El técnico catalán habló con Romario sobre su futuro y dejó claro que quiere dirigir a un equipo nacional

Guardiola ve dirigir una selección como un nuevo reto en su carrera | Shutterstock

Pep Guardiola reconoció esta semana que dirigir una selección nacional es el siguiente paso de su carrera. Lo reveló en una entrevista con Romario y esa frase llega justo en un momento en el que Estados Unidos busca técnico.

El entrenador catalán habló en RomarioTV, el pódcast de su excompañero del Dream Team de Johan Cruyff. Romario le preguntó si había un equipo que nunca dirigió y que le gustaría tener. Guardiola respondió que una selección nacional es su próximo paso. También dijo que no sabe cuándo volverá a los banquillos, pero que lo hará donde lo quieran.

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Romário perguntou pro Guardiola se ele treinaria a Seleção Brasileira, e acabou desencadeando um debate entre eles sobre o trabalho do Ancelotti na Seleção Brasileira



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Mauricio Pochettino dejó al USMNT para asumir el Manchester United y la federación estadounidense busca reemplazo de cara al ciclo mundialista rumbo a 2030. Varios reportes ubican a Guardiola entre los candidatos favoritos si bien, hasta ahora no hay acuerdo ni negociación confirmada.

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¿Qué dijo Guardiola sobre dirigir una selección?

Tras casi dos décadas en clubes, su discurso apunta a un cambio importante en su carrera como entrenador. Él mismo lo presentó como un desafío distinto al día a día de una plantilla de club.

Guardiola no puso fecha a ese regreso. Tampoco mencionó cuál podría ser el equipo con la que haga su debut como seleccionador nacional. Solo dejó claro que quiere un proyecto en el que se sienta respaldado.

“Yo creo que si vuelvo será cuando el estómago me diga que hay que volver y alguien me quiera”, comentó Guardiola.

En la misma conversación habló por primera vez del acercamiento que tuvo con la federación de Italia. Hay que recordar que en su momento hubo reportes sobre contactos con Paolo Maldini y Leonardo para que asumiera ese cargo.

¿Guardiola va a dirigir al USMNT?

Por ahora, no hay un acuerdo oficial entre la federación estadounidense y Pep Guardiola. La selección estadounidense sigue sin entrenador y el nombre del catalán aparece en la primera línea de su lista, según diversos medios. Guardiola no confirmó ninguna conversación con U.S. Soccer.

Su perfil encaja con un proyecto largo. El Mundial de 2030 deja un margen amplio para construir una idea de juego, algo por lo que ha sido conocido en los equipos que ha dirigido. Incluso Pochettino sugirió que el estilo del español calzaría bien en este grupo.

¿Qué le propuso Romario sobre Brasil?

Romario aprovechó la oportunidad para bromear y preguntarle a Guardiola si aceptaría dirigir a la selección brasileña. Guardiola esquivó la propuesta en varias ocasiones y le recordó que Brasil ya tiene entrenador.

Ese intercambio tuvo un trasfondo. Romario es uno de los críticos más duros de Carlo Ancelotti y ha pedido que le rescindan el contrato. Dijo que Brasil ni gana ni convence con el italiano y que él quiere ver ganar a su selección.

“Las caipirinhas son muy buenas. Ya he leído que no eres muy amigo de Carlo (Ancelotti). Tu dices yo quiero ver al equipo ganar pero no es fácil (…) Este juego es muy difícil, se necesita un tiempo. No es llegar Carlo aquí, o que venga Pep, Jurgen Klopp, José Mourinho o cualquiera y listo Brasil otra vez campeón del mundo”, explicó.

Guardiola se toma su tiempo en elegir equipo

Guardiola no suele decidir su futuro con prisa. Su historial muestra que prefiere medir cada paso antes de aceptar un proyecto. Esa costumbre explica por qué hoy habla de una selección sin fijar fecha ni nombrar a una federación.

El mejor ejemplo llegó en 2012. Dejó el Barcelona tras cuatro temporadas y 14 títulos, y se tomó un año sabático en Nueva York. Allí descansó, viajó y estudió el fútbol desde fuera. Durante ese tiempo rechazó ofertas de varios clubes europeos.

Su regreso llegó con calma. En enero de 2013 se confirmó su fichaje por el Bayern Múnich, y asumió el cargo en el verano de ese año. Tras tres temporadas en Alemania, en cambio, el catalán cerró su siguiente destino con meses de antelación. Anunció su llegada al Manchester City en diciembre de 2015, antes de que terminara su etapa en Múnich. Ese giro confirma que elige con tiempo y solo acepta un proyecto cuando está convencido.

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