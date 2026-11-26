La salida de Rodgers de Pittsburgh abre la posibilidad que de firme con un nuevo equipo que necesite de un quarterback

Rodgers puede firmar con un nuevo equipo | MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES VIA AFP

Aaron Rodgers quedó libre tras su salida de los Pittsburgh Steelers y ahora enfrenta una decisión que definirá el cierre de su carrera. El quarterback de 43 años había declarado en mayo que la temporada 2026 sería la última de sus 22 años en la NFL, pero la ruptura con Pittsburgh dejó abierta una posibilidad que pocos esperaban: jugar unos meses más con otro equipo.

Los Steelers anunciaron su corte después de que Rodgers fue relegado a la banca y criticó públicamente al entrenador Mike McCarthy en The Pat McAfee Show. El mariscal de campo dejó claro que no volvería al club, mientras la franquicia lo colocó en waivers antes de que pueda convertirse en agente libre.

La situación abre dos caminos. Rodgers puede buscar un equipo que necesite un quarterback experimentado para la recta final de la temporada, o puede retirarse de inmediato y cerrar una trayectoria con cuatro premios MVP, un Super Bowl y un lugar casi asegurado entre los inmortales en Canton, Ohio.

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Steelers despide a Aaron Rodgers

La salida de Rodgers no fue una simple decisión deportiva. Pittsburgh lo dejó inactivo para el juego de la Semana 12 contra los Denver Broncos y designó a Mason Rudolph como titular, después de una derrota 19-16 ante los Philadelphia Eagles.

El quiebre se hizo público cuando Rodgers criticó a McCarthy por hábitos que, según él, venían desde su etapa juntos en los Green Bay Packers. Horas después, los Steelers confirmaron que el veterano ya no formaba parte del roster.

Rodgers llegó a Pittsburgh en 2025 tras dos años con los New York Jets y ayudó al equipo a ganar la división AFC Norte la temporada pasada. Sin embargo, su rendimiento bajó respecto a esa campaña y la relación con el cuerpo técnico terminó deteriorándose de forma visible.

¿Rodgers firmará con otro equipo?

La posibilidad de que Rodgers continúe lo que resta de temporada en un nuevo equipo no está descartada. Una vez que supere el proceso de waivers, podrá negociar con cualquier franquicia que necesite reforzar la posición de quarterback para la última parte del calendario.

El atractivo principal es su experiencia. Aunque ya no es el jugador dominante de sus mejores años, Rodgers conserva la capacidad de dirigir una ofensiva, leer defensas y competir en partidos de alta presión, algo valioso para equipos que buscan mantenerse en la pelea por los playoffs.

La pregunta es si Rodgers aceptará un rol de emergencia o exigirá la titularidad. Fuentes citadas por reportes de la NFL señalan que el quarterback preferiría una oportunidad clara de iniciar con un equipo con aspiraciones de postemporada, no un puesto de respaldo sin impacto real

Indianapolis Colts

Los Indianapolis Colts aparecen entre los equipos que podrían considerar a Rodgers porque cortaron recientemente al quarterback Daniel Jones. La necesidad en la posición existe, pero el contexto deportivo complica el escenario.

Indianapolis marcha con marca de 3-8 y está fuera de la pelea por los playoffs. Para un jugador de la edad y el historial de Rodgers, firmar con un equipo sin posibilidad real de clasificar tendría poco sentido competitivo.

Aun así, la experiencia de Rodgers podría servir para estabilizar una ofensiva y evaluar jóvenes receptores o protecciones durante las últimas semanas. El problema es que no ofrece la urgencia de playoffs que suele motivar a un veterano de su nivel a regresar al campo.

Baltimore Ravens

Los Ravens son la alternativa más llamativa tomando en cuenta la fuerte rivalidad con Pittsburgh y por la lesión en el pulgar de Lamar Jackson. Baltimore incorporó a Jacoby Brissett desde Arizona, pero sus dos derrotas consecutivas con él como titular dejaron dudas sobre si puede sostener la ofensiva hasta el regreso de Jackson.

Rodgers podría aportar experiencia inmediata y ayudar a un equipo que todavía no ha perdido matemáticamente la posibilidad de playoffs. Sin embargo, la presencia de Brissett reduce la urgencia y Baltimore probablemente no movería a Rodgers a un rol de suplente.

La opción tendría sentido solo si Jackson no puede volver pronto y Brissett no mejora el rendimiento. En ese caso, Rodgers sería una apuesta de corto plazo para intentar salvar una temporada que se ha complicado por las lesiones.

New England Patriots

New England Patriots se convirtió en la opción con mayor fuerza para Rodgers. El equipo perdió a su quarterback titular, Drake Maye, por una fractura de peroné derecho sufrida en la Semana 10 contra los Detroit Lions

Maye no requiere cirugía, pero podría perderse el resto de la temporada regular. Su ausencia obliga a New England a buscar una solución inmediata en la posición más importante del fútbol americano

Los Patriots tienen marca de 5-5 y ocupan el segundo lugar de su división, detrás de los Buffalo Bills. También están a un juego de Pittsburgh por el último cupo de comodín de la AFC, lo que convierte cada partido restante en una oportunidad concreta de regresar a la postemporada.

Contratar a Rodgers podría salvar la temporada de New England. El equipo necesitaría un quarterback capaz de administrar partidos, evitar errores costosos y dar confianza a una ofensiva que debe competir por una plaza de playoffs sin su titular

La incorporación no sería sencilla. Rodgers tendría que adaptarse a un nuevo sistema, aprender el playbook y construir química con receptores y línea ofensiva en cuestión de días. Pero su experiencia en situaciones de presión podría convertirlo en una alternativa más sólida que confiar completamente en un reemplazo joven o sin experiencia.

¿Retiro definitivo o regreso sorpresivo?

Rodgers había anunciado que 2026 sería su última temporada y la ruptura con Pittsburgh podría acelerar una despedida que ya tenía fecha.

Rodgers ha batallado con lesiones en los últimos años, incluida la ruptura del tendón de Aquiles que sufrió en 2023. Su cuerpo ya no responde como en sus mejores campañas y la salida de Pittsburgh puede ser el momento adecuado para cerrar una carrera de 22 temporadas

Su legado no depende de lo que ocurra en las próximas semanas. Rodgers termina su paso por la NFL con cuatro MVP, un anillo de Super Bowl con Green Bay y una generación de récords que lo colocan entre los mejores quarterbacks de la historia.

La decisión final dependerá de una llamada. Si New England u otro contendiente le ofrece una oportunidad real de competir, Rodgers podría aceptar un regreso breve. Si no aparece un proyecto convincente, el quarterback podría anunciar su retiro y dejar atrás una de las carreras más exitosas y polémicas de la NFL

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