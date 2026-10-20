Tres figuras de las Grandes Ligas que se despidieron del béisbol en 2026

La temporada 2026 de la MLB marcó el punto final para tres veteranos que pusieron fin a sus carreras

Miguel Rojas anunció su retiro de MLB | LUKE HALES / GETTY IMAGES VIA AFP

La temporada 2026 de las Grandes Ligas marca el retiro de Justin Verlander, Miguel Rojas y Trey Mancini. Los tres se despiden después de carreras que incluyeron títulos de Serie Mundial, reconocimientos individuales y un papel importante en los equipos que representaron.

Verlander cierra su trayectoria con credenciales para el Salón de la Fama. Rojas termina su recorrido con dos campeonatos junto a los Dodgers, mientras que Mancini deja atrás una carrera que tuvo a Baltimore como su principal casa y a Los Angeles Angels como su último equipo sobre el terreno.

Sus despedidas coinciden en el calendario y ofrecen un balance de lo que cada uno aportó a las Mayores. El dominio del derecho desde el montículo, la defensa del venezolano y la producción del primera base explican cómo construyeron su lugar en el béisbol profesional.

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¿Cómo fueron las carreras de Justin Verlander, Miguel Rojas y Trey Mancini en la MLB?

Justin Verlander y una trayectoria con credenciales para Cooperstown

Justin Verlander terminó su carrera con argumentos de sobra para aspirar al Salón de la Fama. El derecho acumuló tres premios Cy Young, dos campeonatos de Serie Mundial y el reconocimiento al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2011. La elección formal todavía depende de los votantes, pero su expediente lo coloca entre los candidatos más sólidos de su generación.

Sus cifras finales incluyen 266 victorias, 3,560 ponches y una efectividad de 3.33 en 557 aperturas. El total de abanicados lo situó en el octavo puesto histórico, una posición que refleja tanto su dominio como la capacidad de mantener una carrera extensa en la rotación.

A los 43 años, Verlander anunció en julio que 2026 sería su última temporada. Los problemas físicos limitaron su actividad, aunque logró regresar para una apertura de despedida con Detroit Tigers el 26 de septiembre, frente a Pittsburgh en Comerica Park. Completó cinco entradas y un tercio, permitió dos carreras y consiguió seis ponches.

El cierre con los Tigers conectó con el comienzo de su historia. Detroit lo llevó a las Grandes Ligas en 2005 y también le dio el escenario para su última presentación. Entre ambos momentos construyó una trayectoria de más de dos décadas que ahora respalda su futura candidatura a Cooperstown.

Miguel Rojas y los dos anillos de Serie Mundial que ganó con los Dodgers

Miguel Rojas se retiró con dos anillos de Serie Mundial, ambos con los Dodgers, en 2024 y 2025. El venezolano anunció el final de su carrera después de la eliminación de Los Ángeles ante Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2026. Completó 13 temporadas en las Grandes Ligas.

Su relación con los Dodgers comenzó en 2014, el año de su debut. Desde aquella primera etapa mostró la defensa que sostuvo buena parte de su carrera. Una de sus intervenciones más recordadas llegó durante el juego sin hit de Clayton Kershaw en junio de ese año, cuando resolvió una pelota difícil por la tercera base y ayudó a conservar la hazaña del zurdo.

Después pasó ocho temporadas con los Marlins de Miami. Allí asumió el puesto de campocorto habitual y responsabilidades de liderazgo. Regresó a Los Ángeles en 2023 y aportó seguridad en el cuadro, experiencia y apoyo a compañeros como Mookie Betts durante su adaptación al shortstop.

En sus últimas cuatro campañas con los Dodgers disputó 446 encuentros y bateó para .260. Su momento ofensivo más importante llegó en el séptimo juego de la Serie Mundial de 2025 contra Toronto. Rojas conectó un jonrón en la novena entrada que empató el juego y mantuvo al equipo con opciones de conquistar el campeonato.

Ese batazo ocupa un lugar central en el balance de su segunda etapa con el club. Su vínculo con la organización también contempla continuidad fuera del terreno, pues su contrato incluyó una transición hacia una función en desarrollo de jugadores.

Trey Mancini y el último regreso a las Mayores con Los Angeles Angels

Trey Mancini disputó sus últimos partidos de Grandes Ligas con Los Angeles Angels en junio de 2026. El equipo lo ascendió el día 8, después de 1,043 días sin actividad en las Mayores. Participó en cinco encuentros y anunció su retiro el 18 de agosto.

Ese breve paso por Anaheim cerró una trayectoria ligada principalmente a Baltimore. Los Orioles lo eligieron en el draft de 2013 y lo llevaron a las Grandes Ligas en 2016. El primera base permaneció en la organización hasta el cambio a Houston durante la temporada 2022, año en el que ganó la Serie Mundial con los Astros. Después pasó por los Cubs en 2023.

Su carrera tuvo una interrupción importante en 2020, cuando recibió un diagnóstico de cáncer de colon en etapa 3. El tratamiento lo apartó de toda la temporada. Regresó con Baltimore en 2021 y obtuvo el premio al Regreso del Año de la Liga Americana.

Mancini terminó con promedio de .263 y 129 jonrones en ocho temporadas con participación en las Mayores. Su última oportunidad con los Angels le permitió volver al máximo nivel después de una larga ausencia y añadir cinco partidos a su recorrido profesional.

Aunque los Angels fue su último equipo en un encuentro oficial, Baltimore acordó un contrato de un día y un homenaje para que formalizara su retiro como integrante de los Orioles. Así, Mancini cerró su carrera con la organización que concentró la mayor parte de su trayectoria y acompañó su regreso después del tratamiento contra el cáncer.

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