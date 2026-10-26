Jorge Ruvalcaba: de repartidor de Amazon a protagonista de la MLS

El delantero mexicoestadounidense encontró en Pumas la oportunidad que buscaba y hoy es una pieza importante de New York Red Bulls, con ocho goles en su primera temporada de la MLS

Ruvalcaba es ejemplo de perseverancia / Elsa / Getty Images via AFP

A los 19 años, Jorge Ruvalcaba no tenía una oferta profesional ni la certeza de que podría vivir del fútbol. Mientras perseguía ese sueño, trabajaba jornadas de ocho a diez horas empacando productos en una bodega de Amazon y buscaba empleo donde pudiera encontrarlo. Hoy, el delantero mexicoestadounidense compite en la MLS con New York Red Bulls, donde en su primera temporada ha dejado goles, continuidad y motivos para confiar en su potencial.

Su historia no comenzó en una academia de élite ni con la promesa de un contrato millonario. Comenzó con una decisión difícil: aceptar que el fútbol podía no funcionar y prepararse para construir una vida fuera de las canchas. Sin embargo, esa etapa no significó renunciar a su objetivo.

“Muchos no saben esto, pero yo estaba trabajando en Amazon, FedEx y donde podía encontrar trabajo”, contó Ruvalcaba en una entrevista con Hérculez Gómez para Vamos Network, recogida por el sitio oficial de la MLS. El atacante también aclaró que su familia tenía casa y comida. La cuestión era otra, pues con 19 años, sin jugar en una cantera y sin ofertas, necesitaba ser realista, trabajar y estudiar.

De una oportunidad en Los Ángeles a la Primera División de México

Nacido en Rialto, California, Ruvalcaba desarrolló parte de su formación en Ocelot Academy, dentro de la United Premier Soccer League, y pasó por Cal State San Bernardino. Su camino hacia el profesionalismo tomó un giro decisivo en 2021, cuando llamó la atención de Pumas durante un evento de identificación de talento en Los Ángeles.

El club mexicano le abrió las puertas de sus categorías juveniles y, en 2022, el delantero aprovechó su oportunidad con el primer equipo de manera contundente, ya que logró anotar en la victoria por 5-0 frente a Toluca. Aquel gol representó mucho más que una estadística. Fue la confirmación de que el futbolista que había trabajado como empacador podía competir en una de las principales ligas de México.

Su evolución tuvo altibajos. En 2023 salió cedido al SL16 FC, equipo de la segunda división de Bélgica, donde disputó 16 partidos y marcó un gol. Después regresó a Pumas, donde continuó su desarrollo y encontró mayor regularidad. En el Apertura 2025 firmó cinco tantos y tres asistencias en 15 apariciones, con goles ante Toluca, Cruz Azul y América.

Al finalizar su etapa con el conjunto universitario, Ruvalcaba acumulaba 100 partidos, 16 goles y nueve asistencias. Esos números respaldaban su siguiente paso: regresar al país donde nació, pero ahora con experiencia profesional y una responsabilidad mucho mayor.

New York Red Bulls apostó por su talento

El 2 de febrero de este año, New York Red Bulls anunció su contratación con un acuerdo hasta la temporada 2029/30 y una opción para extenderlo hasta 2030/31. El club también le asignó una plaza de jugador franquicia para la temporada 2026, una señal de la importancia que tendría en su proyecto deportivo. El monto del traspaso no se hizo público.

Ruvalcaba respondió con un comienzo prometedor. En sus primeros 15 encuentros de la MLS, marcó siete goles y fue titular en 14 ocasiones. Su primera anotación llegó el 9 de marzo, durante la victoria por 2-1 frente a CF Montréal. También destacó con un doblete en el triunfo por 2-1 ante Sporting Kansas City, una actuación que reforzó las expectativas alrededor del atacante.

Al día de hoy, sus estadísticas en la temporada regular de la MLS reflejan ocho goles y una asistencia en 30 partidos, 24 de ellos como titular, con 1,995 minutos disputados. La producción ofensiva disminuyó respecto a su primera mitad de campaña, pero su participación sostenida muestra que ha conseguido un lugar relevante en el equipo.

De trabajar en almacenes a representar a México

El crecimiento de Ruvalcaba también alcanzó el plano internacional. El 19 de noviembre de 2025 debutó con la selección mayor de México en un partido frente a Paraguay, en el que fue titular y disputó 60 minutos. Así, su trayectoria pasó de la incertidumbre de los primeros años a la posibilidad de representar al Tri y competir en dos países.

Ahora, con New York Red Bulls, Jorge Ruvalcaba tiene una plataforma para consolidarse en la MLS. Sus ocho goles en 2026 no representan el final de su recorrido, sino un punto de partida para medir hasta dónde puede llegar. El joven que alguna vez dudó si debía seguir persiguiendo el balón o enfocarse en su empleo como repartidor de Amazon ya no busca una primera oportunidad, trabaja para demostrar que merece el lugar que consiguió.

Te puede interesar: