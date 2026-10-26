Rodríguez, Sánchez y Álvarez: el tridente del América que destroza defensas

Brian Rodríguez, Erick Sánchez y Carlos Álvarez combinan regate, velocidad y visión para romper defensas en el Apertura 2026

América tiene un tridente ofensivo muy particular | Claro Sports

El América encontró en Brian ‘Rayito’ Rodríguez, Erick ‘Chiquito’ Sánchez y Carlos ‘Pelusa’ Álvarez una sociedad capaz de marcar diferencias en la Liga MX. El tridente ofensivo del equipo dirigido por Guillermo Almada combina desequilibrio por las bandas, movilidad entre líneas y cambios de ritmo que complican a las defensas rivales.

Su impacto ayuda a explicar por qué las Águilas lideran el Apertura 2026 con 33 goles en 13 partidos disputados, una producción que las mantiene por delante de Cruz Azul y Chivas en la lucha por la cima de la tabla general.

La clave no está únicamente en la velocidad. Los tres futbolistas se mueven con soltura en espacios reducidos, intercambian posiciones y pueden acelerar una jugada cuando el rival parece tenerla controlada. En un torneo donde muchos equipos buscan proteger el área con líneas compactas, esa combinación se ha convertido en una de las principales armas del conjunto de Coapa.

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Velocidad y descaro: por qué el centro de gravedad bajo es la pesadilla de los rivales

Con estaturas de 1.74 metros en el caso de Rodríguez, 1.67 en Sánchez y 1.68 en Álvarez, los tres americanistas han convertido su agilidad en una ventaja futbolística. Su capacidad para girar rápidamente, cambiar de dirección y proteger la pelota les permite salir de zonas congestionadas antes de que los defensores puedan cerrarles el paso.

Brian Rodríguez es el encargado de encender el ataque desde la izquierda. El uruguayo encara a su marcador, amaga en corto y busca la diagonal hacia el área para rematar o servir un pase peligroso. En el Apertura 2026 y la Leagues Cup suma cinco goles y tres asistencias, además de destacar por su habilidad en el regate.

Erick Sánchez ofrece una dinámica distinta. Su recorrido entre el mediocampo y el área le permite acompañar las jugadas, presionar tras la pérdida y aparecer como una opción inesperada para finalizar. El mexicano suma dos goles y una asistencia en el torneo, con una precisión de pase del 89 por ciento en campo rival, según el documento de referencia. Su energía ayuda a conectar la recuperación con el ataque.

Carlos Álvarez, por su parte, aporta pausa y creatividad. El español puede recibir de espaldas, proteger el balón y girar para encontrar un pase entre líneas. No necesita ganar una carrera larga para superar a su marcador: a veces le basta con un movimiento corto para abrir una avenida hacia la portería.

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La sociedad de tres cuartos: la química entre ‘Rayito’, ‘Chiquito’ y ‘Pelusa’

El mejor ejemplo de esta conexión apareció en las jornadas 12 y 13. América venció 5-3 a León y en la fecha siguiente el conjunto azulcrema goleó 5-2 al Atlas, con diez anotaciones en dos salidas que exhibieron el potencial de su ataque. En ambos partidos, la coordinación entre los tres jugadores ayudó a desarmar las marcas y generar espacios para sus compañeros.

Una de las combinaciones más interesantes nace cuando Álvarez recibe entre líneas y atrae la atención de los defensores. Ese movimiento abre un pasillo para que Sánchez llegue desde atrás y ataque el espacio con ventaja. La jugada no depende de un solo futbolista: requiere que el pase, la carrera y la definición ocurran casi al mismo tiempo.

Mientras tanto, Rodríguez aprovecha que la defensa se concentra en el centro. Cuando los rivales cierran los espacios interiores, el uruguayo puede quedar en una situación favorable para encarar por la banda izquierda. Así, el América obliga a sus adversarios a tomar decisiones incómodas: proteger el área o salir a perseguir a los atacantes.

La derrota del América por 2-1 ante Pachuca en la jornada 14 demostró, sin embargo, que esta fórmula no garantiza resultados. Aunque Sánchez participó en el gol de Henry Martín, el repliegue defensivo de los Tuzos limitó las opciones americanistas y un contragolpe terminó por inclinar el partido. La capacidad para resolver ante bloques cerrados será importante en el cierre del campeonato.

El reto de Almada: mantener el desequilibrio sin perder el equilibrio

El tridente también plantea una exigencia para Guillermo Almada: sostener la intensidad ofensiva sin dejar desprotegida la defensa. Cuando los tres se proyectan y el rival supera la primera presión con un pase largo, los espacios detrás del mediocampo pueden convertirse en un problema. Los 18 goles recibidos por el América muestran que todavía hay aspectos por ajustar.

La baja de Alejandro Zendejas, quien sufrió una lesión muscular en el aductor durante la jornada 13, añade otro desafío. Su ausencia aumenta la carga de trabajo de Álvarez, que puede ser requerido en distintas posiciones para mantener la creatividad por los costados y en el centro. La gestión física será importante para evitar que el desgaste reduzca la efectividad del equipo.

América conserva una de las ofensivas más productivas del torneo y tiene razones para confiar en sus ‘pequeños gigantes’. Rodríguez aporta el desequilibrio, Sánchez conecta las líneas y Álvarez encuentra soluciones donde parece no haber espacio. Si logran mantener esa coordinación y el equipo corrige sus desajustes defensivos, el tridente puede ser decisivo en la lucha por el liderato y durante la liguilla.

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