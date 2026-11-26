El mediocampista de Vélez Sarsfield suma dos goles en Qatar 2026 y lidera a una Vinotinto que buscará cerrar la fase de grupos ante México

Lozada perdió a su madre meses antes del Mundial sub 17 / Claro Sports

Román Lozada se ha convertido en una de las figuras del Mundial de Qatar 2026 de la categoría sub 17, ya que el mediocampista venezolano llega al enfrentamiento contra México como una de las principales amenazas de la Vinotinto, después de marcar dos goles en sus primeros dos partidos y ser determinante para que su selección consiguiera la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final. Su capacidad para recuperar balones, encontrar espacios y sumarse al ataque lo convierte en un futbolista que el equipo mexicano no puede perder de vista.

Pero detrás de sus actuaciones, hay una historia que va mucho más allá del terreno de juego. Nacido en Caracas, Lozada emprendió junto a su familia un viaje de 16 días desde Venezuela hasta Argentina en 2018. Tenía apenas ocho años cuando sus padres tomaron la decisión de buscar nuevas oportunidades para él y su hermano Leonardo. Hoy, aquella decisión representa uno de los capítulos fundamentales de su crecimiento como futbolista.

Su formación comenzó en el Caracas Fútbol Club, donde empezó a jugar a los cuatro años. Sin embargo, su futuro tomó otro rumbo cuando llegó a Argentina y consiguió una oportunidad en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield. Una prueba organizada en 2018 reunió a 50 jugadores de su categoría; solamente cuatro consiguieron quedarse y Román fue uno de ellos. Su hermano Leonardo también superó el proceso.

Desde entonces, el crecimiento del venezolano ha sido constante. Vélez se convirtió en una pieza clave de su desarrollo, con entrenamientos especializados y el acompañamiento de entrenadores, nutricionistas y psicólogos. Además, su experiencia en la reserva le permitió acostumbrarse a una mayor velocidad de juego y tomar decisiones en menos tiempo. Su evolución también quedó respaldada por la firma de su primer contrato profesional, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Un mediocampista completo que México deberá marcar de cerca

Lozada se define como un volante central con capacidad para interpretar los espacios, ofrecer visión de juego y recuperar la pelota. Son precisamente esas características las que explican su importancia en el funcionamiento de Venezuela. No es únicamente un futbolista que aparece en las estadísticas por sus goles; también participa en la construcción de las jugadas y aporta equilibrio cuando su equipo necesita defender.

Su impacto en Qatar 2026 quedó demostrado desde el debut. Frente a Camerún, en la victoria venezolana por 2-1, abrió el marcador y recibió el reconocimiento como Jugador del Partido. Fue uno de los motores de la Vinotinto, con intervenciones tanto en la recuperación como en la generación de oportunidades ofensivas.

En la segunda jornada volvió a marcar la diferencia. Ante Rumania, anotó de cabeza al minuto 64, después de recibir un centro de Andy Saavedra, para establecer el 1-0 definitivo. El resultado aseguró la clasificación anticipada de Venezuela y confirmó el gran momento de un mediocampista que ya suma dos tantos en el torneo. Su capacidad para llegar desde segunda línea y aprovechar los espacios también representa un desafío para las defensas rivales.

Una historia familiar que explica su fortaleza

El camino de Lozada también está marcado por una pérdida personal. Su madre, Romina, falleció en agosto de 2026, pocos meses antes de que comenzara el Mundial. Ella fue una de las personas que más impulsó su carrera y compartió con sus hijos los primeros años de formación futbolística en Venezuela y Argentina.

En una entrevista con FIFA, el jugador recordó que su madre había comprado ropa para viajar a Qatar y acompañarlo durante el Mundial. Él desconocía ese detalle hasta después de su fallecimiento, pero decidió conservar esas prendas y llevarlas consigo como una manera de mantenerla presente. También recordó una de sus últimas enseñanzas: ante cualquier adversidad, debía permitirse llorar, levantarse y seguir adelante.

Ahora, con Venezuela clasificada y dos actuaciones decisivas en su historial, Lozada afrontará un nuevo desafío frente a México. El partido se disputará este viernes 27 de noviembre, en el cierre del Grupo K. La selección mexicana también cuenta con dos futbolistas que acumulan dos goles, Adán Sánchez y Gerson Gutiérrez.

Frenar la influencia de Lozada en el mediocampo y evitar que encuentre espacios cerca del área será una de las tareas fundamentales para el equipo tricolor. Para el joven venezolano, en cambio, el encuentro representa otra oportunidad de demostrar que su historia de sacrificio, perseverancia y crecimiento también puede escribirse con grandes actuaciones en el escenario mundial.

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