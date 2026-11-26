El extremo de 17 años fichó por el Universitatea Craiova de Rumania y seguirá los pasos de una nueva generación de Concacaf

Mike Arana es comparado con el mexicano Gilberto Mora | Claro Sports

Mike Arana conocido como el ‘Gilberto Mora hondureño’ ya consiguió contrato con un cuadro europeo. El extremo hondureño de 17 años fue anunciado como nuevo jugador del Universitatea Craiova de Rumania, que acordó su fichaje con el Real España y espera incorporarlo el 22 de enero de 2027, justo cuando cumpla la mayoría de edad.

El atacante catracho se encuentra jugando el Mundial sub 17 de Qatar 2026 en el que México cerrará su fase de grupos enfrentando a Venezuela.

Su llegada al fútbol europeo coloca nuevamente a Honduras en el radar internacional y alimenta la comparación con Gilberto Mora, la joven figura mexicana que también ha llamado la atención por su irrupción a temprana edad. Sin embargo, Arana tiene una ruta propia: un extremo zurdo, vertical y desequilibrante que buscará demostrar su talento en una liga europea.

De San Pedro Sula a Rumania: el salto de Mike Arana

La historia de Arana comenzó en la Rivera Hernández, un sector de San Pedro Sula donde tuvo sus primeros contactos con el balón desde muy pequeño. Pasó por las academias Centuriones y Pumas antes de encontrar en el Real España la plataforma para acercarse al fútbol profesional.

Su capacidad goleadora en las categorías inferiores aceleró su desarrollo. Superó los 400 tantos en divisiones juveniles y llegó a destacar en torneos de distintas edades. El salto al primer equipo confirmó que no era solamente una promesa de las fuerzas básicas: durante la temporada 2026-27 registra dos goles con el conjunto hondureño.

La operación con el Universitatea Craiova rondaría una cantidad que supera los 500,000 dólares fijos, según informó Deportes TVS en Honduras. El mismo medio mencionó que se puede dar un 10 % en variables y la retención del 10 % de una futura venta para el Real España.

La incorporación tendrá que esperar hasta enero por las normas internacionales que restringen los traspasos de futbolistas menores de edad. El 22 de enero, cuando cumpla 18 años, Arana podrá incorporarse formalmente a su nuevo club.

No se trata de llegar a un equipo sin aspiraciones. El Craiova conquistó la liga rumana en la campaña 2025-26 y también disputa competiciones europeas. Para el hondureño, será una oportunidad de crecer en un entorno competitivo y empezar a construir una carrera fuera de Centroamérica.

¿Por qué lo comparan con Gilberto Mora?

El apodo de ‘Gilberto Mora hondureño’ tiene que ver principalmente con la precocidad. Ambos representan a una generación de futbolistas de Concacaf entre los que encuentran nombres como el de Cavan Sullivan quien brilló en la temporada regular de la MLS y han conseguido llamar la atención antes de cumplir los 18 años y alcanzaron oportunidades con sus respectivas selecciones mayores.

Arana hizo historia en marzo de 2026, cuando debutó con Honduras a los 17 años, dos meses y nueve días. Se convirtió en el jugador más joven en estrenarse con la selección absoluta catracha. Mora, por su parte, también rompió marcas de precocidad con México y se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol regional.

En la cancha, sus características son distintas. Arana es un extremo zurdo que suele partir desde la derecha para buscar el centro y aprovechar su velocidad, el uno contra uno y el disparo de media distancia. Mora se desempeña habitualmente como mediocampista interior, con mayor participación en la construcción del juego.

La comparación sirve para dimensionar el impacto de su aparición, pero el reto de Arana será construir su propia identidad en Europa.

El Mundial sub 17, una prueba antes de su aventura europea

El fichaje llega mientras el hondureño disputa el Mundial sub 17 de Qatar 2026. Su torneo, hasta el momento, no ha tenido el brillo colectivo esperado: Honduras perdió 0-2 ante Serbia y repitió marcador frente a Colombia. Arana todavía no registra goles ni asistencias en esos dos encuentros.

La Bicolor afrontará su último compromiso de la fase de grupos ante Japón este viernes 27 de noviembre. El equipo necesita ganar para mantener opciones de avanzar como uno de los mejores terceros, por lo que el partido representa una oportunidad para cerrar con otra imagen su participación en la primera ronda.

Más allá de lo que ocurra en Qatar, el futuro inmediato de Arana ya está definido. Su llegada al Craiova será un paso importante para su carrera y una operación relevante para el fútbol hondureño. Si consigue adaptarse al ritmo, la exigencia física y las demandas tácticas del campeonato rumano, podría abrir una puerta para otros jóvenes centroamericanos que aspiran a llegar directamente al fútbol europeo.

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