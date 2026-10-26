Fernando Mendoza, cerca de la titularidad: Raiders caen ante Rams y suman cuatro derrotas

Las cuatro derrotas consecutivas de los Raiders abren la puerta a la titularidad de Fernando Mendoza

Mendoza espera la oportunidad de ser titular | CANDICE WARD / GETTY IMAGES VIA AFP

Las posibilidades de que Fernando Mendoza asuma como quarterback titular de Las Vegas Raiders esta temporada crecen tras cuatro derrotas consecutivas. El equipo perdió 35-21 ante Los Angeles Rams y quedó con marca de 3-4, lejos del impulso que consiguió con sus tres victorias iniciales. La falta de resultados ya abrió una revisión que incluye al puesto más importante de la ofensiva.

Kirk Cousins, quien llegó para aportar experiencia y acompañar el desarrollo del novato, tampoco se aferra a la titularidad. El veterano aseguró que no quiere jugar si otro quarterback ofrece mejores posibilidades de victoria. Incluso explicó que él mismo habría pedido a la organización que no lo alineara si desde los primeros entrenamientos hubiera notado que no representaba la mejor opción.

Raiders QB Kirk Cousins on eventually ceding his position as starter to Fernando Mendoza, following the team’s 4th straight loss.



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El debate también tiene una explicación dentro del campo. Los Raiders desperdician oportunidades cerca de la zona de anotación y presentan problemas en el tercer cuarto, dos aspectos que el entrenador Klint Kubiak señaló tras la derrota. Ese rendimiento podría acelerar el plan con Mendoza, aunque el técnico todavía no anuncia un cambio de titular.

¿Por qué Fernando Mendoza podría ser titular con los Raiders?

Kubiak dejó abierta la posibilidad de modificar la ofensiva después del cuarto tropiezo consecutivo. El entrenador explicó que debe revisar al personal, el esquema y la ejecución para encontrar respuestas a los problemas del equipo. La evaluación incluye la posibilidad de darle una oportunidad al quarterback que Las Vegas eligió con la primera selección del Draft de 2026.

El plan original contemplaba que Cousins iniciara la temporada mientras Mendoza aprendía detrás de él. Sin embargo, las derrotas añaden presión a ese calendario. El equipo necesita recuperar eficacia y determinar si su actual estructura ofensiva puede ofrecer mejores resultados.

Kubiak aclaró que no consideró reemplazar a Cousins durante el partido contra los Rams porque entendió que Las Vegas aún podía competir. Esa postura marca el punto actual de la discusión. El entrenador contempla ajustes, pero aún no entrega el control de la ofensiva al novato.

Los problemas en zona roja podrían ser el fin de Kirk Cousins

La derrota ante los Rams dejó un dato que explica buena parte de la frustración. Los Raiders consiguieron apenas un touchdown en cinco visitas a la zona roja, el sector que comprende las últimas 20 yardas antes de la zona de anotación rival. Los Angeles, en cambio, convirtió sus cinco visitas en touchdowns. Esa diferencia castigó a Las Vegas pese a que su ofensiva logró avanzar.

El problema no consiste solo en mover el balón, sino en terminar las series con suficientes puntos. Los Raiders tuvieron que conformarse con goles de campo en sus primeras incursiones a la zona roja. Kubiak reclamó mejores pases y recepciones en los duelos individuales, una señal de que la responsabilidad alcanza tanto al quarterback como a sus receptores.

Las dificultades también aparecieron en terceras oportunidades. Las Vegas convirtió apenas 3 de 14 contra los Rams, un rendimiento que limitó su capacidad para prolongar posesiones. A eso se sumó un ataque terrestre de solo 48 yardas, sin el respaldo necesario para reducir la carga sobre Cousins.

El tercer cuarto representa otro foco de revisión. Ante Los Angeles, los Raiders llegaron a perder por 22 puntos cuando faltaban 2 minutos y 26 segundos de ese periodo. Además, una recepción de Jalen Nailor en cuarta oportunidad cambió a pase incompleto tras la revisión arbitral y terminó otra posesión en territorio rival.

Estos problemas ayudan a entender por qué Kubiak contempla cambios. Dar entrada a Mendoza podría formar parte de la búsqueda de soluciones, pero sus palabras también apuntan al esquema y al resto del personal. Los datos no permiten atribuir toda la crisis a Cousins ni asegurar que un relevo resolvería la falta de eficacia.

¿Qué dijo Kirk Cousins sobre perder la titularidad ante Mendoza?

“Si no soy la mejor opción, tampoco quiero estar ahí”, afirmó Cousins tras la derrota. El quarterback explicó que su prioridad consiste en que los Raiders tengan la mayor oportunidad posible de ganar.

El veterano añadió que, si desde las primeras actividades del equipo hubiera resultado evidente que otro jugador ofrecía más, él habría sido el primero en pedir que no lo alinearan. Esa declaración expresa su disposición a aceptar un hipotético cambio, pero no significa que ya haya solicitado salir del equipo titular.

Su actuación ante los Rams también exige contexto. Cousins completó 26 de 44 pases para 295 yardas y dos touchdowns, sin intercepciones. Esos números muestran producción, aunque no compensaron las oportunidades que la ofensiva dejó escapar cerca de la zona de anotación.

Por eso, la decisión de Kubiak requiere algo más que revisar el marcador. Debe valorar si Cousins todavía ofrece la mejor respuesta ante las deficiencias del ataque y si Mendoza ya cuenta con la preparación necesaria para asumir una carga mayor. El propio entrenador reconoció que necesita estudiar el video antes de definir ajustes.

¿Qué demostró Fernando Mendoza con Indiana bajo presión?

Acelerar el desarrollo de Mendoza modificaría el calendario inicial de los Raiders, pero tendría una base deportiva. Las Vegas lo eligió primero en el draft después de que conquistó el Trofeo Heisman y el campeonato nacional con Indiana. La franquicia invirtió su selección más valiosa en un quarterback al que considera parte central de su futuro.

El jugador de raíces cubanas ya demostró capacidad para responder en momentos exigentes a nivel universitario. En la final nacional ante Miami, anotó un touchdown de 12 yardas por tierra en cuarta oportunidad durante el último cuarto. La jugada resultó decisiva para el triunfo de Indiana por 27-21.

Ese antecedente no garantiza una adaptación inmediata a la NFL. Su experiencia profesional aún resulta limitada y una oportunidad como titular supondría una exigencia distinta. Sin embargo, su trayectoria universitaria explica por qué su nombre cobra fuerza mientras los Raiders buscan soluciones a una ofensiva que avanza, pero desperdicia demasiadas opciones de anotar.

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