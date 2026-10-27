MLB reconoce a Francisco Lindor con el Premio Roberto Clemente 2026

MLB reconoció al campocorto de los Mets con su máximo honor fuera del terreno por sus aportes a la educación y la juventud

Lindor acumulaba 4 ocasiones al galardón | JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES VIA AFP

Francisco Lindor ya no necesita un guante ni un bate para hacer historia. Major League Baseball anunció este lunes que el campocorto de los Mets de Nueva York ganó el Premio Roberto Clemente 2026, el honor individual más importante que otorga el béisbol fuera del terreno de juego. El anuncio llegó en plena Serie Mundial y confirma lo que muchos ya veían venir.

El boricua, de 32 años, acumuló cuatro nominaciones antes de quedarse con el galardón. MLB le entregó el premio esta noche, previo al Juego 3 de la Serie Mundial en el Tropicana Field de San Petersburgo, Florida.

Representing the game of Baseball through extraordinary character, community involvement, philanthropy and positive contributions, both on and off the field.@Lindor12BC is the 2026 Roberto Clemente Award winner! 🤩 pic.twitter.com/lJqXqQiK6P — New York Mets (@Mets) October 26, 2026

Con este reconocimiento, Lindor se convirtió en el quinto jugador nacido en Puerto Rico que gana el premio, una lista que ya incluía a Edgar Martínez, Carlos Delgado, Carlos Beltrán y Yadier Molina. También es el quinto jugador en la historia de los Mets que lo obtiene.

¿Qué es el Premio Roberto Clemente?

MLB creó este galardón en 1971 y lo entrega cada año al jugador que mejor representa el béisbol a través de un carácter extraordinario, el trabajo comunitario, la filantropía y aportes positivos dentro y fuera del terreno. En pocas palabras, premia al pelotero que usa su figura para cambiar vidas.

Cada equipo de las Grandes Ligas nomina a un jugador por temporada. Después, un panel integrado por exjugadores, periodistas y ejecutivos elige al ganador. Desde 2022, los galardonados lucen un parche con el número 21 en la parte trasera de sus gorras y una calcomanía en el casco por el resto de sus carreras, un homenaje permanente al número que Clemente defendió con los Piratas de Pittsburgh.

¿Por qué MLB premió a Francisco Lindor?

La cartera del puertorriqueño habla por sí sola. Lindor apoyó los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico tras los huracanes María y Fiona, una causa que nunca soltó pese a su apretado calendario. Su compromiso con la isla no bajó de intensidad ni un solo día desde que llegó a las Grandes Ligas.

En Nueva York tampoco se quedó quieto. El campocorto encabeza cada año una iniciativa de regreso a clases en Queens, donde entrega útiles y mochilas a estudiantes de escasos recursos. Además, respalda a los Children’s Miracle Network Hospitals, una red que atiende a niños enfermos en varios estados del país.

Su SEEN Foundation tiene como misión impulsar a los jóvenes, crear oportunidades y generar un impacto positivo en la comunidad. A ese trabajo se suma el Lindor Leaders Program, un programa anual que desarrolló junto a New Balance para estudiantes de medicina deportiva de la Bayside High School. El proyecto pone el foco en la salud mental, la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo.

¿Quiénes ganaron el premio en los últimos años?

La lista reciente del Premio Roberto Clemente reúne a figuras de primer nivel, y estos son los ganadores de las últimas cinco ediciones.

2025 – Mookie Betts (Dodgers de Los Ángeles)

(Dodgers de Los Ángeles) 2024 – Salvador Pérez (Reales de Kansas City)

(Reales de Kansas City) 2023 – Aaron Judge (Yankees de Nueva York)

(Yankees de Nueva York) 2022 – Justin Turner (Dodgers de Los Ángeles)

(Dodgers de Los Ángeles) 2021 – Nelson Cruz (Mellizos de Minnesota)

Los Mets, por su parte, ya habían celebrado este honor con Gary Carter (1989), Al Leiter (2000), Carlos Delgado (2006) y Curtis Granderson (2016) antes de que Lindor se sumara al grupo.

MÁS INFORMACIÓN: Aaron Judge se convierte en el primer jugador de los Yankees en ganar el premio Roberto Clemente en más de una década

¿Cuándo y dónde recibirá Lindor el galardón?

La ceremonia ocurrirá este lunes por la noche, justo antes del Juego 3 de la Serie Mundial entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay en el Tropicana Field. El escenario no es casual, MLB siempre entrega este premio durante el Clásico de Otoño, el evento más visto del béisbol.

Lindor ya tiene cinco Juegos de Estrellas en el currículo y ahora suma el premio humanitario más codiciado del béisbol profesional. El campocorto definió este momento como la materialización de un compromiso de toda su carrera, el mismo que lo llevó de Caguas a Nueva York y ahora al nombre que todo pelotero boricua sueña llevar al lado del suyo.

Te puede interesar: