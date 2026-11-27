La liga se adelantó a una posible batalla legal y deja claro que el cierre patronal llegará en cuanto venza el convenio

Grandes Ligas decidió llevar a MLBPA a tribunales | Shutterstock

Las Grandes Ligas fueron a los tribunales antes de que empiece el conflicto laboral. MLB demandó a la Asociación de Jugadores (MLBPA) y pidió a un juez federal que declare legal el cierre patronal que planea para la próxima semana.

La liga quiere cerrar una puerta concreta. Si el sindicato se disuelve como representante de los peloteros, los jugadores podrían demandar a los dueños bajo las leyes antimonopolio. MLB se adelantó para quitarle esa carta al sindicato antes de que la juegue.

Days before the expiration of the current collective bargaining agreement, Major League Baseball sued the MLBPA in an attempt to keep the league’s antitrust exemption, per multiple reports.



With the lawsuit, the league is hoping the courts rule that the players cannot dissolve… pic.twitter.com/1yZqckAjWK — Yahoo Sports (@YahooSports) November 25, 2026

La jugada confirma que las negociaciones están lejos de un acuerdo. El convenio colectivo vence en pocos días y ninguna de las dos partes da señales de ceder.

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MLB lleva a los jugadores a juicio

MLB y las entidades corporativas dueñas de sus 30 equipos presentaron una demanda de 38 páginas en el Tribunal de Distrito de Manhattan. Los demandados son la MLBPA y los ocho jugadores del subcomité ejecutivo del sindicato. Entre ellos está el lanzador Tarik Skubal, que días atrás acordó un contrato récord de $450 millones de dólares con los Mets.

La liga pide una sentencia declaratoria. Quiere que el tribunal establezca que un cierre patronal no viola las leyes antimonopolio y que no constituye una restricción irrazonable del comercio. También quiere que esa protección siga vigente aunque el sindicato renuncie a su condición de representante de los jugadores.

El argumento central es un temor que la demanda describe como razonable e inminente. Según la liga, el sindicato podría usar la amenaza de un litigio antimonopolio para descarrilar la negociación colectiva. La liga también apunta a Bruce Meyer, jefe interino del sindicato, que ya representó a jugadores en disputas antimonopolio de otras ligas.

Además, MLB anunció que presentará un cargo por práctica laboral injusta ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Alegan que el sindicato se niega a negociar de buena fe.

¿Qué implicaciones tiene la demanda de MLB?

La más clara es el adelanto del pleito legal. El conflicto llegará a los tribunales antes de que se detenga un solo día de actividad. Los jueces podrían decidir si los peloteros pueden usar la ley antimonopolio como herramienta de presión, algo que cambiaría el equilibrio de fuerzas en la mesa.

La estrategia de la liga también tiene un efecto sobre la negociación. Una disolución del sindicato permitiría a los jugadores atacar el cierre patronal como un acuerdo ilegal entre equipos. Si el tribunal da la razón a MLB, esa vía pierde fuerza y el sindicato conserva menos opciones fuera de la mesa.

Para los aficionados, el mensaje es que el conflicto puede ser largo. Una disputa judicial suma tiempo a una negociación que ya tiene diferencias profundas. Eso inquieta sobre todo por el calendario, porque un paro prolongado pondría en riesgo los entrenamientos de primavera y el Día Inaugural de 2027.

¿Qué opciones tiene el sindicato de jugadores?

La primera opción es responder en el tribunal. La MLBPA puede oponerse a la demanda, cuestionar que el caso corresponda a ese distrito y sostener que MLB no tiene un motivo real para pedir la sentencia. El sindicato ya calificó la demanda como increíblemente decepcionante.

La segunda es la llamada opción nuclear. El sindicato puede renunciar a su condición de representante de los jugadores, lo que se conoce como descertificación o renuncia formal. Así los peloteros quedarían libres para presentar demandas antimonopolio contra la liga. La acción de MLB busca justo desactivar esa maniobra, por lo que el sindicato debe medir con cuidado su costo y su riesgo.

La tercera es seguir negociando. El sindicato puede mantener el diálogo, presentar contrapropuestas y esperar a que la presión del calendario empuje a los dueños a cambiar su postura. También puede defenderse ante la Junta de Relaciones Laborales cuando MLB presente su cargo por falta de buena fe. Ninguna de estas rutas excluye a las otras, así que el sindicato puede combinarlas.

Fecha de inicio del cierre patronal de MLB

El convenio colectivo actual vence a las 11:59 de la noche, hora del Este, del martes 1 de diciembre de 2026. La propia demanda señala que MLB espera ejercer su derecho a imponer el cierre patronal en ese momento. En la práctica, la paralización arrancaría al comenzar el miércoles 2 de diciembre.

Un acuerdo antes de esa fecha luce muy improbable por el estado de las conversaciones. Por eso la liga se movió ahora, cuando todavía tiene unos días para que el tribunal conozca el caso.

Con el cierre en marcha, el mercado de agentes libres y los cambios de jugadores se detendrían hasta que haya un nuevo convenio. El anterior se firmó en marzo de 2022 y puso fin al paro anterior.

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