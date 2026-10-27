Semifinales de la Copa Centroamericana: cómo ver a Olimpia y Motagua desde EE.UU.

Los clubes hondureños afrontan dos duelos decisivos ante rivales costarricenses, con la posibilidad de protagonizar una final histórica para Honduras

Podría haber final hondureña en la Copa Centroamericana / ClaroSports

Honduras busca dar un golpe de autoridad en la Copa Centroamericana. Olimpia y Motagua disputan esta semana los partidos de vuelta de las semifinales frente a Cartaginés y Alajuelense, respectivamente, con la posibilidad de colocar a dos equipos del mismo país en la gran final.

La representación hondureña ocupa dos de los cuatro lugares de esta ronda, mientras Costa Rica completa el cuadro con sus dos representantes. Los resultados de las series determinarán si habrá una final entre Olimpia y Motagua o si los clubes costarricenses consiguen frustrar esa posibilidad. Las eliminatorias se resolverán en dos noches consecutivas, con un partido en Tegucigalpa y otro en Alajuela.

Olimpia vs. Cartaginés: horario y dónde seguirlo

Olimpia disputará el partido de vuelta ante Cartaginés el miércoles 28 de octubre en el Estadio José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa. El conjunto hondureño tendrá la ventaja de cerrar la serie ante su afición, un factor que puede resultar determinante en una eliminatoria que definirá a uno de los finalistas del certamen regional y, sobre todo, para poder darle la vuelta al marcador adverso obtenido en la ida.

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El equipo albo alcanzó las semifinales después de eliminar a Luis Ángel Firpo con un marcador global de 6-0. Además, llegó a esta instancia con seis victorias en sus primeros seis partidos de la edición, una racha que alimenta las expectativas de sus seguidores

Fecha: miércoles 28 de octubre de 2026

miércoles 28 de octubre de 2026 Hora: 11:00 p.m. ET / 10:00 p.m. CT / 8:00 p.m. PT

11:00 p.m. ET / 10:00 p.m. CT / 8:00 p.m. PT Estadio: José de la Paz Herrera, Tegucigalpa, Honduras

José de la Paz Herrera, Tegucigalpa, Honduras Transmisión en EE.UU.: consultar la programación de CBS/Paramount+. El partido estaría solo disponible en idioma inglés

Motagua vs. Alajuelense: el boleto se define en Costa Rica

Motagua tendrá una tarea diferente. Después de abrir su serie como local el 22 de octubre, el equipo hondureño viajará a Costa Rica para visitar a Alajuelense el jueves 29 de octubre en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela. El desafío será mayúsculo ante un rival que llega como vigente tricampeón centroamericano.

Los azules sellaron su clasificación a las semifinales tras superar a Alianza con un global de 3-0 y llegaron a esta ronda sin derrotas en el torneo. Ahora deberán demostrar su capacidad para competir fuera de casa y frenar a uno de los equipos más exitosos de la región.

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Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.

jueves 29 de octubre de 2026. Hora: 10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT.

10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT. Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica.

Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica. Transmisión en EE.UU.: consultar la programación de CBS/Paramount+. El partido estaría solo disponible en idioma inglés

La posibilidad de una final hondureña mantiene abiertas las expectativas de los aficionados de ambos clubes. Olimpia deberá aprovechar su condición de local, mientras Motagua buscará resistir la presión en territorio costarricense. Con dos eliminatorias por resolver y un lugar en la final en juego, Honduras tiene la oportunidad de convertir esta semana en una de las más importantes de su participación en la Copa Centroamericana de Concacaf.

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