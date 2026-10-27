Messi Cup: el proyecto de ‘Leo’ lejos del Balón de Oro

Mientras las estrellas del fútbol se reunían en Londres por el Balón de Oro 2026, Messi eligió Miami para impulsar su torneo juvenil

Messi no asistió al Balón de Oro y se quedó en Miami | ELSA | Getty Images vía AFP

Lionel Messi encontró una nueva forma de dejar huella en el fútbol lejos de los premios y los récords individuales que han contribuido a construir su legado en Miami dentro de la MLS.

El astro argentino estuvo presente en la Messi Cup 2026, el torneo internacional Sub-16 que organiza su productora, 525 Rosario, en el sur de Florida.

Mientras Londres concentraba las miradas por la entrega del Balón de Oro, el capitán argentino acompañaba a jóvenes futbolistas en una competición que reúne a academias de clubes históricos y refleja otra faceta de su relación con el deporte: la formación de las próximas generaciones.

La segunda edición del certamen se disputa del 25 de octubre al 1 de noviembre, con 16 equipos procedentes de nueve países. Las instalaciones de Inter Miami son la sede de una competencia que tiene al Chase Stadium como escenario principal para las finales.

Entre los participantes aparecen Barcelona, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Ajax, Benfica, Inter de Milán, Flamengo y Palmeiras, además de representantes argentinos como Boca Juniors, River Plate y Newell’s Old Boys.

La presencia de Messi no fue un simple gesto protocolario. El argentino asistió al encuentro entre Boca Juniors y UE Cornellà, que terminó con victoria de 3-1 para el conjunto xeneize, y también participó en la jornada inaugural del torneo.

Su decisión de quedarse en Florida, en lugar de viajar a la gala celebrada en Londres, puso el foco sobre un proyecto que busca trascender los resultados de un campeonato juvenil.

Te puede interesar