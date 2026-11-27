La lucha libre mexicana tendrá una noche de máscaras, acrobacias y rivalidades en Texas, con figuras emblemáticas de AAA como protagonistas

Houston vivirá un fin de semana de lucha libre / Claro Sports

La lucha libre mexicana prepara una noche de espectáculo en Houston con algunos de sus personajes más reconocidos. Psycho Clown, Mr. Iguana y La Parka forman parte de las figuras que llevarán el color, las máscaras y los movimientos de alto impacto de Lucha Libre AAA al público latino de Texas, en una función que promete conectar con la tradición mexicana del pancracio.

El AAA Live Tour llegará este viernes 27 de noviembre de 2026 al 713 Music Hall, en el centro de Houston. La función comenzará a las 9:00 p.m. (CT) y reunirá a exponentes de la empresa mexicana en una presentación impulsada por la alianza entre WWE y AAA. La fecha coincide con el fin de semana de Thanksgiving, una oportunidad para que los aficionados aprovechen el descanso festivo y disfruten de una noche de lucha libre.

Psycho Clown y Mr. Iguana, dos estilos que conquistan al público

Entre los nombres que destacan en la cartelera aparece Psycho Clown, uno de los personajes más populares de AAA. Su característica máscara multicolor, su presencia sobre el cuadrilátero y su estilo explosivo lo han convertido en uno de los luchadores más reconocibles de la empresa. Su participación representa uno de los principales atractivos para los seguidores que quieren ver de cerca a una figura que ha construido una importante conexión con la afición mexicana.

Otro de los protagonistas será Mr. Iguana, un luchador que ha ganado notoriedad gracias a su peculiar personalidad y una propuesta que combina humor, carisma y recursos acrobáticos. Su inseparable acompañante, La Yezka, forma parte de una identidad que lo distingue dentro del universo de AAA. Su presencia añade un ingrediente diferente a la función y puede convertirse en uno de los momentos más entretenidos de la velada.

La Parka y las estrellas de AAA que llegan a Houston

La lista de estrellas anunciadas también incluye a La Parka, quien volvió a la empresa en 2025 y llegará a Houston como Campeón Latinoamericano de AAA. Su característica apariencia esquelética y su estilo sobre el ring lo han convertido en uno de los personajes más representativos de la lucha libre mexicana contemporánea. A su lado estarán Rey Mysterio, gerente general y miembro del Salón de la Fama; La Catalina, campeona Reina de Reinas, y los integrantes de Perros del Mal, anunciados como campeones de tercias. También figura El Grande Americano, campeón Mega de AAA.

Aunque la empresa todavía no ha revelado al 100% la cartelera, la presencia de estos luchadores permite anticipar una función con distintos estilos y personalidades. La combinación de figuras experimentadas, personajes populares y talento mexicano busca ofrecer una experiencia que vaya más allá de los combates: máscaras, vuelos espectaculares, interacción con el público y una atmósfera característica de la lucha libre.

La presentación en Houston forma parte de la gira conjunta de WWE y AAA, una colaboración que acerca la tradición del pancracio mexicano a distintas ciudades de Estados Unidos. Para la comunidad latina, especialmente para los aficionados de origen mexicano, este tipo de eventos también representa una oportunidad de mantener vivo el vínculo con una expresión deportiva y cultural que ha acompañado a varias generaciones. Después de la función en Texas, la gira continuará en Odessa, el 29 de noviembre.

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Boletos, horarios y dónde ver AAA Live Tour en Houston

Los boletos para el espectáculo están disponibles a través de Ticketmaster, con precios de reventa que parten desde los 40 dólares. El recinto se encuentra en 401 Franklin Street, Houston, TX 77201, y cuenta con acceso mediante boletos móviles y un sistema de pagos sin efectivo. Se recomienda llegar con anticipación para evitar contratiempos y tener tiempo suficiente para ingresar antes del inicio de la función.

La noche de lucha libre será apenas el comienzo de un fin de semana de alto perfil para los seguidores de WWE en Houston. El sábado 28 de noviembre, la ciudad recibirá Survivor Series WarGames en Daikin Park, en un evento independiente que ampliará la oferta de entretenimiento para los fanáticos de la lucha libre.

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