América vs Tijuana: los ‘Santiagos’ tienen la misión de blindar a las Águilas

Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo forman una dupla clave para Almada, que necesita corregir errores defensivos de América

Los centrales del América tienen un peso clave | Claro Sports

El América de Guillermo Almada afronta el partido ante Tijuana con una tarea que va más allá de recuperar los puntos perdidos frente a Pachuca tras la derrota de 1-2 en la jornada 14: consolidar una defensa capaz de sostener sus aspiraciones al título.

Los centrales Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo representan la apuesta de Coapa para reforzar la zaga, reducir los espacios que aprovechan los rivales y darle mayor seguridad a Luis Ángel Malagón quien volvió a recuperar su lugar en el marco azulcrema.

Con el liderato del Apertura 2026 en juego con Cruz Azul y Chivas, la coordinación entre ambos puede marcar la diferencia ante unos Xolos que llegan motivados después de golear 4-1 a Santos Laguna.

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Las Águilas cuentan con argumentos para mirar hacia arriba. Después de 13 partidos, suman 27 puntos y presumen 33 goles a favor, la producción ofensiva más alta del campeonato según el documento de referencia. Sin embargo, la derrota por 2-1 frente a los Tuzos dejó al descubierto problemas en los retrocesos y en la vigilancia de las segundas jugadas.

Para un equipo que busca atacar con muchos futbolistas y adelantar sus líneas, defender bien no significa únicamente despejar balones. Hace falta anticiparse, cubrir los espacios y mantener una estructura que impida al adversario correr hacia la portería. Ahí comienza la importancia de los dos defensores que comparten nombre, pero aportan cualidades diferentes.

La muralla azulcrema: el entendimiento táctico de los ‘Santiagos’ en Coapa

Santiago Bueno, uruguayo de 27 años, llegó procedente del Wolverhampton inglés. Su perfil es el de un central que prioriza la ubicación, el juego aéreo y la lectura de las coberturas. Con 1.90 metros de estatura, puede asumir la responsabilidad de disputar balones largos y proteger la espalda de los laterales cuando estos se suman al ataque.

A su lado, Santiago Ramos Mingo ofrece una alternativa complementaria. El argentino, de 24 años, llegó desde el Bahía brasileño y es zurdo natural. Su principal virtud está en anticipar los movimientos del contrario y participar en la salida con pases que permiten superar la primera línea de presión.

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La combinación tiene lógica futbolística: Bueno aporta presencia física y orden, mientras Ramos Mingo puede defender hacia delante y ayudar a que el equipo salga jugando. No basta con que cada uno cumpla su función por separado; necesitan coordinar las distancias, decidir quién salta a presionar y quién protege el espacio a su espalda.

Ambos comenzaron a coincidir en la jornada 11 ante Monterrey. Desde entonces, la sociedad ha tenido que adaptarse a las exigencias del sistema de Almada, un proceso que requiere continuidad. La derrota ante Pachuca recordó que esa coordinación todavía debe afinarse, especialmente cuando el rival ataca los espacios interiores.

El examen ante Xolos: controlar la velocidad y las segundas jugadas

Tijuana llega al Estadio Banorte con un plan capaz de incomodar a una defensa adelantada. Su sistema puede transformarse de un 4-1-4-1 a un 5-4-1 cuando necesita replegarse, y sus transiciones ofensivas buscan aprovechar los espacios que deja el rival.

Ignacio Rivero aparece como uno de los jugadores a vigilar. Tras marcar dos goles contra Santos, el uruguayo representa una amenaza tanto en las segundas jugadas como en los disparos desde fuera del área. Por los costados, Adonis Preciado y Francisco González ofrecen velocidad para atacar la espalda de los laterales, mientras Mourad El Ghezouani puede fijar a los centrales y descargar el balón para sus compañeros.

El desafío de Bueno será competir físicamente con El Ghezouani y evitar que sus descargas permitan a Tijuana avanzar con facilidad. Ramos Mingo, por su parte, deberá leer los desmarques diagonales y ayudar a cerrar los espacios desde los que Rivero pueda rematar.

La clave estará en no defender demasiado lejos de Malagón. Si los centrales salen a destiempo o el mediocampo no acompaña, los Xolos pueden convertir una recuperación en una ocasión clara. Para las Águilas, mantener el orden será tan importante como dominar la posesión.

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