboración, Díaz podía ocupar el espacio que quedaba libre y convertirse en una amenaza directa. Esa alternancia ofreció al Bayern diferentes caminos para llegar al área rival y evitó que su ataque dependiera exclusivamente de los remates del goleador.

Michael Olise completó ese frente ofensivo con creatividad, visión de juego y capacidad para generar ocasiones. La combinación de Kane como finalizador, Díaz como agente de desequilibrio y Olise como creador permitió al equipo alemán distribuir responsabilidades y multiplicar sus recursos. En ese engranaje, el colombiano no fue el único responsable del éxito, pero sí uno de los socios que mejor complementaron las virtudes del inglés.

De los 100 goles con el Bayern a una victoria decisiva en Europa

Uno de los episodios más representativos de la conexión llegó en septiembre de 2025. Díaz asistió a Kane en el tanto con el que el delantero alcanzó los 100 goles con el Bayern Múnich, una marca que Kane consiguió en menos partidos que cualquier otro futbolista en la historia del club. La jugada simbolizó la capacidad del colombiano para convertir su desequilibrio en oportunidades concretas para su compañero.

La sociedad también apareció en la Champions League. El 28 de enero de 2026, durante el encuentro ante el PSV Eindhoven, Díaz recibió un pase largo del portero Jonas Urbig y habilitó a Kane para que marcara el 2-1 definitivo en el minuto 84. El gol aseguró el triunfo del Bayern en Países Bajos y contribuyó a que el conjunto alemán terminara segundo en la fase de liga.

El reconocimiento llegó también desde el propio vestuario. Durante la gala del Balón de Oro 2026, Kane agradeció a sus compañeros y mencionó a Díaz entre las personas que contribuyeron a su éxito. El delantero destacó que el premio no habría sido posible sin el respaldo del equipo y la competencia diaria que lo impulsó a mejorar.

Díaz respondió con una felicitación pública: “Felicitaciones, Harry. Lo tienes muy merecido”. El mensaje reflejó la relación entre ambos después de una campaña en la que el colombiano no solo compartió el ataque con el goleador, sino que también participó directamente en numerosas jugadas que terminaron en sus pies.

La lesión de Luis Díaz pone a prueba al ataque del Bayern

La conexión afronta ahora un contratiempo. Díaz sufrió una rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo durante el partido de Champions League contra el Arsenal, disputado el 21 de octubre de 2026. El colombiano tuvo que abandonar el encuentro por las molestias y el Bayern confirmó la lesión tras realizarle pruebas médicas.

El club no ha anunciado una fecha oficial para su regreso, aunque informaciones de medios deportivos apuntan a una recuperación estimada de entre cuatro y seis semanas. La ausencia puede afectar al Bayern en compromisos importantes, incluidos el clásico contra el Borussia Dortmund, programado para el 31 de octubre, y el duelo europeo ante el Atlético de Madrid.

Para Kane, la baja supone perder temporalmente a uno de sus principales socios ofensivos. El equipo tendrá que buscar alternativas para reproducir el desequilibrio por la izquierda y los movimientos sin balón que caracterizan al colombiano. Olise y el resto de los atacantes podrían asumir una mayor responsabilidad creativa, aunque el impacto real dependerá de las decisiones tácticas y del rendimiento colectivo.

La lesión no cambia el recorrido que llevó a Kane a ganar el Balón de Oro 2026, pero sí recuerda cuánto depende un goleador de quienes trabajan a su alrededor. Las seis asistencias y los tres penales provocados por Díaz muestran una conexión que fue más allá de la estadística; el colombiano aportó soluciones para que el inglés brillara. Y aunque sus nombres ocupen lugares distintos en la clasificación individual, su sociedad fue una de las piezas que ayudaron al Bayern a construir una temporada de títulos.

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