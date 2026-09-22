¿Quién es Ángel Adrián Guzmán Peña? El boxeador mexicano que ganó en Panamá y no pudo festejar con su bandera

El joven pugilista de Minatitlán, Veracruz, tiene 15 años y forma parte de la nueva generación del boxeo amateur mexicano que compitió en el torneo “Roberto Durán: El Legado”

El referí habría impedido su festejo por reglas del box amateur / Shutterstock

El nombre de Ángel Adrián Guzmán Peña comenzó a ganar notoriedad después de su participación en Panamá, donde el joven pugilista mexicano consiguió una victoria por decisión unánime y protagonizó un episodio que rápidamente llamó la atención: cuando quiso celebrar con la bandera de México sobre el cuadrilátero, el réferi se la retiró.

El boxeador es originario de Minatitlán, Veracruz, y forma parte de una nueva generación de talentos que busca abrirse camino en el boxeo amateur mexicano. Su participación internacional llegó en el Primer Torneo Internacional “Roberto Durán: El Legado”, celebrado en Panamá y dedicado a una de las figuras más importantes de la historia del pugilismo latinoamericano.

¿Quién es Ángel Adrián Guzmán Peña?

Guzmán Peña es un joven boxeador veracruzano de 15 años que compite en el circuito amateur y representa a México en competencias internacionales. Su aparición en Panamá representó una oportunidad para medir su nivel ante rivales de otros países y, al mismo tiempo, mostrar el talento en el mundo del boxeo que existe en el sur de Veracruz.

El minatitleco llegó al certamen como parte de la delegación mexicana que viajó a Panamá para disputar el torneo entre el 17 y el 19 de septiembre. La competencia tuvo como escenario el Coliseo Roberto Durán, un recinto estrechamente ligado a la trayectoria de Roberto ‘Manos de Piedra’ Durán.

Su aventura internacional también estuvo acompañada por figuras de enorme peso para el boxeo mexicano. La delegación contó con el respaldo del excampeón mundial Juan Manuel Márquez, mientras que los jóvenes pugilistas mexicanos tuvieron la oportunidad de coincidir con el propio Roberto Durán durante su estancia en Panamá.

La pelea que ganó y el festejo que generó polémica

El pasado 19 de septiembre, Guzmán Peña enfrentó al panameño Kalet González y se llevó la victoria por decisión unánime. Después de escuchar el fallo de los jueces, el veracruzano se dirigió a su esquina, tomó una bandera de México y se la colocó sobre los hombros para celebrar el resultado.

Pero el festejo le duró poco. Cuando intentó ondear la bandera dentro del ring, el réferi se acercó y se la retiró. El mexicano terminó dando la vuelta al cuadrilátero con los puños en alto, mientras las imágenes del momento comenzaron a circular en redes sociales.

La acción del árbitro provocó críticas entre aficionados que consideraron que el festejo de Guzmán Peña no tenía un carácter ofensivo. Algunas versiones locales señalaron que la intervención respondió a protocolos del boxeo amateur relacionados con el uso de banderas u objetos sobre el cuadrilátero y que, posteriormente, hubo una disculpa a la delegación mexicana.

Más allá de la polémica, el resultado deportivo es de resaltar. Ángel Adrián Guzmán Peña ganó su combate en Panamá. Para el joven de Minatitlán, la experiencia significó un paso importante en su formación internacional y una oportunidad para representar a México en un escenario vinculado con la historia del boxeo mundial.

El episodio de la bandera mexicana terminó poniendo los reflectores sobre un nombre que hasta ahora era conocido principalmente en los círculos del boxeo amateur veracruzano. Guzmán Peña volvió de Panamá con una victoria y con una escena que convirtió su participación en el torneo “Roberto Durán: El Legado” en una historia que trascendió el resultado de su pelea.

Te puede interesar: