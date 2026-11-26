Las Águilas llegan con ventaja reglamentaria tras el 0-0 de la ida y Rayados necesita ganar en el Estadio Banorte

América se juega el pase a semifinales en casa | JC. Aguilar | AFP

El América y Monterrey se juegan el boleto a las semifinales del Apertura 2026 este sábado 28 de noviembre, en el partido de vuelta de la ronda de cuartos de final que promete tensión desde el primer minuto.

Después del empate sin goles en el Estadio BBVA en la ida, todo se resolverá en el Estadio Banorte, donde las Águilas tienen una ventaja importante: avanzan con cualquier empate o victoria. Rayados, en cambio, está obligado a ganar.

Los ajustes de Guillermo Almada y Matías Almeyda, las posibles modificaciones en sus alineaciones y la eficacia frente al arco pueden marcar la diferencia en una eliminatoria que todavía está abierta.

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América necesita recuperar contundencia; Rayados no puede especular

El 0-0 de la ida dejó una lectura clara para ambos entrenadores. América tuvo la pelota y generó oportunidades, pero no consiguió reflejar su dominio en el marcador. Monterrey, por su parte, resistió durante casi 80 minutos con diez futbolistas, luego de la expulsión de Ricardo Chávez al minuto 11.

Las estadísticas muestran el contraste: las Águilas registraron 56 por ciento de posesión y entre 17 y 19 disparos, mientras que Rayados terminó con apenas cuatro remates. Sin embargo, la actuación de Luis Cárdenas, con siete atajadas, evitó que el equipo regiomontano llegara en desventaja a la capital.

Para la vuelta, Almada podría recuperar dos piezas importantes en ataque. Henry Martín, quien no tuvo minutos en el primer encuentro por un cuadro gripal, apunta a regresar a la titularidad. Brian Rodríguez también aparece como alternativa para darle profundidad y desequilibrio al equipo.

Monterrey tendrá que modificar su planteamiento. Carlos Salcedo está disponible después de cumplir su suspensión y puede ocupar un lugar en la defensa central. La ausencia de Chávez obliga a reorganizar el costado derecho. Además, el estado físico de Hugo Cuypers y Diego Rossi representa una incógnita para Almeyda.

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¿Qué necesita América y qué resultado clasifica a Monterrey?

La ventaja de las Águilas no depende de los goles como visitante. Ese criterio dejó de utilizarse en la Liguilla de la Liga MX desde el Apertura 2021. Si el marcador global termina empatado, avanza el equipo que terminó mejor ubicado en la tabla general.

América cerró la fase regular en el tercer lugar, con 30 puntos, mientras que Monterrey terminó sexto, con 27 unidades. Por eso, el conjunto azulcrema tiene tres escenarios favorables: ganar, empatar sin goles o igualar con anotaciones.

Rayados no tiene ese margen. Cualquier victoria en el Estadio Banorte le dará la clasificación, sin importar la diferencia de goles. Un empate, en cambio, significará su eliminación.

La clave para Almada será evitar que la ventaja reglamentaria se convierta en exceso de confianza. América también necesita protegerse de las transiciones de Monterrey, especialmente de los espacios que pueden aprovechar Lucas Ocampos, Fidel Ambriz y compañía.

Horario y dónde ver América vs Monterrey en Estados Unidos

El partido de vuelta de los Cuartos de Final se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El silbatazo inicial está programado para las 10:10 p.m. ET, 9:10 p.m. CT y 7:10 p.m. PT.

Los aficionados que sigan la Liga MX desde Estados Unidos tendrán opciones para ver el encuentro en español. La transmisión está programada por Univision y TUDN, además de las plataformas ViX, Univision NOW, TUDN.com y la aplicación de TUDN. También aparece disponible en DirecTV Stream y Hulu + Live TV, de acuerdo con las guías de programación consultadas.

Para quienes prefieran la narración en inglés, Prime Video lista el encuentro a través de CBS Sports Golazo Network. No obstante, la disponibilidad de esa señal debe confirmarse antes del inicio, pues las guías consultadas no coinciden plenamente sobre su distribución.

América tiene el reglamento de su lado, pero llega con una racha de seis partidos oficiales sin ganar. Monterrey necesita arriesgar y encontrar el gol que no consiguió en casa. La eliminatoria se decidirá entre la capacidad azulcrema para recuperar su pegada y la urgencia de unos Rayados que no tienen otra opción: ganar o despedirse del torneo.

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