Milwaukee Brewers está a un triunfo de una hazaña que MLB no ve desde hace 60 años

Los Brewers están a una victoria de su primer título y de una barrida histórica en la Serie Mundial ante Tampa Bay Rays

Brewers está muy cerca de su primer campeonato | ELSA / GETTY IMAGES VIA AFP

Milwaukee Brewers están a una victoria de conquistar el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia. Tras ganar los tres primeros juegos ante los Tampa Bay Rays, el equipo puede completar una barrida que, además del anillo, entraría en los libros de récords de MLB.

Milwaukee venció 3-2 y 5-4 en los dos primeros partidos, y el lunes aplastó a Tampa Bay 10-1 en el Tropicana Field para poner la serie 3-0. El martes jugará el cuarto compromiso en San Petersburgo, Florida, con la oportunidad de cerrar la Serie Mundial sin conceder una derrota.

La postemporada de los Brewers ya tiene un tono extraordinario. El equipo ganó 103 partidos en la temporada regular, eliminó a San Diego en cuatro juegos de la Serie Divisional y barrió a los Dodgers de Los Angeles en la Serie de Campeonato de la Nacional.

¿Por qué la barrida sería histórica?

Si Milwaukee gana el cuarto juego, se convertirá en el primer equipo en 60 años en ganar su primera Serie Mundial mediante una barrida. El precedente más reciente lo establecieron los Baltimore Orioles en 1966, cuando barrieron 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles para levantar su primer campeonato.

Desde entonces, otros equipos han logrado barridas en la Serie Mundial, pero ninguno lo hizo en la temporada en la que conquistó su primer título. Esa combinación de estreno como campeón y dominio absoluto en la final es la que Milwaukee puede revivir.

El contexto añade valor al momento. Los Brewers nunca han ganado la Serie Mundial y su única aparición previa ocurrió en 1982, cuando cayeron en siete juegos ante los Cardinals de San Luis.

Brewers busca una barrida histórica

Una victoria este martes significaría el primer anillo de campeón para los Brewers, una deuda histórica para una franquicia que lleva décadas buscando la cima del béisbol. También confirmaría una postemporada casi perfecta, con ocho triunfos consecutivos y apenas una derrota en toda la fase final.

El equipo llegó a esta instancia tras barrer a los Dodgers en la Serie de Campeonato. Si completa la barrida ante Tampa Bay, Milwaukee sería el primer equipo en la historia en barrer tanto una Serie de Campeonato como una Serie Mundial para ganar su primer título.

La MLB destaca que los Brewers podrían igualar a los Reds de Cincinnati de 1976, el único club que había barrido una Serie de Campeonato y una Serie Mundial de forma consecutiva. La diferencia es que Milwaukee lo haría mientras conquista su primer campeonato.

¿Cómo llegó Milwaukee a estar a un paso de la barrida en Serie Mundial?

Los primeros dos juegos mostraron a un equipo capaz de resolver partidos cerrados y de darle la vuelta la marcador en caso de ser necesario. Los Brewers ganaron 3-2 en el primero y remontaron una desventaja de cuatro carreras para imponerse 5-4 en el segundo.

El tercer partido cambió por completo el guión. Milwaukee conectó 16 hits, anotó ocho carreras en la quinta entrada y derrotó 10-1 a los Rays. El venezolano Jackson Chourio fue figura con cuatro hits en cinco turnos, dos carreras anotadas y una impulsada.

Esa quinta entrada dejó marcas de postemporada. Los Brewers anotaron ocho carreras con dos outs, el mayor total en una entrada de Serie Mundial bajo esa circunstancia, y encadenaron siete hits consecutivos con dos outs, una marca inédita en playoffs.

¿Cuándo se jugará el Juego 4 de la Serie Mundial?

El juego 4 se disputa este martes en el Tropicana Field de San Petersburgo. Un triunfo de los Brewers sellaría la serie 4-0 y les daría el título en territorio rival.

Tampa Bay necesita ganar para extender la Serie Mundial al quinto partido, programado para el miércoles. Sin embargo, Milwaukee llega con impulso, con una ofensiva en ritmo histórico y con la oportunidad de convertir una temporada de 103 victorias en el primer campeonato de su historia.

La serie aún no está decidida, pero el escenario es claro. Los Brewers tienen el control, los números los respaldan y una barrida los dejaría como uno de los campeones más dominantes en la historia reciente de MLB.

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