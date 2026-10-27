México en la historia del Balón de Oro: de los nominados a Charlyn Corral, la primera premiada

El recorrido de México en el Balón de Oro pasó de las candidaturas y las prelistas a un reconocimiento histórico que marca un antes y un después para el fútbol de este país

Corral marcó en un año 42 goles con Tuzas y 11 con selección / Franck Fife / AFP

El fútbol mexicano llevaba décadas buscando un lugar entre los protagonistas del Balón de Oro. Hubo candidatos, preselecciones y nombres que alimentaron el debate sobre el talento nacional, pero faltaba un trofeo que respaldara esa presencia en la gala. La espera terminó; Charlyn Corral recibió el Trofeo Gerd Müller femenino en Londres y convirtió su nombre en una referencia para el deporte mexicano.

La delantera del Pachuca se convirtió en la primera futbolista mexicana, entre hombres y mujeres, en ganar uno de los reconocimientos entregados durante la ceremonia. Su logro también puso en el centro de la conversación a la Liga MX Femenil, una competición que encontró en su máxima goleadora a una representante capaz de conquistar un premio internacional.

Es cierto que Corral no ganó el Balón de Oro femenino, que reconoce a la mejor futbolista del mundo mediante una votación, sino el Trofeo Gerd Müller, dedicado a los máximos goleadores, pero esto no significa demeritar los 42 goles marcados con Pachuca y otros 11 con la selección nacional durante la temporada 2025-2026.

“Estoy muy contenta de estar aquí, de ser una mexicana y de ser la primera mexicana en recibir este reconocimiento”, expresó Corral al subir al estrado a recoger su premio. Sus palabras reflejaron el significado de una conquista que va más allá de las cifras individuales. México ya tiene una futbolista premiada en la ceremonia más emblemática del fútbol internacional.

Guillermo Ochoa abrió el camino para México

Antes de Corral, la historia mexicana en el Balón de Oro se había escrito principalmente a través de nominaciones y candidaturas. Guillermo Ochoa marcó un precedente en 2007, cuando defendía la portería del América. El guardameta apareció en una lista de 50 candidatos y terminó empatado en el puesto 30, con un punto en la votación. Su participación quedó como una de las referencias más importantes para el fútbol nacional durante casi dos décadas.

Otros nombres también encontraron espacio en el recorrido. Rafael Márquez apareció en una fase preliminar en 2010, mientras que Javier ‘Chicharito’ Hernández fue considerado en una lista previa en 2011. Ninguno avanzó hasta la votación definitiva de esas ediciones, una diferencia importante para entender el alcance de sus participaciones y evitar que todas las apariciones se interpreten como nominaciones finales.

En 2015, Andrés Guardado y Giovani dos Santos figuraron en una prelista de 59 futbolistas, aunque tampoco llegaron a la selección definitiva. Estos antecedentes muestran que la presencia mexicana no fue constante ni suficiente para competir por el premio principal. Aun así, cada aparición mantuvo abierta la conversación sobre el lugar de los jugadores del país en la élite internacional.

Scarlett Camberos y Julián Quiñones ampliaron la representación

La edición de 2026 también dejó otros dos nombres mexicanos en las clasificaciones del Balón de Oro. Scarlett Camberos terminó en el puesto 21 del premio femenino y se convirtió en la primera mexicana candidata a esa distinción. Su participación abrió una puerta para el fútbol femenil nacional, aunque su resultado corresponde a una categoría distinta de la que conquistó Corral.

Julián Quiñones, por su parte, finalizó en el puesto 28 del Balón de Oro masculino. Con esa posición superó el registro de Ochoa en la clasificación de 2007 y consiguió el mejor resultado de un representante mexicano en la votación masculina.

La presencia de los tres futbolistas mexicanos en 2026 dibujó un escenario inédito: Camberos debutó como candidata en la rama femenina, Quiñones mejoró la posición histórica masculina y Corral se llevó un trofeo de la ceremonia. México pasó así de contabilizar participaciones a celebrar un reconocimiento, aunque todavía no tiene un ganador del Balón de Oro principal.

Hugo Sánchez, la ausencia que sigue generando preguntas

En cualquier repaso histórico aparece una pregunta inevitable: ¿por qué Hugo Sánchez nunca fue nominado durante sus mejores años con el Real Madrid? La respuesta está en las reglas de la época. Durante buena parte de su etapa de mayor éxito, el Balón de Oro estaba reservado a jugadores de nacionalidad europea. La elegibilidad se amplió en 1995 para incluir a futbolistas de otras nacionalidades que jugaran en clubes europeos, cuando las campañas más destacadas del mexicano ya habían quedado atrás.

La temporada 1989-1990 alimenta el debate. Sánchez marcó 38 goles en la Liga española y ganó la Bota de Oro europea, cifras que sostienen la discusión sobre sus posibilidades si hubiera competido bajo reglas diferentes. Sin embargo, afirmar que habría ganado el Balón de Oro es una hipótesis imposible de comprobar.

El triunfo de Charlyn Corral modifica el balance histórico sin borrar esos antecedentes. El fútbol mexicano aún seguirá buscando su primer Balón de Oro principal, pero ya cuenta con una ganadora en la historia de este reconocimiento.

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