Goleadores Liga MX: ¿quién le puede pelear a Rondón el título de goleo?

Salomón Rondón encabeza la tabla del Apertura 2026, pero Martín, Juninho y Brunetta mantienen viva la pelea

Rondón figura como líder de goleo pero no hay nada definido | Claro Sports

La lucha por el título de goleo de la Liga MX entra en su tramo decisivo con el delantero de los Tuzos de Pachuca Salomón Rondón como líder de la tabla, Henry Martín como principal perseguidor y varios delanteros que todavía sueñan con alcanzar la cima.

Después de la jornada doble y las fechas 13 y 14 del Apertura 2026, el venezolano del Pachuca suma 13 anotaciones. Sin embargo, el calendario pendiente y la efectividad de los atacantes del América apoyando a Martín podrían convertir el cierre de la fase regular en una carrera mucho más apretada de lo que parecía.

Rondón ha respondido con la experiencia de un delantero que conoce bien el área. A sus 37 años, combina fortaleza física, juego aéreo y capacidad para resolver con pocos toques. Su promedio de un gol cada 88 minutos explica por qué se mantiene al frente, incluso cuando Pachuca no atraviesa su mejor momento colectivo.

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El problema para el atacante de los Tuzos es que la persecución comienza a tomar forma. América cuenta con alternativas ofensivas, tiene compromisos pendientes y mantiene a varios jugadores en condiciones de recortar distancias. La pregunta es si Rondón podrá sostener su ventaja o si alguno de sus perseguidores aprovechará el cierre para arrebatarle el reconocimiento individual.

La cima en disputa: quiénes lideran la tabla de goleadores

Rondón ocupa el primer lugar con 13 goles, cinco más que el grupo que aparece inmediatamente detrás, integrado por Henry Martín, Juninho Vieira y Juan Brunetta, todos con ocho tantos. La diferencia todavía es considerable, pero el calendario puede alterar el panorama.

Henry Martín llega a esta fase con un argumento importante: su capacidad para aparecer en momentos decisivos. El capitán del América alcanzó los ocho goles tras marcar ante Pachuca en el 1-2 de la jornada 14. Además, las Águilas tienen un partido pendiente contra Tijuana, correspondiente a la jornada 7, lo que representa una oportunidad adicional para que el delantero yucateco aumente su cuenta.

Juninho Vieira también se mantiene en la conversación. El brasileño es una de las principales referencias ofensivas de Pumas y necesita que su equipo encuentre regularidad en el cierre. Sus próximos compromisos ante Puebla, América y Monterrey exigirán precisión, porque cada oportunidad desperdiciada puede pesar tanto en la clasificación colectiva como en la carrera individual.

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Juan Brunetta, por su parte, suma ocho goles con Tigres. Su capacidad para llegar desde el mediocampo lo convierte en un atacante difícil de marcar, aunque su promedio de un tanto cada 130 minutos es menos favorable que el de Rondón y Martín.

Los perseguidores al acecho: la efectividad puede cambiarlo todo

Entre los nombres que merecen atención aparece Miguel Borja. El colombiano registra cinco goles en cinco partidos con América, una frecuencia notable de un tanto por encuentro. Aunque todavía está lejos del liderato, su efectividad lo convierte en una amenaza si mantiene ese ritmo durante las jornadas restantes.

Su presencia también puede beneficiar a Henry Martín. Al obligar a las defensas a repartir la atención entre dos delanteros, Borja puede abrir espacios para que el capitán azulcrema encuentre mejores posiciones de remate. La competencia interna, en ese sentido, puede transformarse en una ventaja para el ataque americanista.

El calendario será el juez de la carrera por el título

La diferencia entre los aspirantes no depende únicamente de su calidad individual. También influye cuánto produce cada equipo, la cantidad de ocasiones que genera y el tiempo disponible para disputar partidos. América cuenta con cuatro compromisos por delante, incluido el pendiente ante Tijuana, mientras que Pachuca tiene tres jornadas restantes, de acuerdo con el balance presentado tras la fecha 14.

Para Rondón, el desafío será mantener su eficacia pese a las dificultades colectivas de Pachuca. Si el equipo necesita replegarse y apostar por transiciones largas, el venezolano puede quedar más aislado y recibir menos balones en zonas de definición.

Henry Martín tiene una oportunidad distinta: aprovechar el volumen ofensivo de las Águilas y convertir el partido extra en una ventaja real. Borja podría sumarse a la disputa si continúa con su impresionante promedio, mientras que Juninho y Brunetta deberán responder con goles inmediatos.

Por ahora, Rondón conserva el control de la carrera. Pero con varios encuentros pendientes y atacantes que llegan en buen momento, el título de goleo todavía no tiene dueño definitivo.

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