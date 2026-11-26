El Tri y la Vinotinto llegan invictos al último partido del Grupo K en Qatar 2026. Conoce los horarios y las opciones para seguirlo en vivo

México sub 17 se mide ante Camerún en su segundo duelo en Qatar | Claro Sports

La Selección Mexicana sub 17 se enfrenta a Venezuela este viernes 27 de noviembre en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2026. El partido comenzará a las 11:00 a.m. ET, 10:00 a.m. CT y 8:00 a.m. PT en Estados Unidos, y definirá quién termina como líder del Grupo K.

Ambos equipos ya aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final después de ganar sus dos primeros encuentros, pero todavía tienen un objetivo importante: cerrar esta etapa en la cima y llegar con mejores perspectivas a la ronda de eliminación directa. Cabe recordar que en esta Selección Mexicana se encuentran cuatro joyas de la cantera de la MLS.

Para los aficionados que viven en territorio estadounidense, la transmisión en español estará disponible por Universo y Peacock, además de los servicios digitales de Telemundo Deportes.

México y Venezuela se juegan el liderato del Grupo K

El encuentro en el complejo Aspire Zone de Doha tiene un atractivo especial: enfrenta a dos selecciones latinoamericanas que han mostrado argumentos para competir en el torneo. México y Venezuela suman seis puntos, pero el Tri ocupa la primera posición gracias a una mejor diferencia de goles.

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda llega con cinco tantos a favor y ninguno en contra, para una diferencia de +5. La Vinotinto, bajo la conducción de Fernando Aristeguieta, registra tres goles anotados y uno recibido, con un saldo de +2.

La cuenta es sencilla para los mexicanos: una victoria o un empate les garantiza terminar como líderes del sector. Venezuela, por el contrario, necesita ganar para quedarse con el primer puesto.

La posición final no es un detalle menor. Con el nuevo formato del Mundial sub 17, los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a los dieciseisavos de final. Terminar en la cima puede representar una ventaja al momento de conocer al siguiente rival, aunque los cruces definitivos dependerán de los resultados de los 12 grupos.

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El momento del Tri sub 17 y las armas de la Vinotinto

México ha construido su paso por Qatar desde el equilibrio. En su debut derrotó 1-0 a Rumania, con un gol de Adán Sánchez al minuto 55. Después firmó una actuación convincente frente a Camerún, al que venció 4-0.

Ese segundo partido también permitió observar la profundidad del plantel. Castañeda realizó cinco cambios en la alineación inicial y encontró respuestas en sus relevos durante el complemento. Miguel Rivera, Adán Sánchez y Gerson Gutiérrez participaron en una goleada que confirmó la capacidad del equipo para resolver encuentros desde distintas variantes.

Venezuela tampoco ha llegado a esta última jornada por casualidad. Primero venció 2-1 a Camerún y después superó 1-0 a Rumania. Román Lozada ha sido uno de sus hombres más determinantes, con dos anotaciones en igual número de partidos. Andy Saavedra también ha tenido participación importante en la generación ofensiva.

El duelo, además, ofrece una oportunidad para que México mida su nivel ante un rival que ya demostró ser competitivo. La Vinotinto buscará imponer su orden defensivo y aprovechar cualquier espacio, mientras que el Tri intentará conservar la iniciativa sin descuidar su propia portería.

México vs Venezuela: horario y dónde ver en vivo en EE.UU.

El partido se disputará el viernes 27 de noviembre en el Campo 7 de Aspire Zone, en Doha, Qatar. Estos son los horarios para seguirlo desde Estados Unidos:

Hora del Este (ET): 11:00 a.m.

11:00 a.m. Hora del Centro (CT): 10:00 a.m.

10:00 a.m. Hora del Pacífico (PT): 8:00 a.m.

Para verlo en español en Estados Unidos, las opciones confirmadas son Universo, en televisión de paga, y Peacock, mediante streaming. También se puede consultar la disponibilidad digital de UNIVERSO NOW y Telemundo Deportes En Vivo.

Quienes prefieran la narración en inglés podrán seguir el encuentro por FS2, además de las opciones de streaming de FOX Sports y fuboTV, según el paquete contratado.

México ya tiene asegurado su lugar en la siguiente ronda, pero el choque ante Venezuela representa mucho más que un trámite. El liderato está en juego y el Tri tiene la oportunidad de confirmar su buen momento antes de comenzar la fase decisiva del Mundial.

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