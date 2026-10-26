Inter Miami además de Messi: el plan para reaccionar tras perder ante Red Bulls

La derrota por 2-0 ante New York Red Bulls dejó al descubierto las grietas defensivas de Inter Miami

Inter Miami debe buscar una mejora en la defensa | ELSA | Getty Images vía AFP

Inter Miami perdió 2-0 frente a New York Red Bulls y volvió a poner sobre la mesa una preocupación que puede pesarle lo que resta de la temporada regular rumbo a la postemporada de la MLS: su fragilidad defensiva.

Aunque el equipo de Florida presume una de las ofensivas más productivas del campeonato, con 73 goles en 31 partidos, ha recibido 53 tantos. El contraste resume el problema que el entrenador Cristian ‘Kily’ González necesita resolver: para competir por otro título, las Garzas no pueden depender únicamente de la capacidad de Lionel Messi y sus compañeros para marcar.

La derrota en Nueva Jersey frenó una racha de tres victorias consecutivas, pero su importancia va más allá del resultado. Inter Miami ya tiene asegurado su lugar en los playoffs; ahora busca cerrar la fase regular en la segunda posición de la Conferencia Este para ganar ventaja de localía en la primera ronda.

Messi suma 25 goles y 15 asistencias, mientras que Luis Suárez, Germán Berterame y Rodrigo De Paul ofrecen alternativas para generar peligro. Sin embargo, el talento ofensivo pierde parte de su valor cuando una pérdida de balón deja al equipo expuesto a un contragolpe. La prioridad pasa por corregir ese desequilibrio sin apagar la creatividad que distingue a las Garzas.

Cerrojo atrás: corregir las transiciones defensivas que castigan a las Garzas

El principal problema de Inter Miami aparece cuando pierde la pelota en campo contrario. En su esquema habitual, los laterales se proyectan para acompañar el ataque, pero esa apuesta puede dejar espacios a sus espaldas. Si el rival recupera y avanza con rapidez, los centrales quedan obligados a defender en inferioridad numérica y con mucho terreno por cubrir.

La solución no consiste en renunciar al ataque, sino en preparar mejor la jugada para el momento en que termine. Una alternativa es mantener a uno de los laterales en una posición más prudente mientras el otro se suma al frente. De ese modo, el equipo puede formar una línea de tres jugadores en la retaguardia y reducir las posibilidades de recibir un contragolpe directo.

También hace falta acortar las distancias entre delanteros y mediocampistas. Cuando los atacantes quedan demasiado lejos de quienes recuperan la pelota, la presión inmediata pierde eficacia y el rival encuentra pasillos para avanzar. Inter Miami necesita reaccionar durante los primeros segundos posteriores a cada pérdida, cerrar el centro y obligar al adversario a construir sus ataques por las bandas.

La ausencia de Maximiliano Falcón, suspendido ante los Red Bulls, también obligó a Casemiro a desempeñarse como defensa central. Esa modificación dejó al brasileño en una función distinta de la que puede ofrecer como mediocampista de contención. Con Falcón disponible, recuperar a Casemiro en la base del medio campo podría ayudar a proteger la zaga y cortar avances antes de que lleguen al área.

El calendario hacia la cima: tres partidos para recuperar terreno

El cierre de la fase regular ofrece a Inter Miami tres oportunidades para ajustar su funcionamiento y mejorar su posición en el Este. El equipo aparece tercero con 55 puntos, los mismos que New England Revolution, pero queda por detrás en el criterio de desempate por victorias. Nashville SC ya aseguró el Supporters’ Shield, así que el objetivo inmediato de las Garzas es escalar al segundo puesto.

El primer compromiso será ante FC Cincinnati, el miércoles 28 de octubre en Miami. El conjunto de Ohio tiene capacidad para hacer daño en ataque, por lo que las Garzas deberán evitar un partido de ida y vuelta en el que cada pérdida pueda convertirse en una ocasión de gol. Controlar la posesión será importante, pero la clave estará en no confundir dominio con seguridad.

Después llegará el duelo más determinante: la visita a New England Revolution, el domingo 1 de noviembre. Ambos equipos están igualados en puntos, de modo que el enfrentamiento puede definir quién se queda con la segunda plaza. Para Inter Miami, ganar significaría dar un paso importante en la clasificación; perder terreno en ese partido complicaría su objetivo de cerrar la temporada con ventaja.

El calendario concluirá el sábado 7 de noviembre contra Charlotte FC, en el llamado Decision Day, cuando se disputan los últimos encuentros de la fase regular. La posición final determinará el camino de las Garzas hacia la MLS Cup y las condiciones con las que afrontarán la eliminatoria.

Messi marca diferencias, pero el equilibrio puede decidir los playoffs

Inter Miami tiene argumentos para inquietar a cualquier rival. Messi puede resolver un partido con un pase o una acción individual, y la presencia de Suárez, Berterame y De Paul multiplica las alternativas ofensivas. Pero en una serie de eliminación directa, conceder ocasiones con demasiada facilidad puede echar por tierra el trabajo de una delantera que produce goles con regularidad.

El cuerpo técnico debe encontrar un punto medio entre la presión alta y la protección de su propia área. Un equipo que ataca con muchos futbolistas necesita mecanismos claros para cubrir los espacios cuando pierde la posesión. La coordinación de los laterales, el trabajo de los mediocampistas y la recuperación de los centrales serán tan importantes como la inspiración de sus figuras.

La derrota ante New York Red Bulls no borra lo construido durante la temporada, pero sí funciona como una advertencia oportuna. Inter Miami ya tiene asegurados los playoffs; lo que está en juego ahora es llegar a ellos con una estructura capaz de sostener su poder ofensivo. Si las Garzas corrigen sus transiciones defensivas, tendrán mejores argumentos para defender la corona. Si no lo hacen, ni siquiera el talento de Messi podrá garantizarles una postemporada tranquila.

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