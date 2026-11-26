El veterano basquetbolista amplía su legado en la NBA, supera una marca de longevidad y demuestra que sigue siendo decisivo en su temporada número 24

LeBron James continúa extendiendo su legado / Mitchell Leff/ Getty Images via AFP

El paso del tiempo parece no tener efecto sobre LeBron James. A sus 41 años, el astro estadounidense continúa ampliando su legado en la NBA y encontró una nueva manera de hacer historia, luego de conseguir su primer triple-doble con los Philadelphia 76ers en la victoria 111-104 sobre el Miami Heat.

James terminó la noche con 25 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias en 35 minutos de juego. Su actuación no solo permitió a Philadelphia conseguir un triunfo importante, sino que también le permitió establecer un nuevo récord como el jugador de mayor edad en registrar un triple-doble en la historia de la liga.

Con 41 años y 330 días, el cuatro veces campeón de la NBA volvió a desafiar los límites de la longevidad deportiva. El próximo 30 de diciembre cumplirá 42 años, pero su rendimiento sigue estando a la altura de las grandes figuras de la competición. Además, sus 25 puntos representan su mejor marca anotadora desde que llegó a los 76ers.

LeBron James amplía su legado con un nuevo récord en la NBA

El triple-doble conseguido ante Miami fue el número 126 de su carrera en temporada regular. Con esta cifra, James mantiene una ventaja histórica sobre otras leyendas del baloncesto; sus registros superan los triples-dobles acumulados por Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant y Scottie Pippen juntos.

La actuación también confirmó una estadística extraordinaria. LeBron sigue siendo el único jugador en la historia de la NBA que ha conseguido dobles dígitos en tres apartados estadísticos después de cumplir 41 años. De hecho, ya había superado en febrero de 2026 la marca de Karl Malone, quien consiguió un triple-doble con 40 años y 127 días.

El encuentro tuvo varios momentos que reflejaron su capacidad para cambiar el rumbo de un partido. Durante el segundo cuarto, James anotó 14 puntos consecutivos para los Sixers y también protagonizó una de las jugadas más espectaculares de la noche al convertir un triple desde aproximadamente 35 pies después de recibir un pase de VJ Edgecombe.

Philadelphia encuentra en LeBron a un líder en plena madurez

La contribución del veterano no se limitó a la anotación. Sus 12 asistencias reflejaron su capacidad para involucrar a sus compañeros y mantener el funcionamiento ofensivo de Philadelphia, que afrontó el compromiso sin Joel Embiid.

Tyrese Maxey también tuvo una noche destacada con 30 puntos y seis asistencias, mientras que VJ Edgecombe aportó 18 unidades. Por Miami, Giannis Antetokounmpo terminó con 32 puntos y 14 rebotes, pero no pudo evitar que su equipo sufriera una derrota que puso fin a su racha de siete victorias consecutivas.

La victoria permitió a los 76ers mantenerse en la pelea por la clasificación. Tanto Philadelphia como Miami quedaron con marca de 2-1 en el Grupo B de la Conferencia Este, por lo que la última jornada de la fase de grupos será determinante.

Una nueva etapa para LeBron James en la NBA

La actuación ante el Heat adquiere todavía más relevancia por el momento de su carrera. James firmó con los Philadelphia 76ers en julio un contrato por dos temporadas y afronta su vigesimocuarta campaña en la NBA con el objetivo de conquistar un quinto campeonato.

Antes del encuentro, el entrenador de Miami, Erik Spoelstra, resumió con una frase la extraordinaria vigencia del jugador: “El tiempo siempre termina ganando, pero ahora mismo LeBron le está dando una batalla tremenda”. Una declaración que, refleja cómo LeBron está haciendo sufrir al propio paso del tiempo.

Y los números respaldan esa percepción. James suma al menos 20 puntos en cada uno de sus últimos cuatro partidos y continúa acumulando marcas que parecían reservadas para jugadores mucho más jóvenes. Su primer triple-doble con Philadelphia no es simplemente otro registro estadístico; es una nueva demostración de que, incluso cerca de los 42 años, todavía puede marcar diferencias en la NBA.

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