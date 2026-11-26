Los amantes del fútbol americano y de la Liga MX disfrutan hoy de un Thanksgiving con cinco partidos de primer nivel

Lions y Bears abren la jornada | GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES VIA AFP

Este jueves 26 de noviembre llega con una cartelera difícil de igualar. Tres juegos de la NFL por Acción de Gracias y dos duelos de la Liguilla del Apertura 2026 ocupan la pantalla desde la 1:00 p.m. hasta pasadas las 10:00 p.m. del Este.

El fútbol americano abre la jornada con la mesa todavía servida. El fútbol mexicano la cierra con la ida de los cuartos de final, que ayer tuvo su primera tanda.

¿Qué juegos de NFL hay hoy por Thanksgiving?

La NFL mantiene su tradición de Acción de Gracias con tres partidos que cubren el mediodía, la tarde y la noche.

Bears vs. Lions, 1:00 p.m. ET: Se juega en Detroit y los dos equipos llegan con marca de 8-2. Quien gane se acerca a la cima de la NFC Norte, así que el duelo pesa mucho más que un simple partido festivo. Es el plato fuerte para quienes comen temprano.

Se juega en Detroit y los dos equipos llegan con marca de 8-2. Quien gane se acerca a la cima de la NFC Norte, así que el duelo pesa mucho más que un simple partido festivo. Es el plato fuerte para quienes comen temprano. Eagles vs. Cowboys, 4:30 p.m. ET: Dallas recibe con récord de 5-6 y Filadelfia llega con 3-7. La tabla no los favorece, pero esta rivalidad casi nunca respeta los pronósticos. Los Cowboys juegan en Thanksgiving desde hace décadas y siempre atraen una audiencia enorme.

Dallas recibe con récord de 5-6 y Filadelfia llega con 3-7. La tabla no los favorece, pero esta rivalidad casi nunca respeta los pronósticos. Los Cowboys juegan en Thanksgiving desde hace décadas y siempre atraen una audiencia enorme. Chiefs vs. Bills, 8:20 p.m. ET: Buffalo llega con balance de 9-1 y Kansas City con 8-2. Es el choque de mayor nivel de la fecha, con dos mariscales de élite y dos ofensivas capaces de producir marcadores altos.

Los tres partidos contarán con shows del medio tiempo de forma similar a como ocurre durante el Super Bowl. Está programado que las pausas de medio tiempo cuenten con la participación de Wu-Tang Clan, Miranda Lambert y Goo Goo Dolls.

¿Qué partidos de Liguilla se juegan hoy en horario del Este?

Los cuartos de final de la Liga MX completan hoy la ronda de ida. El miércoles abrieron Toluca contra Atlas y Monterrey contra América. Hoy le toca el turno a los otros dos cruces.

Pachuca vs. Chivas, 8:00 p.m. ET: Guadalajara llegó como líder general y Pachuca entró en el octavo lugar. Los Tuzos buscan sorprender en casa y llevarse un marcador favorable a la vuelta. Se transmite por TUDN USA, Telemundo y Vix.

Guadalajara llegó como líder general y Pachuca entró en el octavo lugar. Los Tuzos buscan sorprender en casa y llevarse un marcador favorable a la vuelta. Se transmite por TUDN USA, Telemundo y Vix. León vs. Cruz Azul, 10:10 p.m. ET: La Máquina terminó segunda en la tabla y la Fiera entró en el séptimo puesto. Cruz Azul tiene la mejor posición, pero visita una cancha incómoda. Se transmite por TUDN USA y Vix.

Ambas series se definirán el domingo 29 de noviembre. Chivas y Cruz Azul serán locales en la vuelta, así que los resultados de hoy marcan el tono de ese fin de semana.

¿Dónde ver en Estados Unidos los partidos de hoy?

La NFL llega por televisión abierta con CBS, Fox y NBC. Cada cadena ofrece además una opción digital con suscripción para quien prefiere el teléfono o la tableta.

Para la Liguilla, el panorama es sencillo. Quien tenga acceso a Vix cubre los dos juegos mexicanos en una sola plataforma. TUDN USA y Telemundo suman opciones en el caso de Pachuca y Chivas.

Los aficionados que prefieren narración en español encuentran en esas señales su mejor alternativa. Algunas plataformas de la NFL ofrecen audio en español, aunque conviene revisar la disponibilidad en cada app antes del kickoff.

¿Cómo organizar tu tarde y noche de deporte?

La agenda funciona casi como un itinerario. Bears y Lions acompañan la comida. Eagles y Cowboys cubren la tarde y dejan tiempo para el postre. Después, la noche se carga de acción.

El único cruce llega a las 8:00 p.m. ET. Pachuca y Chivas arrancan 20 minutos antes que Chiefs y Bills. Un segundo dispositivo resuelve el problema. Con una sola pantalla, lo más práctico es ver el inicio del juego mexicano y cambiar a Buffalo cuando la NFL entre en calor.

León y Cruz Azul quedan como el cierre para una jornada de lujo. Para entonces, el partido de Buffalo estará cerca de su final y el fútbol mexicano tomará el protagonismo hasta bien entrada la noche. Con buena logística, nadie tiene que renunciar a ningún partido en este Día de Acción de Gracias.

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