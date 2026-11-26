Para quienes irán a ver a Messi contra el Crew estas son las opciones de estacionamientos, transporte y reglas para entrar sin contratiempos

Messi y Miami necesitan ganar en Ohio | G. Viera | AFP

El Columbus Crew recibirá al Inter Miami de Lionel Messi este viernes 27 de noviembre a las 8:00 p. m. ET, en el segundo partido de la serie de primera ronda de los playoffs de la MLS Cup 2026.

Inter Miami llega a este encuentro con la obligación de ganar luego de la derrota 0-3 en el primer duelo de esta serie. Las Garzas lideradas por Lionel Messi tienen a su favor un mejor rendimiento como visitantes a lo largo de la temporada 2026 de la MLS.

Para quienes planean asistir en Columbus, Ohio, conviene organizar el traslado con anticipación: el ScottsMiracle-Gro Field está en el distrito Arena, cuenta con estacionamientos en los alrededores y aplica restricciones estrictas para el ingreso de bolsos. La dirección oficial es 96 Columbus Crew Way, Columbus, OH 43215.

¿Dónde estacionarse cerca del estadio?

La opción más cómoda es reservar un espacio antes de salir. El club identifica estacionamientos del programa Park Columbus, como Astor Park Garage, 530 Spring Street Lot y Belmont Lot, además de otros espacios del Arena District: 600 Spring Street, Power Plant, North, Broadbelt, Fletcher y Hocking. La disponibilidad y el costo dependen del evento y del lote; no hay una tarifa única garantizada para todos.

Entre las alternativas cercanas está Astor Park Garage, ubicado en 101 Columbus Crew Way, prácticamente junto al estadio. También puedes considerar Front Street Garage, en 285 N. Front Street, aunque implica una caminata más larga. Para revisar espacios y precios actualizados, consulta ParkMobile para el Arena District o Park Columbus.

El estacionamiento para partidos entre semana suele abrir dos horas antes del inicio. Para este encuentro; las puertas del estadio están programadas para abrir a las 6:30 p. m. Llegar con tiempo permitirá caminar sin prisas, ubicar la entrada correspondiente y evitar parte de la congestión que se forma cerca del inicio.

¿Cómo llegar y qué transporte utilizar?

El estadio está en el centro de Columbus, dentro del Arena District, al sur de la Interestatal 670. Si llegas en automóvil, introduce la dirección completa en tu aplicación de navegación y revisa los avisos del club antes de salir: las rutas de acceso y algunas calles pueden cambiar por cierres relacionados con el partido. No conviene depender de una ruta habitual sin comprobar las indicaciones específicas del día.

Quienes utilicen Uber o Lyft deben tomar en cuenta que el punto designado para dejar y recoger pasajeros está sobre Hanover Street, justo al sur de Nationwide Boulevard. Es una alternativa práctica para evitar buscar estacionamiento, aunque después del silbatazo final puede haber espera por la concentración de aficionados.

También existe acceso para bicicletas mediante el puente peatonal sobre el río Olentangy, conectado con el sendero Olentangy Trail. El club anuncia servicio gratuito de resguardo de bicicletas en las inmediaciones del puente, disponible desde cuatro horas antes del inicio.

Reglas de acceso: bolsos, entradas y pagos

Uno de los puntos más importantes antes de salir es la política de bolsos. El estadio no permite mochilas ni bolsos convencionales. Las excepciones son los bolsos pequeños que no superen las medidas de 5 x 8 x 1 pulgadas, además de bolsas para pañales y bolsas médicas, sujetas a revisión del personal de seguridad. Si llegas con un artículo prohibido, tendrás que devolverlo al vehículo o utilizar el servicio de resguardo disponible fuera de la puerta noroeste.

Las entradas son digitales, por lo que es recomendable descargarlas o agregarlas a la cartera móvil antes de llegar. El estadio también funciona sin efectivo: acepta tarjetas de débito y crédito, y cuenta con quioscos Cash2Card para quienes necesiten convertir dinero en una tarjeta. Los accesos generales se encuentran en las puertas AEP, CoverMyMeds y Tipico Sportsbook.

Para ver a Messi y al Inter Miami sin contratiempos, la mejor estrategia es sencilla: reservar estacionamiento con anticipación, llegar al Arena District antes de las 6:00 p. m. y acudir únicamente con lo permitido. Así, la atención podrá estar en el fútbol y no en resolver problemas de acceso.

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